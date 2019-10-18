«Любитель чужих денег»: как грабитель банка застрелил уральца

Вооруженный мужчина убил посетителя банка при попытке ограбления в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МВД.

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По версии ведомства, 18 октября в банк на улице Малышева ворвался неизвестный в черной маске – в руках у него был предмет, похожий на обрез двуствольного ружья. Злоумышленник потребовал от сотрудников деньги, после чего произвел несколько выстрелов по камерам видеонаблюдения, чтобы остаться неопознанным.

Один из посетителей попытался задержать нападавшего. «К сожалению, тот успел нажать на курок и смертельно ранить храброго мужчину. Остаться безнаказанным любителю чужих денег не удалось», — сообщил сотрудник областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия сотрудники ЧОП, после чего его передали полицейским. «На месте происшествия в связи с убийством человека работают и наши коллеги из СК. Куш разбойника оказался нулевым», — отметил Горелых в разговоре с местным порталом 66.ru.

Местные жители сообщили, что территория вокруг банка на данный момент оцеплена. «Ехала на автобусе, возле банка на Малышева-Гагарина очень много машин полиции, скорые и оцепление стоит. Невинный человек пострадал, убил вор его ни за что», — рассказала местная жительница Валентина Черепанова в сообществе «Круглосуточные новости Екатеринбурга» в соцсети «Вконтакте».

Во время обыска правоохранители обнаружили у злоумышленника муляж взрывного устройства из мыла, датчика дыма, проводов и скотча, пишет портал E1.ru. Как пояснил представитель МВД, нападавшим оказался 37-летний уроженец Ростовской области по имени Виталий, передает 66.ru. На данный момент его проверяют на причастность к другим преступления, совершенным в Среднем Урале. Кроме того, выяснилось, что погибшим стал 53-летний местный житель Олег.

В самом банке прокомментировали трагический инцидент, отметив, что сотрудники кредитной организации действовали в соответствии с инструкциями: нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника, а также передали сообщение в службу безопасности.

«Клиенты банка попытались обезвредить злоумышленника, в ходе завязавшейся борьбы один из посетителей получил ранение, ставшее смертельным. <…> Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка.

Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность», — пояснили «Газете.Ru» в компании.

Еще одно ограбление банка произошло днем ранее, 17 сентября. По данным регионального МВД, в ходе происшествия злоумышленник взял человека в заложники.

Сообщение о нападении на банк, расположенный на улице Щербакова, поступило в полицию в 10.50 по местному времени (08.50 мск). Мужчина, лицо которого было скрыто под маской, ворвался в помещение и стал угрожать работникам предметом, похожим на пистолет.

Позже региональный МВД опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как грабитель приставил к голове сотрудницы пистолет, взяв ее в заложницы. В итоге мужчине удалось вынести из банка 1,2 млн рублей и скрыться.

В городе был объявлен план «Перехват». Силовики на протяжении нескольких часов разыскивали грабителя. При этом тюменцы сообщили, что злоумышленник выбежал из здания и направился в неизвестном направлении пешком, без какого-либо транспортного средства.

«Весь Первый Заречный микрорайон в полицейских, на крыльце банка их целая толпа. Везде ходят, опрашивают всех вокруг», — рассказал один из местных жителей порталу 72.ru.

Вскоре сотрудники Росгрвардии задержали предполагаемого злоумышленника – им оказался уроженец одной из республик Закавказья. Как сообщили в региональном МВД, мужчина мог пойти на преступление, чтобы погасить долги. Суд уже избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В свою очередь представители банка заявили, что похищенные деньги были застрахованы, поэтому на сбережения клиентов происшествие не повлияло.

Похожий инцидент произошел в городе Колпино Ленинградской области. Там 14 октября житель Ростовской области ограбил банк и сразу потратил похищенные деньги.

По данным регионального МВД, днем злоумышленник ворвался в организацию и, угрожая работникам пистолетом, потребовал передать ему деньги. Сотрудники отдали мужчине 8 млн рублей в пакетах — после чего он скрылся с места происшествия.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого – им оказался безработный мужчина, временно проживавший в Колпино. В результате обысков в квартире у мужчины был изъят пневматический пистолет – из украденной суммы полицейские нашли только 6 млн рублей в банковских упаковках. Как выяснилось, часть похищенных денег предполагаемый злоумышленник успел потратить – он приобрел автомобиль.

Против мужчины возбудили дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенной с применением оружия». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.