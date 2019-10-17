«Санитарочки плачут»: врачи бегут из челябинской больницы

Сотрудники челябинской городской больницы №6 утверждают, что после увольнения трех травматологов работать на профильном участке некому. В связи с кадровыми переменами на вечерние и ночные смены ставят специалистов, которые и так работают практически круглосуточно, пишет региональный портал 74.ru.

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«В ночные смены заставляют выходить хирургов, у которых нет ни лицензии, ни травматологического сертификата. Они, по сути, не имеют права оказывать эту помощь. Но, более того, они уже тоже готовы уволиться, потому что работают за ту же самую зарплату, из-за которой уволились травматологи, а ведь у них еще дежурства по хирургии», — пояснил на условиях анонимности один из действующих сотрудников медучреждения.

Бывшие врачи челябинской горбольницы подчеркивают, что за последние полтора года из медучреждения уволились пять травматологов. «В других службах тоже по два-три врача исчезли, ситуация патовая, дальше уже некуда!», — добавил медик.

Однако руководство больницы никак не реагирует на происходящее. Известно, что с начала года в учреждении были введены новые правила оплаты труда — оклады подняли, а стимулирующие выплаты уменьшили. В результате общий объем заработка снизился. «Люди приходят, месяц отработают и уходят в другие больницы, где больше платят. Люди уходят пачками, прием оголен, куда теперь людям с травмами в Металлургическом районе обращаться? Ну, хорошо, хирург рану зашьет, а с переломами он что будет делать?», — уточнил действующий специалист.

Тем временем в челябинском горздраве ТАСС сообщили, что никакой волны увольнений в больнице нет. По их данным, с июня по октябрь 2019 года уволились не три, а два врача — они написали заявления по собственному желанию.

В ведомстве добавили, что в больницу ищут новых специалистов — на сайте медучреждения размещены вакансии врачей-травматологов. Молодым специалистам обещают дополнительную надбавку к окладу в течении первого года работы.

Скандал в челябинской больнице №6 разгорелся еще в апреле 2019 после того, как южноуральские медучреждения перешли на новую систему оплаты труда. Тогда 66 сотрудников горбольницы направили обращения в прокуратуру, Следственный комитет, трудинспекцию, а также в администрацию губернатора.

Региональный профсоюз работников здравоохранения запустил собственную проверку. Она показала, что по документам в марте медикам выписали стимулирующие надбавки, однако выплачены они так и не были. Главному врачу тогда вынесли предупреждение — от него потребовали устранить все нарушения.

В мае медики получили очередную выплату, однако перерасчет за март им так и не сделали — многим заплатили даже меньше положенного.

«У меня зарплата в этом месяце оказалась еще на две тысячи меньше. Никаких стимулирующих надбавок нам не вернули: ни за стаж, ни за вредность. Зашла в отделение — санитарочки плачут. Медсестра, которая работает каждый день днем и отдежурила 11 ночей, получила всего девять тысяч», — поделилась с 74.ru врач, которой в апреле недоплатили 10 тыс. рублей.

В итоге в конце мая восемь сотрудников больницы написали заявления об увольнении. «Раньше оклад был шесть тысяч, он вырос в два раза. Стимулирующие выходили около 11 тыс., а теперь они уменьшились на семь тысяч. Получилось, что шесть тысяч мне добавили, но при этом семь тысяч забрали», — поясняла сотрудница медучреждения.

Комментируя скандалы с мизерными зарплатами в регионах, министр здравоохранения Вероника Скворцова признала, что в системе здравоохранения необходима модернизировать систему оплаты труда. По ее словам, оклад должен составлять не менее 55-60% от общего объема выплат.

На данный момент зарплата работников медучреждений складывается из нескольких параметров: оклада, компенсирующих выплат, которые являются обязательными, а также стимулирующих надбавок. Их распределяет главный врач больницы.

«Стимулирующие выплаты, которые составляют львиную долю от зарплаты медработникам, назначает глава медучреждения. Если у лечебного учреждения мало денег или главврачу не нравится сотрудник, то он может просто урезать стимулирующие выплаты. Этот вопрос, как говорится, — на его усмотрение», — пояснял в разговоре с «Газетой.Ru» главный редактор интернет-сообщества «Врачи РФ» Петр Локшин.

Скворцова добавила, что региональные власти не выполняют правила распределения зарплат. Из-за этого складывается различные группы сотрудников: элита, в которую входит руководство, и простые работники — медсестры, врачи и сиделки. Именно они получают нищенские зарплаты.