Грузовик с телами: страшная находка в британской промзоне

Полиция Эссекса возбудила уголовное дело по факту обнаружения грузовика, прицеп которого был забит телами людей. Транспортное средство стояло в промышленной зоне города Грейс в графстве Эссекс, сообщается на сайте полиции.



Звонок в правоохранительные органы поступил от сотрудников скорой помощи, приехавших на место происшествия по вызову среди ночи – 23 октября в 1:40 утра по местному времени. К моменту их прибытия все 39 человек уже были мертвы. По предварительным данным, среди них был как минимум один несовершеннолетний.

«Мы проводим идентификацию тел, однако, как предупреждают специалисты, эта процедура может занять много времени», — сообщил полицейский Эндрю Маринер.

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В настоящий момент главный подозреваемый в массовом убийстве уже задержан – им оказался 25-летний уроженец Северной Ирландии, управлявший грузовиком с телами. «Задержанный водитель находится под стражей, расследование продолжается», — подчеркнул полицейский.

Согласно основной версии следствия, грузовик с болгарскими номерами попал на территорию Великобритании через порт города Холихед в Уэльсе. Он расположен почти в 500 км от того места, где был обнаружен прицеп, поэтому специалисты уже озвучили сомнения в том, что водитель ехал настолько сложным маршрутом.

Как отметил менеджер Ассоциации грузовых перевозок Северной Ирландии Симус Лехи, «это был бы очень странный маршрут». Он также заявил, что вероятнее всего забитый телами транспорт прибыл из Ирландии.

В Министерстве иностранных дел Болгарии, в свою очередь, заявили, что не имеют никакой информации об инциденте кроме уже опубликованной в сообщениях британских СМИ. «Министерство находится в контакте с местными властями, мы рассматриваем это дело», — сообщили в ведомстве болгарской газете Dnevnik.

ЧП также прокомментировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который заявил, что «потрясен трагическим инцидентом в Эссексе» и отслеживают всю новую информацию по этому делу.

«Министерство внутренних дел намерено тесно сотрудничать с полицией Эссекса, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», — написал он на своей странице в твиттере.

Ранее, в сентябре 2018 года, грузовик с холодильным прицепом, в котором находилось 157 трупов, был обнаружен недалеко от города Гвадалахара в Мексике. Об этом сообщали Mexico Daily News.

Грузовик стоял вблизи жилых домов, поэтому вскоре местные жители начали жаловаться на неприятный запах. Вскоре выяснилось, что ранее то же транспортное средство было припарковано в муниципалитете Тлакепаке (штат Халиско), а затем в Тлахомулько-де-Суньга – каждый раз его перегоняли с места на место после жалоб горожан на вонь.

Как позже пояснили местные власти, грузовик представлял собой «морг на колесах» и служил в качестве временного хранилища для тел, которые не удалось разместить в государственных моргах в связи с нехваткой места. По данным Mexico Daily News, к такой практике в стране прибегают давно из-за высокого уровня преступности.

В результате после скандала, разразившегося из-за грузовика с трупами, комиссия штата по правам человека начала расследование инцидента. В организации также напомнили властям о необходимости создания специального кладбища для захоронения неопознанных тел.

В 2015 году еще один грузовик с трупами был также обнаружен в Венгрии – транспортное средство с венгерскими номерами было брошено на автомагистрали A4 между городами Нойзидлем и Парндорфом. В прицепе были обнаружены тела 71 человека – среди них было восемь женщин и четверо детей. Одной из погибших девочек было всего два года.

Как удалось установить полиции, все погибшие являлись мигрантами и погибли от нехватки воздуха. Как сообщал представитель национального бюро расследований Золтан Борош, слова которого приводило англоязычное издание Hungary Today, когда грузовик пересек венгерско-австрийскую границу, люди уже были мертвы.

Спустя год после обнаружения грузовика венгерские власти выдвинули обвинения против восьми человек, причастных к гибели мигрантов. Среди обвиняемых оказались предполагаемый лидер группы — гражданин Афганистана, проживавший в Венгрии под защитой, мужчина болгаро-ливанского происхождения, чья задача состояла в приобретении транспортных средств для контрабанды людей, а также несколько водителей-болгар: в том числе 25-летний мужчина, который вел тот грузовик.

Все они занимались транспортировкой беженцев по разным пунктам прибытия, уточняло издание Hungary Today. За перевозку одного мигранта или беженца контрабандисты получали по несколько тысяч долларов.