Обыски в Красноярске: задержан директор артели

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали директора ООО «Сисим», являющегося владельцем дамбы золотодобывающего предприятия в районе поселка Щетинкино, в результате разрушения которой погибли 15 человек.

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Также задержаны два других сотрудника предприятия, один из них — мастер участка артели. Сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисе «Сисим» в Красноярске. Правоохранителями была изъята бухгалтерская и техническая документация, а также личные дела работников предприятия.

Генеральным директором компании «Сисим», входящей в холдинг «Сибзолото», числится Максим Николаевич Ковальков, передает ТАСС. Основным видом деятельности «Сисим», согласно выпискам из реестра, является «Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов».

Утром в субботу, 19 октября, на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. В результате происшествия погибли 15 человек, госпитализированы в медицинские учреждения 14 пострадавших. Еще двоим помощь была оказана на месте.

Региональным Следственным управлением СКР было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Из 15 погибших были опознаны пока 11 человек. У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области и еще у одного — в Вологодской области. Пропавшими без вести числятся шесть работников.

Специалисты Енисейского управления Ростехнадзора уже дали свое заключение после работы на месте ЧП, по их словам, дамба изначально являлась временным сооружением и «выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе».

«Собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчеты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести в государственный регистр и получить разрешение на эксплуатацию», — указали в ведомстве.

Ничего из этого сделано не было. Эксперты Росприроднадзора также обследовали место ЧП с целью выявления загрязнений реки. Специалисты отобрали пробы воды выше и ниже по течению, а также пробы грунта. Материалы были направлены в лабораторию.

В настоящий момент к поисково-спасательным работам на месте происшествия были привлечены порядка 300 человек. В работах задействованы шесть маломерных судов и водолазная служба.

На территории Курагинского района Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации. МЧС опубликовало видео с места трагедии. На кадрах видно залитую водой территорию прииска и технику.

В общей сложности на территории затопленных общежитий, построенных для рабочих артели, проживали более 70 человек. Оставшихся без жилья рабочих артели уже разместили на соседних рабочих участках. Глава поселка Щетинкино Валерий Щекалев уточнил, что расселение потребовалось примерно двум десяткам человек.

Детали случившегося Telegram-каналу Baza рассказал сотрудник прииска Олег Пугачев, который в момент аварии находился на контрольном пункте. По словам мужчины, сначала он просто услышал шум воды, а затем увидел огромную волну, которая несла фургоны с рабочими.

«По воде уже несло общежитие, и там люди кричали: «Помогите!» Вода была очень высокая. Погибло в основном три больших общежития.

Одно трехкомнатное, два, по-моему, 9-комнатные были. А сколько в них народу было… В моем общежитии восемь человек было — трое из них точно, говорят, все», — сообщил мужчина.

Еще один выживший рабочий также поделился эмоциями от ЧП с Telegram-каналом Mash. По его словам, все происходившее напоминало землетрясение.

«Я спал, балок встряхнуло сильно. Посмотрел — там воды очень много, я еле-еле дверь открыл, вышел, побежал оттуда и крикнул, чтобы спасались», — сообщил он.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура.