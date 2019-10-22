Сейф вскрыт: что нашли на месте разрушения дамбы

В Красноярском крае вскрыли сейф, который накануне был найден на месте прорыва дамбы на золотодобывающем предприятии. Сотрудники МЧС обнаружили девять колб с неповрежденными пломбами, в которых находились драгметаллы, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки — всего там было около 18 кг золота. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее гендиректор артели заявил, что в одном из разрушенных водой технических помещений нашли сейф с золотом. Его обнаружили в одном из технических помещений, которое было смыто селевым потоком.

По данным телеканала РЕН ТВ, сейф нашли в золотоприемной кассе — особо охраняемом нежилом доме, который находился в зоне размещения жилых бараков.

Между тем для более объективного расследования уголовного дела, которое было заведено правоохранителями после трагедии, было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Дело было возбуждено по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее суд арестовал на 2 месяца гендиректора ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка. По данным регионального Следкома, в ходе допроса гендиректор предприятия отметил, что в одном из разрушенных водой техническом помещении находился сейф с золотом.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью погашения возможных исковых требований со стороны потерпевших. Также правоохранители изучают документацию, изъятую в ходе обысков. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем, как выяснил РЕН ТВ, гидротехнические сооружения — они же дамбы — были возведены незаконно, поскольку соответствующая лицензия от Ростехнадзора получена не была.

Также выяснилось, что за последние четыре года инспекторы региональных Минприроды, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Ростехнадзора и Роструда посещали рудник больше 20 раз. В итоге золотодобывающая компания «Сисим» получила несколько штрафов за нарушения эксплуатации предприятия — общая сумма составила около 60 тыс. рублей. При этом прииск продолжал свою деятельность.

Накануне президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александр Усс принять все необходимые меры помощи пострадавшим, а также оказать материальную поддержку родственникам погибших и пропавших без вести. Также он сообщил о необходимости продолжения проведения аварийно-спасательных мероприятий.

Усс также отмечал, что в результате трагедии погибли 15 человек, еще 5 пропали без вести. При этом 22 октября в СК заявили, что число погибших возросло до 17 человек.

Губернатор в свою очередь пояснял, что в районе прииска на реке Сейба был каскад из 8 дамб. Прорыв случился на 5-й, далее по цепочке вода разрушала каждую следующую конструкцию, пока не дошла до рабочего поселка и не снесла его.

Напомним, что трагедия на золотодобывающем предприятии произошла 19 октября в 6.00 утра (2.00 мск). Тогда недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба разрушилась дамба. После разрушения технологического водоема, который предназначен для отвода воды от участка добычи, образовалась волна, которая достигала высоты в 5 метров. После высвобождения вода затопила рабочий поселок, который располагался недалеко от конструкции. Там находилось два общежития временного типа, которые были уничтожены селевым потоком. Отмечалось, что поток сели состоял из песка, камней, глины и грязи.

После начала расследования руководство артели сообщило правоохранителям, что они были построены с нарушением правил техники безопасности.

В областном минздраве в свою очередь уточнили, что всего после ЧП за медицинской помощью обратились 27 человек. «Всем была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались», — отметили в ведомстве. Региональные чиновники уточняли, что пострадавшим также оказывается психологическая помощь.

Между тем, как сообщили ранее в региональном управлении МЧС, сотрудники ведомства возобновили активную фазу поисков на месте ЧП. Спасатели еще раз осмотрят затопленную территорию.