Недодали взятку: как брали начальника полиции Дорогомилово

Начальника полиции московского Дорогомилово и его заместителя — главу уголовного розыска районного отдела — задержали по подозрению в получении взятки. По данным МВД РФ, сбором доказательств вины высокопоставленных правоохранителей занимались сотрудники управления собственной безопасности ведомства, а также УФСБ столицы и области.

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Как указано на сайте окружного УВД, пост начальника дорогомиловского отделения занимает Мераб Давитадзе. Разработка сотрудников полиции началась, когда в МВД РФ поступил сигнал о том, что некоторые должностные лица в Западном административном округе Москвы могут быть причастны к коррупции.

Задержание было произведено 17 октября, когда подозреваемые получили 3,5 млн рублей от гражданина, информация о котором не сообщается. По версии следствия, это лишь часть взятки размером около 12 млн рублей, которую намеревался отдать неизвестный.

Все собранные доказательства совершения преступления переданы в следственные органы. В то же время руководство столичного МВД запустило служебную проверку. Если вина подозреваемых подтвердится, то их уволят из полиции по отрицательным мотивам, а руководителей накажут, сообщили в ведомстве.

Похожий инцидент с сотрудником правоохранительных органов произошел в начале осени. Тогда высокопоставленного генерала МВД Александра Мельникова обвинили в вымогательстве 100 млн рублей за закрытие дела одного из предполагаемых злоумышленников. Согласно данным на сайте ведомства, он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка.

По версии следствия, Мельников вместе с бывшим начальником службы криминальной милиции ОВД «Пресненский» Иваном Виковым и еще двумя знакомыми пытались получить от предпринимателя взятку в период с января по февраль 2019 года. «Посредник договорился с предпринимателем о получении денег в два этапа: 30 млн рублей в августе и оставшуюся сумму после принятия решения о прекращении уголовного дела», — сообщал источник в силовых структурах РБК.

В итоге по неизвестным причинам бизнесмен сам обратился в Главное управление собственной безопасности МВД РФ и рассказал о мошенничестве сотрудников полиции. Правоохранители решили, что мужчина должен отправиться на встречу, где предполагаемых злоумышленников и застанут за получением взятки.

Уже 22 августа состоялась передача первой части денег, во время которой и были задержаны подозреваемые.

Через месяц, 24 сентября, состоялось заседание по делу Мельникова в Басманном суде. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу до 24 ноября – прокурор в свою очередь попросил отложить заседание по избранию меры пресечения на двое суток, однако получил отказ. В итоге генерала заключили под стражу до 24 ноября, а срок следствия продлили до 22 января 2020 года.

Ранее по подозрению в коррупции также задержали трех сотрудников ОМВД «Митино». Ими оказались начальник следственного управления отделения Евгений Щеглов, оперуполномоченный уголовного розыска МВД России по району Митино Павел Ильин и следователь того же отделения Максим Родионов. 4 июля Пресненский суд Москвы арестовал их на два месяца — до 2 сентября.

В управлении столичной полиции уточнили, что все сотрудники ОМВД «Митино», подозреваемые в получении взятки, будут уволены. Кроме того, дисциплинарные взыскания применят к их начальникам.

Меру пресечения в виде ареста суд избрал для других фигурантов дела — предпринимателя Балагулу Дадашова, который передавал взятку правоохранителям, и адвоката Дениса Филатова, сыгравшего роли посредника, писал ТАСС.

Похожая история случилась 30 мая 2019 года. Тогда силовики задержали главу Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ММСУТ СКР), его подчиненного и адвоката из Республики Крым. По данным СК РФ, их подозревают в получении взятки в размере 1 млн рублей.

Согласно версии следствия, 20 мая сотрудники СК и адвокат получили взятку за то, что выдали одному из предполагаемых злоумышленников ранее изъятые при обыске предметы и документы. 1 млн рублей следователи и юрист распределили между собой. 1 июля Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте всех фигурантов дела на два месяца.