«Взял зажигалку и пошел, пьяный»: ростовский поджигатель сознался

Пожар в Ростове Ярославской области, в котором погибли семь человек, был вызван поджогом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

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«Установлено, что причиной возгорания стал поджог, в связи с чем уголовное дело переквалифицировано», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь задержанный по подозрению в совершении преступления местный житель 1982 года рождения проходит по пунктам «а» и «е» части 2-й статьи 105-й УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

В субботу, 19 октября, в двухэтажном жилом доме — №13 по Ленинской улице — начался пожар. Огонь унес жизни пятерых детей и двух взрослых. Трех человек, находившихся в доме, удалось спасти.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, кровля здания выгорела полностью. Изначально причиной пожара считали неосторожное обращение с огнем, в связи с чем уголовное дело было возбуждено по части 3-й статьи 109-й УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

«Вышел, подошел к машине, <...> взял зажигалку, значит, и пошел. [Был] пьяный», — признался впоследствии задержанный. Кадры задержания и допроса мужчины опубликовал СКР.

В Ростове Великом после пожара был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Накануне правительство региона заявило, что необходимо уточнить число погибших и пострадавших в результате возгорания, поскольку кроме жильцов в квартирах могли находиться гости.

После установления объема ущерба и количества пострадавших правительство региона будет решать вопрос о расселении жильцов, а также о выделении им материальной помощи из резервного фонда.

В пункт временного размещения, организованный возле городского театра, обратились лишь несколько человек. Остальные погорельцы нашли приют у родственников. Заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин заявил, что в первую очередь необходимо обеспечить условия для размещения несовершеннолетних.

«Обследование проведут соцработники вместе с медиками. В понедельник дети должны иметь возможность пойти в школу и детский сад. Необходимо организовать сбор вещей, одежды и письменных принадлежностей», — подчеркнул замглавы региона.

Ростовчане уже организовали в социальных сетях сбор нужных вещей. Свою готовность оказать помощь выразили также в региональном отделении фонда милосердия и здоровья.

Состояние трех госпитализированных пациентов остается средней тяжести и тяжелым. Главврач Центральной районной больницы (ЦРБ) Ростова сообщила, что под их опекой остались два пациента, у которых диагностированы переломы, отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей. Одна пациентка в тяжелом состоянии была переведена в Ярославскую больницу скорой помощи им. Соловьева — она нуждается в высокотехнологичной помощи.

Другой крупный пожар, унесший жизни детей, произошел 16 сентября в Красноярске. В огне погибли две семьи, восемь человек, среди жертв — четверо несовершеннолетних. Пожар произошел в микрорайоне Ветлужанка в панельной хрущевке.

В пожаре погиб прокурор города Лесосибирска Василий Федорцев с семьей. Он гостил у сестры, вернувшись из отпуска.

Пожарные установили, что причиной возгорания стала неисправная электропроводка. «Проводка закоротила и задымилась, все произошло в ночное время, когда хозяева квартиры, а также их гости уже спали, что и стало причиной их гибели», — заявили в МЧС.

В конце августа в Саратове 32-летнего местного жителя задержали по подозрению в поджоге дома, в результате которого погибли его 55-летний отец и 35-летняя супруга.

«Пожарно-испытательная лаборатория установила, что это был поджог. В отношении него возбуждено уголовное за умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее смерть», — сообщили в региональном главке МВД.

На допросе мужчина признался в содеянном — он рассказал, что не намеревался убивать семью, а хотел лишь припугнуть супругу, которую подозревал в измене. Несмотря на желание злоумышленника поджечь небольшой участок, пламя охватило 600 кв. метров дома.