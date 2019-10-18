«Ком в горле»: на Урале похоронили убитую из-за машины девушку

В городе Каменск-Уральский Свердловской области на Ивановском кладбище похоронили 27-летнюю Ксению Каторгину, которую убили при продаже автомобиля. Об этом сообщает региональный портал E1.ru.

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На кладбище присутствовали не только родственники убитой, но и местные жители, которые остались неравнодушными к трагедии. Всего на траурную церемонию пришли около 250 человек. «Как обычно, Ксюша приехала на выходные в Каменск-Уральский. Только на этот раз в гробу. В голове не укладывается... Ком в горле», — сказала со слезами на глазах подруга жертвы.

Как отметила мать погибшей, люди принесли много цветов — гроб был завален ими. В разговоре с порталом она заявила, что так «животных не режут», как поступили с ее дочерью.

«Она мечтала прожить эту жизнь ярко, полную впечатлений. Она была самостоятельная, трудолюбивая, отзывчивая, всегда улыбчивая. Мечтала иметь свой дом и мечтала о том, что рядом с ней будет ее ангелочек — любимая дочка. Мечтала своими глазами увидеть весь мир, путешествовать. Но трагедия забрала ее от нас», — уточнила родительница.

Между тем накануне, 17 октября 2019 года, в Ленинском суде Екатеринбурга арестовали троих обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной: Екатерину Меньшикову, Марата Ахметвалиева и Михаила Федоровича — злоумышленников отправили в СИЗО до 11 декабря 2019 года.

Заседание проходило в закрытом режиме, однако после избрания меры пресечения 29-летнему Федоровичу задали вопрос о том, как он будет расплачиваться с матерью убитой. «Денежно. Могу ребенка сделать», — выкрикнул обвиняемый.

Напомним, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября, когда поехала показывать машину марки Audi Q5 потенциальной покупательнице в Екатеринбурге. Однако та попросила девушку заехать в сервис, чтобы удостоверится в хорошем состоянии машины, после чего к ним подсели еще два злоумышленника.

Затем жертву придушили и отвезли на улицу Ташкентскую, где зарезали и сбросили ее тело в колодец. После этого преступники забрали все документы и отвезли машину в Челябинск — там они продали транспортное средство за 500 тыс. рублей, пишет Znak.com со ссылкой на источник.

11 октября родственники молодой матери обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже. В поиске участвовали сотрудники полиции, а также поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв». Волонтеры прочесывали лес и трассы четыре дня. Труп девушки нашли спустя пять дней после ее пропажи. На месторасположение тела указал 42-летний Марат Ахметвалиев, который ранее был арестован силовиками. Мужчина признал вину и начал сотрудничать со следствием. После этого задержали пару сожителей, которых тоже обвинили в убийстве.

Однако родные таксиста Марата Ахметвалиева до сих пор не могут поверить, что он причастен к убийству молодой матери — знакомые считают, что мужчина дал признательные показания под угрозами.

«Да ну на фиг! Не похож он. Мне моя [жена] сказала, я не поверил. Видать, подбили пацаны, компания, деньги. Сколько сейчас таких убийств — из-за денег. За телевизор родную мамку убьют. Но Марат не такой. Он обыкновенный деревенский пацан», — рассказал сосед обвиняемого E1.ru.

Также друзья семьи рассказали, что в последний месяц Ахметвалиев постоянно нервничал и от кого-то скрывался — также они припомнили, что перед пропажей Каторгиной он работал и ему поступил вызов в Копейск. Именно тогда он и мог познакомиться с другими фигурантами дела. «Говорят, копейские цыгане вызывали, и после этого ни машины, ни сына. Четвертого сентября был вызов, говорят. И он пропал», — сообщил отец арестованного мужчины.

Тем временем родители второй фигурантки дела 31-летней Екатерины Меньшиковой также считают, что их дочь пошла на преступление не по своей воле. Родительница отметила, что ее дочь очень поменялась после того, как встретила Федоровича. Она рассказала, что полтора года назад Екатерина и Михаил выманили ее из дома и увезли в сад, где вымогали деньги.

«Выбивали, держали в наручниках, битой били, выбивали деньги. Униженный и оскорбленный мальчик, который всю жизнь простоял на коленях. Понимаете, человек хочет крови.

Это видно. Представляете, как он кайфовал, когда я сидела на земле, он меня пинал в наручниках», — сообщила мать обвиняемой, добавив, что винит в произошедшем только Федоровича.

В городе мужчину называют «скользким типом». В Копейске у него была дурная слава — он постоянно занимал деньги и возвращал их. «Этот Михаил сразу мне не понравился. Какой-то он, как бы сказать… «на блатной ноге». Кате он без него даже шага не давал сделать, все время контролировал», — заключила приятельница супружеской пары.