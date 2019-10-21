Бешеное золото: выросло число пострадавших при прорыве дамбы

Люди, пострадавшие после прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, продолжаются обращаться к медикам – на данный момент их количество достигло 27 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

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«Всем была оказана первичная медицинская помощь. Девять человек от дальнейшей госпитализации отказались», — отчитались в ведомстве. Там уточнили, что госпитализированные пациенты находятся в Курагинской районной больнице, а также в краевой клинической больнице Красноярска.

Как сообщили в минздраве, все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объеме: помимо физического, медики также наблюдают за душевным здоровьем людей – им оказывается психологическая поддержка.

Ранее ведомство уже сообщало об увеличении количества госпитализированных людей после прорыва дамбы – сейчас под наблюдением врачей остаются 18 человек.

«В воскресенье были госпитализированы десять человек. Пять из них поздно вечером доставлены в Красноярск», — сообщали в минздраве РИА «Новостям».

Позднее обращение к медикам в министерстве объяснили шоковым состоянием людей, в котором они пребывали после аварии. «Еще будут обращаться люди — те, кто сгоряча не почувствовал, что переохладился, ушибся», — отмечали представители ведомства.

В холдинге «Сибзолото», в который входит аварийная золотодобывающая артель, также представили собственные данные по пострадавшим в результате обращения в Курагинском районе. По данным компании, в общей сложности травмы различной степени тяжести получили 44 человека.

«Получили травмы 44 человека, девять из них в больнице, четверо в тяжелом состоянии доставлены в краевую больницу санитарной авиацией», — говорится в сообщении компании.

С раннего утра 21 октября спасатели возобновили активную фазу поисков пяти пропавших рабочих, о судьбе которых по-прежнему ничего не известно. «Активная фаза поисков возобновлена. Кроме того, спасатели еще раз осмотрели уже пройденный путь поисков», — сообщили РИА «Новости» в краевом главке МЧС.

Одного из тех мужчин, кого изначально объявили пропавшим без вести, удалось найти живым, сообщил РИА «Новости» представитель краевого управления МВД Владимир Юрченко.

«Это машинист-бульдозерист 1985 года рождения. Сначала числился в пропавших, сегодня нашли. Жив, здоров. В настоящее время его опрашивают наши сотрудники», — рассказал Юрченко.

Как уточнили в МЧС, 34-летний Виталий Пахомов в день аварии отправился работать на другой участок, где и остался ночевать. Это решение спасло ему жизнь.

Накануне также стало известно, что помимо дамбы технологического водоема золотодобывающей артели в Курагинском районе, в тот день были разрушены еще четыре сооружения подобного плана. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения», – сообщили в СК.

В ведомстве уже сообщили о задержании руководителя золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», которое занималось организацией работы на аварийном прииске. Он был отправлен под стражу в рамках уголовного дела, возбужденного ранее по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, на допросы в Краснояск были также доставлены начальник и мастер горного участка этой же организации.

«Установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления», — сообщается на сайте СК.

Как уточнили следователи, в ближайшее время они планируют обратиться в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, обрушение дамбы золотодобывающей артели произошло 19 октября в 02.00 по московскому времени в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба. Как сообщали источники во властных структурах региона ТАСС, волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 метров — она снесла два рабочих общежития, в которых находились 72 человека. В результате погибли 15 старателей прииска.

Как предположил губернатор Красноярского края Александр Усс, причиной прорыва дамбы мог стать износ конструкции плотины.

«Причину пока назвать трудно. Либо это несоблюдение технологий при изготовлении этого объекта, кроме этого, мы не исключаем, что объект был построен без разрешений и контроля. Кроме этого, в этот период там шли дожди, возможно влияние природного фактора», — заявил губернатор.

Как сообщили в Минтруде, все семьи погибших при ЧП на артели получат по 1 млн рублей. Пострадавшим будет также перечислена единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален.

21 октября объявлено в регионе днем траура.