«Синие руки, из носа кровь»: трагическая гибель синхронистки

11-летняя жительница Перми из группы синхронного плавания скончалась в бассейне во время тренировки. По факту ее смерти возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

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По данным следствия, инцидент произошел в вечернее время 22 октября в бассейне «Олимпия», расположенном в Индустриальном районе города Перми.

Там проходило занятие секции синхронного плавания для детей, в ходе которого одна из несовершеннолетних спортсменок захлебнулась водой и скончалась. На место происшествия сразу же выехали врачи и следственная группа.

«Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело… по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для выяснения достоверной причины гибели девочки уже назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время следователи осматривают место происшествия, смотрят записи с камер видеонаблюдения, изымают необходимую документацию и проводят допросы ответственных лиц.

Изначально, ребенка, плававшего по одной из дорожек в неестественной позе, заметили родители малолетних спортсменов – они наблюдали за тренировкой со второго этажа.

«Мы, родители, стояли там и видели, что одна девочка стала уходить под воду. Все стали молотить по окнам руками и кричать, но никто из тех, кто был у бассейна, нас не слышал», — рассказал сайту kp.ru один из очевидцев.

Через некоторое время девочку заметили и другие ученики секции: они попытались достать ее из воды, однако у них это не получилось. Затем к ребятам подключились сотрудники бассейна и врач.

«Когда ребенка вытащили, то она была очень бледная. Синие руки и ноги. Потом у нее пошла кровь из носа. Сначала спасатели делали ей искусственное дыхание, потом приехала скорая, а позже реанимация»,

— рассказал очевидец 59.ru. По его словам, девочку пытались привести в себя целый час, однако сделать это не удалось.

Все это время рядом с ребенком находилась ее бабушка. После случившегося женщина долго не могла прийти в себя. «Вечером тут бабушка сидела у входа и плакала. А уже позже мы узнали, что у нее тут внучка утонула», — рассказал один из посетителей бассейна.

При этом, как отмечают родители других учеников секции, сейчас они рассматривают вариант перестать приводить детей на занятия в «Олимпию». Ранее они уже неоднократно обращали внимание на то, как тренеры обращаются с подопечными.

«Занимаемся тут уже несколько лет и видим, как некоторые тренеры халатно относятся к детям. Страшно за ребенка», — отметила одна из матерей.

Отметим, что смерть юной синхронистки – не первая в стенах пермского комплекса «Олимпия». Весной 2018 года там во время тренировки задохнулась 10-летняя девочка.

«Ребенок пошел ко дну и пробыл под водой примерно пять минут, пока персонал не спохватился. Ребенка подняли, вызвали скорую, но она не смогла нормально подъехать — парковка там постоянно занята. В итоге им пришлось объезжать, и скорая приехала только через 20 минут», — рассказывал собеседник 59.ru.

Приехавшим фельдшерам удалось восстановить сердечную деятельность, однако привести ребенка в чувство они так и не смогли. Спустя месяц пребывания в реанимации девочка скончалась.

По факту гибели несовершеннолетней Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» в отношении тренера девочки. Как отмечали следователи, женщина не проявила должную бдительность и оставила ученицу без присмотра.

Спустя год после трагедии дело было закрыто постановлением суда, так как стороны примирились: обвиняемая выплатила семье ребенка компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

«Потерпевшие проявили гуманность. Моя подзащитная хотела отказаться от спортивной деятельности. Руководство «Олимпии» и родители детей очень настойчиво попросили вернуться ее и возобновить занятия. Ее жизнь разделилась на две части: до и после трагедии, — отмечала адвокат тренера Лидия Резвухина.