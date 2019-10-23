Прорыв красноярской дамбы: как вскрывали сейф с золотом

Видеозапись вскрытия сейфа, найденного в грязи после прорыва дамб в Красноярском крае, опубликовали в Сети. Об этом сообщает РИА «Новости».

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На кадрах видно, как рабочий срезает болгаркой дверцу большого сейфа и вскрывает его ломом. Внутри находится большой ящик желтого цвета, содержимое которого — колбы с целыми и невредимыми пломбами — вываливают на землю.

В колбах лежит золото и пакеты с химическим концентратом для вторичной обработки драгоценного металла.

Ранее сообщалось, что в сейфе хранили так называемое шлиховое золото, порядка 18 кг. По словам специалиста в сфере обработки драгметаллов, чистого золота было найдено от 1,8 до 2,7 кг — стоимость находки составила более 5,4 млн рублей.

Сейф нашли на золотом прииске в Курагинском районе Красноярского края полицейские. В Следственном комитете заявили, что найденный «клад» будет использован для возмещения ущерба пострадавшим в результате аварии.

Трагедия, унесшая жизни 17 человек, произошла ранним утром 19 октября. Недалеко от поселка Щетинкино на реке Сейба разрушилась дамба. После прорыва технологического водоема, который предназначен для отвода воды от участка добычи, образовалась волна, которая достигала высоты в 5 метров. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем под напором потока воды не выдержали еще четыре гидротехнических сооружения, построенные преимущественно кустарным способом.

Вода затопила рабочий поселок, который располагался недалеко от конструкции. Там находилось два общежития временного типа — здания были уничтожены селевым потоком из песка, камней, глины и грязи.

После начала расследования руководство артели сообщило правоохранителям, что они были построены с нарушением правил техники безопасности, практически нелегально. Следователи также установили, что горный мастер, в чьи обязанности входили организация и проведение работ на золотодобывающем участке, не имеет специального образования. Мужчина был арестован вместе с гендиректором управляющей компании «Сисим» и начальником участка.

22 октября выяснилось, что число погибших возросло до 17 человек – ранее сообщалось о 15 жертвах и двух пропавших без вести. «В рамках расследования уголовного дела о прорыве дамбы в Красноярском крае обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших», — отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В результате прорыва дамб ранения различной степени тяжести получили десятки человек. «Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией», — уточнили в компании «Сибзолото».

Сейчас в Красноярской краевой больнице находятся девять человек, еще семь человек — в районной больнице в Курагино, двое — в Минусинской межрайонной больнице. Всего госпитализировано 18 человек, их жизни находятся вне опасности.

По факту трагедии на прииске было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Авария была замечена в Кремле — президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу принять все необходимые меры помощи пострадавшим, а также оказать материальную поддержку родственникам погибших и пропавших без вести.

Один из выживших в потоке селя рассказал журналистам о том, что происходило во время наводнения. Андрей Епишин во время инцидента находился внутри рабочего общежития, которое было полностью разрушено.

По его словам, здание «завалило», и все находившиеся внутри оказались под водой. «Течение бешеное было. Всплыл наверх, ухватил какое-то бревно. Ничего не предвещало беды», — рассказал он.

При этом в комнате находился еще его сосед-золотодобытчик — Епишин его разбудил, однако двери уже были заблокированы грязевым потоком. «По углам встали, и все. Чудом выжили. Полог весь разнесло. В момент, когда его сломало, я был под водой. Когда вынырнул, уже ничего не осталось, только бревна», — заключил старатель.