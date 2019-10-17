Семья и «добрый человек»: кто расправился с девушкой на Урале

Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал трех подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Об этом сообщает портал E1.ru.

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Заседание проходило в закрытом режиме. На нем двое обвиняемых 29-летний Михаил Федорович и 42-летний Марат Ахметвалиев признали свою вину и раскаялись в содеянном. Их сообщница, 31-летняя Екатерина Меньшикова, от признаний воздержалась.

В ходе процесса журналисты спросили у Федоровича, как он будет возмещать ущерб, причиненный родственникам Каторгиной. На это мужчина заявил: «Денежно. Могу ребенка сделать».

В ходе процесса Ахметвалиев рассказал, что женат и имеет троих детей — ранее судим не был. Его знакомый на днях подчеркивал в разговоре с Ura.Ru: «Это добрый, отзывчивый человек, работал машинистом крана. Не представляю, что могло толкнуть такого человека на подобное преступление. Не могу поверить в это. Просто все, с кем он знаком, скажут, что он хороший отец, муж, брат и друг. Он даже малознакомым людям всегда готов был помочь».

Между тем его сообщник Федорович родился и проживал в Копейске — он закончил девять классов школы, после чего пошел в колледж, однако так и не закончил его. Мужчина имел неофициальный заработок и двоих малолетних детей. Кроме того, в 2009 году его осудили по статье 162 УК РФ «Разбой». Его жена, 31-летняя Меньшикова, также проживала в Копейске. Она закончила 11 классов школы — вместе с Федоровичем воспитывала общего двухлетнего ребенка.

По словам близких друзей супругов, именно Федорович заставил Меньшикову пойти на преступление. Его охарактеризовали как грубого и неадекватного человека. В Копейске у него была дурная слава — он ездил на разных машинах и все время просил денег взаймы. «Скользкий тип», — так его описывают знакомые, пишет сайт kp.ru.

«Этот Михаил сразу мне не понравился. Какой-то он, как бы сказать… «на блатной ноге». Кате он без него даже шага не давал сделать, все время контролировал», — добавила знакомая супружеской пары.

Напомним, что Ксения Каторгина пропала 10 октября. В этот день она после работы поехала из города Березовского, расположенного в пригороде Екатеринбурга, на встречу с покупателем своего автомобиля Audi Q5. Больше от нее вестей не было.

11 октября родственники молодой матери обратились в правоохранительные органы. В поиске участвовали сотрудники полиции, а также поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Прорыв». 15 октября тело 27-летней Каторгиной было найдено в колодце. Как пишет Znak.com со ссылкой на источник близкий к следствию, в день трагедии один из подозреваемых встретил девушку на пересечении улиц Индустрии и Восстания и проехал с ней на улицу Новаторов. Там находился сервис, где специалисты должны были оценить состояние машины.

Приехав на место, в автомобиль сели двое сообщников, которые напали на Каторгину и попытались ее задушить — от нехватки воздуха жертва потеряла сознание. По предварительным данным, они переместили ее на заднее сидение, доехали до Ташкентской улицы и там зарезали, после чего сбросили ее труп в близлежащий колодец. После этого, забрав машину, преступники скрылись.

Однако спустя несколько дней криминалистам удалось найти украденный автомобиль погибшей — машина находилась в Челябинске у перекупщиков. Там следователям рассказали о тех, кто привез им транспортное средство. По словам мужчины, который приобрел кроссовер, на встречу по купле-продаже приехали цыгане — при себе они имела паспорт россиянки и все документы на транспорт.

«Тот, кто выкупал ее в Челябинске, и близко не подумал о криминале, для него это был обычный рабочий день. То, что это была не хозяйка, он понял, только когда вечером появилась информация о пропаже. Вся ситуация развернулась у нас на глазах, и наш коллега, кто выкупил машину у цыган, сразу поехал в полицию», — пояснил перекупщик Е1.ru.

Бывшая свекровь погибшей Людмила Вишнякова уточнила, что девушка пошла на продажу автомобиля из-за давящей на нее ипотеки. Родственница до сих пор не может поверить, что Каторгина отправилась на встречу в одиночку.

«Она бы никогда одна не поехала! Она как под гипнозом действовала, все бросила, с работы отпросилась. Вот как будто ее загипнотизировали этим звонком. Настойчиво девушка звонила два раза за неделю, Ксюша отказывалась. Видно, позвонила еще раз. Ну вот что к чему — поехала вечером, уже был конец рабочего дня практически. Продавать машину она всегда с кем-то ездила», — заключила Вишнякова.