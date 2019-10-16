Предостерегут россиян: как Путин расширил права полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право сотрудникам полиции объявлять гражданам предостережения, которые обязательны для исполнения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В тексте говорится, что предостережения могут относиться к действиям, которые создают условия для преступлений и административных правонарушений, отнесенных российскими законами к подведомственности полиции.

Вместе с тем полицейские могут предостерегать россиян о недопустимости «антиобщественного поведения».

Согласно закону, порядок объявления официального предостережения (форма предостережения, какие должностные лица могут его объявлять, а также порядок вручения предостережения) должны определить в МВД России.

Таким образом законодатели намерены устранить «правовую коллизию»: ранее правом предъявления официального предостережения были наделены только служащие прокуратуры и ФСБ.

Кроме того, концепция закона направлена на установление «единообразия в деятельности субъектов профилактики правонарушений», которые могут объявлять предостережения. «При этом органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений, так как к их подведомственности отнесено большинство преступлений и административных правонарушений», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторами реформы выступили глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн. Пискарев ранее отмечал, что благодаря этим нововведениям правоохранители смогут усилить профилактику преступлений и правонарушений.

Соответствующие изменения будут внесены в закон «О полиции».

Летом этого года в Москве прошел ряд митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После одной из несогласованных акций в столице завели дело о массовых беспорядках, правоохранители тогда задержали 1373 человека. Некоторые фигуранты так называемого «московского дела» уже осуждены, другие еще ждут суда в СИЗО суда. Есть и те, кого уже отпустили из-под стражи, а также те, кто находится под домашним арестом или подпиской о невыезде.

Большинство тех, кто уже осужден, получили сроки за применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Так, Данила Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он потянул полицейского за руку, который в это время задерживал митингующих. Другого фигуранта дела – 25-летнего техника Ивана Подкопаева – осудили на три года колонии за то, что он распылил перцовый баллончик в лица сотрудников полиции и Росгвардии. Охранник на железной дороге Евгений Коваленко кинул в росгвардейца урну и попал ему по ноге. Осужден на три с половиной года.

28-летний Кирилл Жуков получил три года колонии за то, что пытался поднять забрало шлема одного из росгвардейцев, отчего «правоохранитель испытал физическую боль и моральные страдания». По словам силовика, из-за удара ремешок шлема передавил ему подбородок. При этом защита подавала апелляции, утверждая, что показания потерпевшего правоохранителя не соответствуют действительности.

Адвокат осужденного показывал судье видеозапись, на которой видно, как Жуков пытался поднять забрало шлема, но сотрудник Росгвардии отпрянул, и оно осталось на месте. Несмотря на это суд оставил приговор без изменений.

Одним из самых резонансных был приговор актеру Павлу Устинову. 23-летний молодой человек был осужден на 3,5 года колонии. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к силовику. После этого за актера вступились коллеги по цеху, общественники, а также представители различных профессий — они требовали отмены судебного постановления. Вслед за этим прокуратура подала ходатайство в суд.

В итоге Павлу Устинову дали год условно. Однако сам Устинов намерен продолжать борьбу за окончательное оправдание.

Следует отметить, что во время разгонов несанкционированных митингов московская полиция и Росгвардия действовали довольно жестоко, избивая при задержании людей, о чем свидетельствуют видеозаписи в соцсетях.