Убили из-за денег? В чем родня Хачатуряна обвинила сестер

Родственники Михаила Хачатуряна, которые в деле о его убийстве являются потерпевшей стороной, выступили на пресс-конференции, в ходе которой предположили, из-за чего сестры могли убить отца.

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Как заявила адвокат потерпевших Ольга Халикова, в материалах дела есть переписка девушек, из которой можно сделать вывод: незадолго до преступления сестры обсуждали, что отец собирается взять из банка выписку по карте, которой они пользовались. Обвиняемые боялись, что их накажут за излишние траты, считает Халикова.

По ее словам, в деле также есть выписки из банка, судя по которым Михаил Хачатурян не ограничивал дочерей в деньгах: за один-два месяца они тратили до двух миллионов рублей. Кроме того, Хачатурян планировал купить машину старшей дочери Крестине и располагал крупной суммой. Все заявления о том, что отец не давал им денег – ложь, подчеркнула юрист. Халикова полагает, что девушки убили родственника из корысти.

«По моему глубокому убеждению, тут произошел бытовой конфликт. Просто взяли его и убили. Потому что вот достал, опять начнет сейчас ругаться, у них никакой свободы.

К маме они уезжать не хотели. Вот и решили таким образом свои проблемы», – сказал адвокат Георгий Чугуашвили, подчеркнув, что речи о самообороне быть не может.

Потерпевшая сторона также отметила, что поскольку девушки располагали большой суммой денег, то они в любой момент могли сбежать из дома, если бы они действительно терпели насилие со стороны отца.

На пресс-конференции адвокаты заявили, что Михаил Хачатурян хотел провести медосвидетельствование в отношении средней дочери Ангелины, поскольку подозревал, что она могла лишиться невинности. Племянник убитого Арсен Хачатурян заявил, что его дядя часто уезжал, а по приезду соседи жаловались ему на то, что девочки якобы «водили в дом каких-то парней».

Как отметила Халикова, Ангелина Хачатурян заявила следствию, что в 2014 году была изнасилована отцом, однако осмотр, проведенный, пока девушка находилась в СИЗО, не выявил у нее повреждений интимного характера. Юристы также обратили внимание на то, что исследование постельного белья с кровати Хачатуряна не зафиксировало на нем следов спермы, а лишь обнаружило потожировые следы самого убитого и еще одного мужчины. Как считает Арсен Хачатурян, это говорит о том, что «изнасилования не было».

Наконец, адвокаты потерпевших заявили, что намерены ходатайствовать о назначении повторной экспертизы для младшей сестры, которая ранее была признана невменяемой. По словам адвокатов, подобный диагноз должен быть установлен при участии психолога-педагога. Однако во время первой экспертизы такого специалиста не было.

«Она интеллектуально развита, у нее хороший круг общения. Она общительная, каких-либо патологий, характерных для этого синдрома, не обнаружено. Мы будем настаивать на повторной психолого-сексолого-психиатрической экспертизе, мы будем отстаивать позицию, что она все осознавала», – сказал Чугуашвили.

Ранее адвокат младшей сестры рассказал журналистам, что, согласно заключению экспертизы, в момент совершения преступления девушка не осознавала, что делает. В связи с этим суд не сможет назначить ей наказание — он вправе только отправить на принудительное лечение.

«99% информации, которая поступает в СМИ, лживая. Мы не понимаем, почему моего дядю, которого убили, берут и оскорбляют», – заявил Арсен Хачатурян.

Он считает, что Михаил был строг с дочерьми «не просто так, а за бардак в квартире», так как «они будущие жены».

Адвокат старшей сестры Крестины – Алексей Липцер – в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал заявления стороны защиты. Информация о том, что Михаил Хачатурян якобы не ограничивал девушек в пользовании деньгами, не соответствует действительности. Выписки из банка не подтверждают наличие у Ангелины и Крестины огромных сумм денег, отметил он.

«Девушки были очень жестко ограничены – они втроем жили на 40 тыс. рублей в месяц, которые поступали на карту от сдачи в аренду квартиры. На эти средства они обеспечивали едой себя, отца и еще собаку. Все остальные деньги были исключительно в ведении Хачатуряна»,

– пояснил юрист.

В материалах дела действительно есть переписка сестер, из которой ясно – девушки боялись, что отец поругает их за лишнюю растрату денег.

«Речь там идет о сумме в 12 тыс. рублей, которые они потратили сверх установленного лимита. На что потратили эти деньги – в переписке не сказано. Потерпевшие считают, что это могло стать основанием для убийства. Это бред – настолько несущественная сумма», – сказал Липцер.

Кроме того, сообщил адвокат, в материалах дела нет никаких доказательств того, что отец хотел привести кого-то из дочерей к гинекологу и подозревал ее в потери невинности. «Это фантазии родственников Хачатуряна», – отметил собеседник «Газеты.Ru».

Что касается информации о сексуальном насилии над девочками со стороны отца, то в материалах дела есть множество экспертиз, которые в совокупности доказывают, что насилие было. Они включают психиатрические исследования девушек, обследование тела, посмертную психолого-психиатрическую экспертизу самого убитого, исследование постельного белья в доме, опросы родственников, друзей и так далее.

«Следствие оценивает доказательства не по одному, а в совокупности. А родственникам Хачатуряна очень удобно взять одну экспертизу и сказать, что она ничего не доказывает. При этом они не обращают внимание на все остальные экспертизы. Таким образом они играют на мнении общественности», – заключил Липцер.