Драка с коллегой: спецназовец погиб на учебе

Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Реклама

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в филиале Краснодарского университета МВД. Как отмечает издание, в учебном заведении подтвердили информацию. Однако уточнили, что речь идет о Северо-Кавказском институте повышения квалификации, который входит в структуру кубанского вуза.

Представитель университета добавил, что в Следственный комитет уже переданы все необходимые документы, а также в вузе проводится проверка.

«Вечером 18 октября примерно в 19 часов произошла драка между слушателями. По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве. Один другого ударил, тот упал, ударился о бетонный пол, получил перелом основания черепа и, к сожалению, скончался на месте», — отметили в пресс-службе СУ СК по Кабардино-Балкарии в разговоре с принадлежащем Григорию Березкину РБК.

Против предполагаемого убийцы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Как рассказал собеседник «Интерфакса», перепалка, переросшая впоследствии в драку, возникла между спецназовцем из отряда «Гром» МВД по Карелии и сотрудником ППС МВД по Чечне. После того, как началась драка, соперников разняли, однако это их не утихомирило.

«Их разняли, сотрудник из Чечни не успокоился, кинулся на сотрудника из Карелии, повалил на пол и стал наносить удары по голове и лицу, когда оттащили, сотрудник из Карелии был уже мертв», — сообщает телеграм-канал «Омбудсмен полиции».

Информацию о том, что погиб слушатель из Карелии, подтвердили и Краснодарском университете МВД РФ. «Слушатель из Карелии. У нас в вузе назначена служебная проверка, материалы переданы в следственные органы», — отметили в институте.

Ранее, в сентябре, на тот момент сотрудник безопасности метрополитена Алексей Смирнов расстрелял своих коллег из УСБ, которые приехали, чтобы предъявить Смирнову обвинение в получении взяток.

На одной из записей камер видеонаблюдения, которая попала в сеть, видно, как пассажиры метрополитена на станции «Рязанский проспект» перед тем, как пройти через турникет, подходили к сотруднику службы безопасности метрополитена и отдавали ему свертки. По версии СМИ, это были упаковки от бумажных платочков, в которых лежали взятки.

Так, 18 сентября прапорщик Смирнов остановил пассажира для проверки документов, которых у того не оказалось. После этого сотрудник безопасности московской подземки предложил урегулировать этот вопрос. Он согласился отпустить нарушителя в обмен на пачку сигарет и 2 тыс. руб., которые было необходимо положить в нее.

После этого прибывшие сотрудники УСБ Алексей Лимонов и Максим Веялко допросили предполагаемого взяткодателя, затем отправились вместе со Смирновым и понятыми в комнату, где обычно задерживают нарушителей, передает «Коммерсант».

Когда Лимонов и Веялко попросили Смирнова показать пачку сигарет с деньгами, он взвел курок и начал стрелять, тяжело ранив в грудь Веялко. Тот пытался выбраться из метро на улицу, но умер буквально в нескольких метрах от входа в метрополитен. Второму правоохранителю Смирнов, наведя на него пистолет, приказал лечь на пол, после чего произвел пять выстрелов, с которыми Лимонова и госпитализировали.

Объясняя свой поступок, Смирнов, как передает «Коммерсант», сказал, что устал работать в полиции, где практически не бывает выходных и мало платят. При этом в материале отмечается, что участники расследования не исключают, что офицеры УСБ предотвратили массовое убийство пассажиров.

В связи с произошедшим против прапорщика возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».