Семь лет спустя: найдены жертвы криминального авторитета

В Раменском районе Подмосковья обнаружены тела четырех жертв криминального авторитета Олега Медведева-Шишкана, которые были убиты еще в 2012 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

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По данным ведомства, убитые — это генеральный директор компании «Племзавод Раменское», депутат Раменского района Татьяна Сидорова, ее муж, сестра и сын. По предварительной версии следствия, они были устранены членами преступного сообщества по указанию Олега Медведева за отказ передать земельные участки.

В поисках убитых участвовали сотрудники главного управления уголовного розыска МВД РФ, сотрудники Следственного комитета, а также ФСБ. Следователи в течении 12 дней осмотрели территорию в 0,2 гектара на глубине около 10 метров.

В итоге останки были найдены на глубине 4 метров — при осмотре у двух жертв были обнаружены пулевые ранения — их убили выстрелами в голову.

Расследование этого и других преступлений, к которым, предположительно, причастны люди из банды Шишкана, продолжается — в апреле сам криминальный авторитет был арестован, а в конце сентября 2019 года были задержаны восемь подозреваемых в убийстве депутата Раменского района и ее родственников.

Напомним, что депутат Сидорова, на причастность к убийству которой проверяют Шишкана, совмещала свою политическую деятельность с должностью гендиректора компании «Племзавод Раменское». По данным «Росбалта», занять этот пост Сидоровой помог именно Шишкан.

Однако в феврале 2012 года ее семья пропала. За семь лет следователям удалось восстановить хронологию событий. По данным РИА «Новости», утром 21 февраля 2012 года за Татьяной Сидоровой заехал водитель, который должен был отвезти ее в администрацию области на совещание. Однако по приезде ворота частного дома, где проживала депутат, в поселке Малаховка ему не открыли.

После этого водитель, воспользовавшись своим ключом, вошел внутрь, но в коттедже никого не было. Он осмотрелся и обнаружил следы борьбы: по дому были разбросаны вещи, а на полу были следы крови. Мужчина сообщил о произошедшем в администрацию Раменского района, после чего коллеги Сидоровой вызвали полицию.

На месте правоохранители установили личности пропавших: это были сама Татьяна Сидорова, ее 73-летний супруг Владимир, 28-летний сын Александр, а также старшая сестра чиновницы.

Изначально, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Похищение», однако прорабатывалась и другая версия произошедшего — допускалось, что семья просто уехала на несколько дней. Местные жители и знакомые семьи рассказали следователям, что возможно, что Сидорова и ее муж инсценировали похищение, чтобы таким образом решить проблемы с долгами в связи с бизнесом.

Бизнес шел не очень хорошо — по отчетам ООО «Теплицы Раменские», на момент исчезновения семьи за компанией числились кредиты на сумму пять миллиардов рублей.

После того, как пропавшую семью найти не удалось, в СМИ все чаще рассматривали версию о расправе над чиновницей — появилась версия о возможном конфликте с местным криминальным миром. Уже тогда в контексте расследования упоминалась фамилия вора в законе Олега Шишкана.

close Олег Шишканов (Шишкан) Олег Шишканов (Шишкан) primecrime.ru

Известно, что 54-летний Олег Шишкан, ранее осужденный на 10 лет за убийство и изнасилование, обзавелся полезными знакомствами в колонии: во Владимирском централе он сошелся с Шакро Молодым, а уже после освобождения в 1991-м — с Вячеславом Иваньковым («Япончиком — Газета.Ru»).

По данным правоохранительных органов, после выхода на свободу Шишкан поддерживал связи с криминальным миром и в 1992 году его «короновали» на сходке в одной из московских гостиниц. После этого авторитет проживал некоторое время за границей, однако все же вернулся в родное Раменское. Там он руководил местными преступными группировками и решал проблемы местных чиновников и предпринимателей.

Официально о возможной причастности Шишкана к исчезновению Сидоровой и ее семьи СК России заявил только в июле 2019-го. При этом, когда материалы дела авторитета передали в суд, выяснилось, что против него было возбуждено дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Уже в июле 2019 года он был арестован. В суде Шишкан заявил, что не понимает сути предъявленных обвинений и вины не признает.