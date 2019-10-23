«Отказались подписывать»: дело Хачатурян продлили до декабря

Следственный комитет продлил срок предварительного следствия по уголовному делу сестер Хачатурян еще на два месяца. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на защитника одной из обвиняемых, адвоката Алексея Паршина.

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Как уточнил Паршин, в четверг, 24 октября 2019 года, в 10.30 в Мосгорсуде состоится рассмотрения ходатайства Следкома о продлении девушкам срока запрета на определенные действия. «Срок предварительного следствия по делу в отношении наших подзащитных продлен до 28 декабря. До этой же даты Следственный комитет просит Мосгорсуд продлить им срок запрета определенных действий», — отметил собеседник агентства.

Как пояснил «Газете.Ru» адвокат обвиняемой Крестины Хачатурян, это связано с потерпевшей стороной. «Потерпевшие отказались подписывать протокол ознакомления с материалами дела, поэтому следствие было вынуждено обратиться в суд для их ограничения в ознакомлении», — уточнил Алексей Липцер.

Сестрам Хачатурян уже предъявлено обвинение в окончательной редакции — их будут судить по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». При этом сторона защиты настаивает, что действия девушек были спровоцированы жестоким отношением со стороны их отца.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было найдено с множественными колото-резаными ранами 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего. В ходе допросов они признали свою вину, однако объяснили, что сделали это в целях самозащиты, поскольку родитель на протяжении долгого времени истязал их морально и физически.

В ходе допросов они рассказали о том, как совершили убийство. По их словам, вечером 27 июля сестры прошли в комнату к своему родителю. Убедившись, что мужчина спит, девушки стали одновременно наносить ему удары — в руках у средней Ангелины был молоток, а у младшей нож. Старшая Крестина распылила в лицо мужчине перцовый баллончик, чтобы дезориентировать его.

Однако в какой-то момент Ангелина выхватила нож у младшей сестры и ударила им отца в область сердца — отец скончался.

Уже 2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы поместил сестер Хачатурян в СИЗО , а 27 сентября им изменили меру пресечения на более мягкую — «запрет совершения определенных действий».

Спустя год в июне 2019 года следствие предъявило девушкам обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Однако за время расследования выяснилось, что Михаил Хачатурян в течение нескольких лет избивал и насиловал своих дочерей.

Ангелина в ходе первого допроса рассказала, что отец начал приставать к ней, когда ей было всего 15 лет. Тогда они вдвоем летали на отдых в Израиль.

«Через несколько дней, находясь в отеле, отец приказал мне раздеться и лечь на кровать, я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь и когда мне будет 18 лет я должна стать его женой», — отмечала девушка на допросе

Старшая сестра Крестина подтвердила историю Ангелины и рассказала, что отец домогался и ее. Она утверждала, что в 2016 году, когда они с сестрами и отцом отдыхали в Адлере, Михаил Хачатурян зашел к ней в комнату, разделся, приказал девушке лечь рядом и заставил заниматься с ним оральным сексом.

Именно эти показания стали, по версии защиты, главными, поскольку они позволяют доказать, что убийство было совершено в рамках превышения необходимой самообороны.

Однако на протяжении года правозащитникам не удалось переквалифицировать дело. Следственный комитет не стал посмертно возбуждать уголовное дело в отношении 57-летнего Михаила Хачатуряна.

12 июля 2019 года адвокат Алексей Паршин в разговоре с радио «Sputnik» сообщил, что после ходатайств защиты правоохранители выделили в отдельное производство дело по статьям: «Истязание», «Сексуальное насилие», «Доведение до самоубийства», а также «Причинение тяжкого вреда здоровью».

«Для нас достаточно, даже если будет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью, там будет установлено, что Михаил совершал эти факты. Это постановление не будет реабилитирующим, но я уверен, что оно устроит девочек», — заявлял тогда защитник.

Адвокат также отмечал, что сторона защиты будет добиваться возбуждения уголовного дела и продолжения расследования. Если Михаила Хачатуряна признают виновным, то сестрам могут вынести оправдательный приговор. Однако сейчас им грозит наказание сроком от восьми до 20 лет лишения свободы.