Прорыв дамбы в Красноярском крае: есть погибшие. ОНЛАЙН

Смертоносное обрушение дамбы в Красноярском крае — онлайн

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В результате прорыва дамбы на руднике по добыче золота в Красноярском крае погибли 13 рабочих. В момент ЧП все они находились в строительных вагончиках, несколько из которых были смыты потоком воды. По предварительным данным, причиной трагедии мог стать износ конструкции плотины. К поисково-спасательной операции привлечены 270 человек. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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09:31

В то же время, в СК уже озвучили свою версию: следователи считают, что дамба могла разрушиться в результате прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая находится выше по реке.

»[Это стало] толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди», — рассказала «Интерфаксу» помощник главы ГУ СК по региону Ольга Шаманская. Она отметила, что к месту инцидента выехали руководители предприятия.

09:22

По предварительным данным, причиной происшествия стал износ конструкции плотины. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает РИА «Новости».

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Павел Львов/РИА "Новости"
09:10

В мероприятиях поисково-спасательной операции задействованы порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию. Как сообщил источник в администрации Курагинского района, поисковую операцию также ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.

08:49

Как уточнил представитель экстренных служб региона, по предварительным данным, в результате ЧП пострадали 44 человека. Поиски еще 13 человек продолжаются, сообщает РИА «Новости».

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Вести.Ru
08:45

Число погибших выросло до 13 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по краю.

08:41

ЧП произошло, когда около 80 рабочих спали в своих фургонах — их буквально смыло потоком холодной воды. На севере Курагинского района температура воздуха ночью опустилась до -7°C. Спасатели на место трагедии прибыли не сразу из-за труднодоступности рабочего поселка, пишет сайт kp.ru.

08:35

В рабочем поселке добывается россыпное золото — для этого нужна вода. В результате рядом с населенным пунктом перегородили реку, сделали водоем, из которого рабочие брали воду для гидромониторов.

08:27

Трагедия произошла в 06.00 по местному времени (02:00 мск). По словам источника ТАСС во властных структурах региона, после прорыва дамбы высота волн достигала порядка 4 метров. Как уточнил собеседник агентства, рабочий поселок находится в тайге. Ближайший населенный пункт — город Артемовск — расположен в 60 км. Из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

08:20

Как пишет «Интерфакс», всего на руднике работало примерно 180 человек. Четверо пострадавших доставили в больницы, еще 15 осмотрели на месте, уточняет РИА «Новости».

При этом состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее, заявили ТАСС в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы.

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ГУ МЧС по Красноярскому краю
08:15

Дорогие читатели «Газеты.Ru», в поселке Щетинкино Красноярского края произошла трагедия. Ночью там произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате были затоплены два фургона с рабочими. Погибли по меньшей мере 12 человек, судьба больше 10 остается неизвестной. Мы следим за развитием событий в онлайн-трансляции.