Задушил отец троих детей: трагическая судьба беременной россиянки

В городе Нижнекамске Республики Татарстан 54-летний бизнесмен задушил 31-летнюю беременную супругу, после чего покончил с собой. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

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Тела жертв 22 октября обнаружили родственники, которые стали переживать, что пара не выходит на связь. Они приехали к их дому и через окно увидели мертвую хозяйку, после чего обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли тело женщины на кухне, а ее мужа — в ванной комнате.

Как уточняет региональный портал «НТР-24», у супругов остались трое несовершеннолетних детей в возрасте 1, 3 и 4 лет. По данным СМИ, у них был общий бизнес — они занимались частными перевозками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование дела продолжается. «В настоящее время тела направлены на экспертизу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в региональном управлении СК.

В начале июля 2019 года расправиться с 36-летной женой решил и 41-летний житель поселка Кумысное Челябинской области. По данным регионального Следственного комитета, 8 июля он долго ожидал супругу, которая работала воспитателем в детском саду, возле ее дома, куда она должна была вернуться после рабочей смены.

Заметив ее, мужчина подошел к ней и завел разговор, однако, пройдя несколько метров, он достал нож и нанес жену несколько ударов — от полученных ранений она скончалась на месте. У погибшей остались трое несовершеннолетних детей: 17-летняя дочь-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочь. Органы опеки передали их на воспитание бабушке.

Между тем сотрудники правоохранительных органов установили, что ранее жертва неоднократно обращалась в полицию — она жаловалась, что супруг регулярно избивает ее. На момент убийства он находился под подпиской о невыезде по делу об угрозах жене.

Знакомые погибшей рассказали Znak.com, что еще в апреле недовольная жительница Челябинского области подала заявление на развод. По словам собеседников издания, оно разозлило мужчину, который не хотел разводиться с супругой после 10 лет совместной жизни.

«Он убил ее не из-за ревности! Оксана порядочной была и заботливой матерью. А муж, даже когда трезвый, всегда злой. Я его боялась. Часто уходил в запои, может, и наркотики были. Оксана неоднократно обращалась в полицию. Он ее насиловал, душил. Потом просил прощения, как будто ничего не произошло», — отметила подруга убитой в разговоре с сайтом kp.ru.

Следственный комитет РФ по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Его материалы уже переданы в суд.

Между тем 20 октября 2019 года Орловский областной суд признал виновным в покушении на убийство беременной супруги 21-летнего местного жителя. Как было установлено, молодые люди познакомилась в ноябре 2018 года. Спустя месяц они узаконили свои отношения — девушка вскоре забеременела. Однако, как следует из материалов дела, ее супруг засомневался в том, что именно он стал отцом ребенка.

Он стал сильно ревновать жену. В итоге в январе 2019 года девушка собрала вещи и уехала к родителям в Орловский район. Однако молодой человек отправился за ней и убедил вернуться. «На почве постоянной ревности произошел конфликт, в какой-то момент орловец решил убить свою жену, так как был зол на нее. Он отобрал у нее мобильный телефон, забрал деньги, чтобы она не могла уехать», — отметит позже адвокат потерпевшей стороны.

В тот же день мужчина всю ночь запугивал возлюбленную, а в итоге ударил ее по лицу кулаком, от чего та упала на пол. После этого злоумышленник взял нож и нанес жене два удара в плечо и живот.

«Убить свою беременную жену муж не смог только потому, что его мать оттащила его от девушки и смогла вытолкать из квартиры, закрыв дверь. В это время подоспели медики, девушку сразу же госпитализировали в больницу, и если бы этого не произошло, шансов остаться живой у жертвы не было», — уточняли в пресс-службе Орловского облсуда.

В суде молодой человек вину не признал. Известно, что ранее он уже был дважды судим. Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у него признаки расстройства психики, однако специалисты подчеркнули, что в момент совершения преступления он не находился в состоянии аффекта.

В результате суд отправил его в колонию строгого режима на 12,5 лет с последующим ограничением свободы на полтора года. Мужчина пытался оспорить приговор, однако суд оставил решение без изменений.