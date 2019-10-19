Прорыв дамбы в Красноярском крае: есть погибшие. ОНЛАЙН

В то же время, в СК уже озвучили свою версию: следователи считают, что дамба могла разрушиться в результате прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая находится выше по реке.
»[Это стало] толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди», — рассказала «Интерфаксу» помощник главы ГУ СК по региону Ольга Шаманская. Она отметила, что к месту инцидента выехали руководители предприятия.
По предварительным данным, причиной происшествия стал износ конструкции плотины. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».
В мероприятиях поисково-спасательной операции задействованы порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Как сообщил источник в администрации Курагинского района, поисковую операцию также ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.
Как уточнил представитель экстренных служб региона, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали 44 человека. Поиски еще 13 человек продолжаются, сообщает РИА «Новости».
Число погибших выросло до 13 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по краю.
ЧП произошло, когда около 80 рабочих спали в своих фургонах — их буквально смыло потоком холодной воды. На севере Курагинского района температура воздуха ночью опустилась до -7°C. Спасатели на место трагедии прибыли не сразу из-за труднодоступности рабочего поселка, пишет сайт kp.ru.
В рабочем поселке добывается россыпное золото — для этого нужна вода. В результате рядом с населенным пунктом перегородили реку, сделали водоем, из которого рабочие брали воду для гидромониторов.
Трагедия произошла в 06.00 по местному времени (02:00 мск). По словам источника ТАСС во властных структурах региона, после прорыва дамбы высота волн достигала порядка 4 метров. Как уточнил собеседник агентства, рабочий поселок находится в тайге. Ближайший населенный пункт — город Артемовск — расположен в 60 км. Из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.
Как пишет «Интерфакс», всего на руднике работало примерно 180 человек. Четверо пострадавших доставили в больницы, еще 15 осмотрели на месте, уточняет РИА «Новости».
При этом состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее, заявили ТАСС в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы.
Дорогие читатели «Газеты.Ru», в поселке Щетинкино Красноярского края произошла трагедия. Ночью там произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате были затоплены два фургона с рабочими. Погибли по меньшей мере 12 человек, судьба больше 10 остается неизвестной. Мы следим за развитием событий в онлайн-трансляции.