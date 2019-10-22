Таблетки и мистика: загадочная смерть дочери посла Ирана

Арафе Санаи, 28-летняя дочь посла Ирана в РФ Мехди Санаи, умерла в Москве в результате сердечного приступа. Об этом сообщили в дипмиссии. Тело девушки обнаружили 22 октября под окнами многоэтажного дома в Подсосенском переулке. На труп наткнулся случайный прохожий — он сразу вызвал скорую помощь.

«Я увидел, что рядом с домом что-то лежит, похожее на человека. Молодая женщина была одета «по-домашнему», в джинсах и легкой кофточке, без обуви. Она лежала на асфальте лицом вниз, рядом с машиной. Около головы была кровь. Еще заметил, что у машины помята стойка, думаю, девушка сначала задела ее»,

— сообщил очевидец газете «МК».

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В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего, пишет «МК». Ранее посол Ирана рассказывал, что на постоянной основе живет в Москве вместе с женой и дочерью — причем, по его словам, девушка учится в одном из столичных университетов. В то же время в СМИ появилась информация о том, что девушка жила на две страны, периодически возвращаясь в Иран — в последний раз она совершала перелет в Россию четыре месяца назад, пишет телеграм-канал Baza.

И ранее дочь посла часто переезжала из-за работы отца — в частности, помимо Ирана и России, она жила в Казахстане и Великобритании, пишет телеканал РЕН ТВ. В 2008 году она получала образование в Оксфордском университете, где изучала экспериментальную психологию. Там же она посещала Архитектурную ассоциацию.

Помимо этого, стало известно, что девушка наблюдалась у психолога и более 10 лет употребляла успокоительные таблетки. В своих соцсетях Арафе рассказывала подписчикам об увлечениях и публиковала абстрактные видеозаписи. «Мне нравится делать коллажи из книг и рассказывать истории с помощью визуальных медиа, фильмов и технологий. Я очевидно очень люблю музыку и естественные и мистические аспекты эстетики», — писала девушка в соцсетях.

Отметим, что ее отец занимает должность чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России с 2013 года. Он также пишет книги и преподает в Санкт-Петербургском государственном университете. Ранее дипломат работал в посольстве Казахстана и был депутатом иранского парламента.

Не менее ужасающая трагедия произошла 18 августа прошлого года. Тогда с собой покончил сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина, однако сделал это 19-летний Роман не один, а вместе со своей 17-летней девушкой.

Тела молодых людей обнаружили в городе Железнодорожном, сообщало РИА «Новости». Позже выяснилось, что незадолго до трагедии Шингаркин-младший оставил в соцсети «Вконтакте» послание: «Моя с виду кажущаяся обычной жизнь внешне, была чередой страданий внутри».

Он также добавил, что готовился к самоубийству на протяжении полугода. В трагедии он попросил не винить его родственников. В заключении Шингаркин-младший обратился к психологам — он заявил, что ненавидит их. «Желающих покопаться здесь не ждут», — пояснил молодой человек.

Позже появилась информация о том, что погибшая с Романом девушка окончила первый курс медицинского колледжа в Пушкине — там она не отличалась неадекватным поведением или плохой успеваемостью, писал портал Life. По словам ее матери, дочь никогда не была склонна к суициду. Тем не менее позже и на ее странице «Вконтакте» было обнаружено послание.

«Так выглядит, будто у меня нет семьи и друзей. Отнюдь. В эти больше, чем две недели, которые зачастую были мукой, я поняла, кто правда таковым является. И как бы я не любила их, эту небольшую кучку золотых слитков, от решения я не отступаю. Мне режет по сердцу то, что мы расстанемся. Но решение обдумано и все же так лучше», — писала 17-летняя девушка.

19 августа ее подруга принесла в правоохранительные органы записку, которую возлюбленная Шингаркина якобы оставила перед смертью — в ней она поделилась, что в сентябре ей придется расстаться с молодым человеком. Это, по словам приятельницы, и могло подвигнуть девушку на самоубийство.