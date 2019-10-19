Прорыв дамбы в Красноярском крае: есть погибшие. ОНЛАЙН

В то же время, в СК уже озвучили свою версию: следователи считают, что дамба могла разрушиться в результате прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая находится выше по реке.

»[Это стало] толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди», — рассказала «Интерфаксу» помощник главы ГУ СК по региону Ольга Шаманская. Она отметила, что к месту инцидента выехали руководители предприятия.