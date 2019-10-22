«Просто не смог»: сбивший пешеходов водитель выйдет из СИЗО

Мосгорсуд отменил приговор водителю Виктору Тихонову, въехавшему на автобусе в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар» в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Жертвами аварии, случившейся почти два года назад, стали четыре человека, еще 11 получили травмы. Тогда Тихонов был признан виновным и приговорен к четырем годам заключения — его взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО до вступления приговора в силу.

Однако после обжалования вердикта стороной защиты, которое растянулось на три заседания, апелляционный суд принял решение отменить приговор и отправить дело на пересмотр в суд первой инстанции.

«Суд постановил: приговор Дорогомиловского районного суда Москвы от 19 декабря 2018 года отменить, отправить дело на новое рассмотрение», — сообщила судья. При этом сам подсудимый будет переведен из СИЗО под домашний арест.

На решение судьи повлияли новые комментарии экспертов, озвученные в ходе рассмотрения дела в апелляционном суде. Так, на одном из заседаний выступил независимый эксперт АНО региональный институт «Рус-экспертиза» Андрей Русинов, который заявил, что автотехническая экспертиза по делу была выполнена некорректно. По его мнению, проведенной компьютерной диагностики было явно недостаточно.

«В обязательном порядке должна была быть проведена разборка двигателя. Без нее установить, исправен или нет двигатель, невозможно, а диагностика является лишь первым этапом проверки», — подчеркнул специалист, выступивший на стороне защиты.

Адвокат водителя Равель Саберов в свою очередь заявил, что его подзащитный попал в ситуацию, «когда некая техническая неисправность помешала ему затормозить».

«Зачем при проведении экспертизы было заводить двигатель? Главный инженер был в тот момент фактически подозреваемым по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» — «Газета.Ru»)», — заявил Саберов, уточнив, что экспертиза была проведена в отсутствие стороны защиты.

Ранее, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, защитник Тихонова также неоднократно обращал внимание на то, что сбой в работе автобуса мог произойти после попадания в рабочую зону избытка масла. По мнению адвоката и заявленного им эксперта, при подобной экстремальной работе двигателя тормозные системы не способны остановить автобус.

Напомним, что авария на «Славянском бульваре» произошла 25 декабря 2017 года. Согласно выводам следствия,

Тихонов ошибочно нажал педаль газа на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве, в результате чего автобус разогнался до скорости не менее 23 км/ч. Продолжая движение с открытыми пассажирскими дверьми, он вылетел на тротуар, врезался в стену и скатился в подземный переход.

Как установили специалисты, привлеченные следствием, в момент движения автобус находился «в работоспособном техническом состоянии», однако Тихонов потерял контроль за дорожной обстановкой и машиной, из-за чего своевременно не остановил автобус. Таким образом он проигнорировал свои обязанности и проявил «преступную небрежность», отмечали следователи.

В результате водителю предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» — наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. По решению суда он должен был отправиться в колонию общего режима на четыре года. Кроме того, ему три года запретили управлять транспортными средствами.

Родственники погибших и травмированных людей также предъявили водителю иски о возмещении морального вреда на сумму более 40 млн руб. Однако суд не стал их рассматривать, переведя в плоскость гражданского судопроизводства.

При этом сам Тихонов свою вину так и не признал. В ходе одного из заседаний он заявил, что за 18 лет работы водителем автобуса у него «было всего три нарушения ДТП, притом мелкие, со штрафом 100-500 рублей». «У меня трудовой стаж водителя автобуса 34 года. Я очень сожалею о случившемся, но я просто не смог остановить автобус, даже со всем своим стажем, просто не смог», — подчеркнул подсудимый.

Отметим, что ДТП на «Славянским бульваре» послужило толчком для усиления мер безопасности у входов в подземные переходы по всей Москве – там были установлены специальные заграждения.