Убили из-за денег? В чем родня Хачатуряна обвинила сестер

«Он достал»: адвокаты Хачатуряна рассказали о мотиве убийства отца сестрами

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Сестры Хачатурян Сестры Хачатурян
Сестры Хачатурян

Сестры Хачатурян

РИА «Новости»
Родственники Михаила Хачатуряна заявили, что его дочери могли убить своего отца из корыстных целей. Девушки якобы тратили до двух миллионов рублей в месяц и боялись, что их будут ругать за излишние траты. Убив отца, они решили избавиться от надоевшего им контроля, считает потерпевшая сторона. При этом адвокат одной из сестер рассказал «Газете.Ru», что девушки были вынуждены содержать себя, отца и собаку на 40 тыс. рублей в месяц.

Родственники Михаила Хачатуряна, которые в деле о его убийстве являются потерпевшей стороной, выступили на пресс-конференции, в ходе которой предположили, из-за чего сестры могли убить отца.

Как заявила адвокат потерпевших Ольга Халикова, в материалах дела есть переписка девушек, из которой можно сделать вывод: незадолго до преступления сестры обсуждали, что отец собирается взять из банка выписку по карте, которой они пользовались. Обвиняемые боялись, что их накажут за излишние траты, считает Халикова.

По ее словам, в деле также есть выписки из банка, судя по которым Михаил Хачатурян не ограничивал дочерей в деньгах: за один-два месяца они тратили до двух миллионов рублей. Кроме того, Хачатурян планировал купить машину старшей дочери Крестине и располагал крупной суммой. Все заявления о том, что отец не давал им денег – ложь, подчеркнула юрист. Халикова полагает, что девушки убили родственника из корысти.

«По моему глубокому убеждению, тут произошел бытовой конфликт. Просто взяли его и убили. Потому что вот достал, опять начнет сейчас ругаться, у них никакой свободы.

К маме они уезжать не хотели. Вот и решили таким образом свои проблемы», – сказал адвокат Георгий Чугуашвили, подчеркнув, что речи о самообороне быть не может.

Потерпевшая сторона также отметила, что поскольку девушки располагали большой суммой денег, то они в любой момент могли сбежать из дома, если бы они действительно терпели насилие со стороны отца.

На пресс-конференции адвокаты заявили, что Михаил Хачатурян хотел провести медосвидетельствование в отношении средней дочери Ангелины, поскольку подозревал, что она могла лишиться невинности. Племянник убитого Арсен Хачатурян заявил, что его дядя часто уезжал, а по приезду соседи жаловались ему на то, что девочки якобы «водили в дом каких-то парней».

Как отметила Халикова, Ангелина Хачатурян заявила следствию, что в 2014 году была изнасилована отцом, однако осмотр, проведенный, пока девушка находилась в СИЗО, не выявил у нее повреждений интимного характера. Юристы также обратили внимание на то, что исследование постельного белья с кровати Хачатуряна не зафиксировало на нем следов спермы, а лишь обнаружило потожировые следы самого убитого и еще одного мужчины. Как считает Арсен Хачатурян, это говорит о том, что «изнасилования не было».

Наконец, адвокаты потерпевших заявили, что намерены ходатайствовать о назначении повторной экспертизы для младшей сестры, которая ранее была признана невменяемой. По словам адвокатов, подобный диагноз должен быть установлен при участии психолога-педагога. Однако во время первой экспертизы такого специалиста не было.

«Она интеллектуально развита, у нее хороший круг общения. Она общительная, каких-либо патологий, характерных для этого синдрома, не обнаружено. Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», – сказал Чугуашвили.

Ранее адвокат младшей сестры рассказал журналистам, что, согласно заключению экспертизы, в момент совершения преступления девушка не осознавала, что делает. В связи с этим суд не сможет назначить ей наказание — он вправе только отправить на принудительное лечение.

«99% информации, которая поступает в СМИ, лживая. Мы не понимаем, почему моего дядю, которого убили, берут и оскорбляют», – заявил Арсен Хачатурян.

Он считает, что Михаил был строг с дочерьми «не просто так, а за бардак в квартире», так как «они будущие жены».

Адвокат старшей сестры Крестины – Алексей Липцер – в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал заявления стороны защиты. Информация о том, что Михаил Хачатурян якобы не ограничивал девушек в пользовании деньгами, не соответствует действительности. Выписки из банка не подтверждают наличие у Ангелины и Крестины огромных сумм денег, отметил он.

«Девушки были очень жестко ограничены – они втроем жили на 40 тыс. рублей в месяц, которые поступали на карту от сдачи в аренду квартиры. На эти средства они обеспечивали едой себя, отца и еще собаку. Все остальные деньги были исключительно в ведении Хачатуряна»,
– пояснил юрист.

В материалах дела действительно есть переписка сестер, из которой ясно – девушки боялись, что отец поругает их за лишнюю растрату денег.

«Речь там идет о сумме в 12 тыс. рублей, которые они потратили сверх установленного лимита. На что потратили эти деньги – в переписке не сказано. Потерпевшие считают, что это могло стать основанием для убийства. Это бред – настолько несущественная сумма», – сказал Липцер.

Кроме того, сообщил адвокат, в материалах дела нет никаких доказательств того, что отец хотел привести кого-то из дочерей к гинекологу и подозревал ее в потери невинности. «Это фантазии родственников Хачатуряна», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

Что касается информации о сексуальном насилии над девочками со стороны отца, то в материалах дела есть множество экспертиз, которые в совокупности доказывают, что насилие было. Они включают психиатрические исследования девушек, обследование тела, посмертную психолого-психиатрическую экспертизу самого убитого, исследование постельного белья в доме, опросы родственников, друзей и так далее.

«Следствие оценивает доказательства не по одному, а в совокупности. А родственникам Хачатуряна очень удобно взять одну экспертизу и сказать, что она ничего не доказывает. При этом они не обращают внимание на все остальные экспертизы. Таким образом они играют на мнении общественности», – заключил Липцер.