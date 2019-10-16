«Добрая и отзывчивая»: за что учитель издевалась над особыми детьми

На педагога одной из коррекционных школ Москвы завели уголовное дело по факту избиения ребенка — женщина находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Как уточнили в ведомстве, в полицию обратилась 40-летняя жительница Москвы — она заявила, что к ее 11-летнего сыну жестоко относится учитель. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнюю Екатерину Тураносову. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщину отпустили под подписку о невыезде.

В тоже время сайт kp.ru с ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что сама Тураносова вместе с адвокатом явилась в Таганское отделение полиции, чтобы подать встречное заявление.

«Она подала заявление, в котором попросила наказать родителей, которые без ее ведома и разрешения установили в ее же кабинете скрытую камеру. Кроме того, она уверяет, что на видео якобы не она, а женщина, которая очень на нее похожа», — рассказали полицейские на правах анонимности.

Заявление приняли. Сама учитель призналась, что в классе, запечатленном на кадрах, в тот день уроки кроме нее никто не проводил. «В свое оправдание она сказала, что никогда не била детей. Сообщила, что сама воспитывает ребенка-инвалида и принесла в отделение свидетельство о его рождении и медицинские справки», — пояснил источник.

Напомним, что во вторник, 15 октября, телеграм-канал Baza опубликовал видео, на кадрах которого видно, как Тураносова бьет восьмилетнюю девочку — она нанесла ей несколько ударов по спине. После этого ребенок заплакал, сидя за партой и склонившись над тетрадью.

В насилии над учениками женщину заподозрили родители школьников — они заметили у детей синяки, пригласили частного детектива, который установил в классе скрытую камеру. Изучив видеозаписи, родители сообщили о жестком обращении с учащимися директору коррекционной школы.

Близкая знакомая Туранусовой удивлена, что ее подруга могла так поступить. «Я от вас об этом случае узнала. Свою Катюшу на этом видео я не узнала. Она очень добрый и отзывчивый человек: с ней можно на любую тему часами говорить. В школе этой она пару лет только работала, а до этого в интернате была учителем», — заявила собеседница сайта kp.ru.

«Про школу рассказывала, что дети там странные. Что с ними тяжело, мол ничего не понимают. А как-то раз пожаловалась мне. Прямо так и сказала: «эта работа меня сводит с ума», — добавила она.

Известно, что преподавать Туранусова начала еще 17 лет назад. В основном она работала в школах для детей с особенностями развития. Ее бывшие ученики из школы №79 не поверили, что она могла причинить кому-нибудь вред. «Очень хороший человек. Никогда стычек не было у нее ни с кем. Всегда можно было договориться. Отзывчивая она. Не представляю, чтобы она кого-то вот так избила. Может быть, просто похожая учительница?», — заявила «КП» бывшая подопечная.

В начале октября 2019 года стало известно, что из школы в поселке Боровское Тюменской области уволили преподавателя ОБЖ за то, что он кричал и бил учеников. По данным портала 72.ru, об инциденте стало известно после того, как ученики сняли происходящее на видео, а затем распространили в Сети. На кадрах видно, как грубо учитель ОБЖ Виктор Садлинский обращается к школьникам: «Ты особенный? Или ты особенный? Вы дебилы, что ли? Давно ******** [ударов] не получали? Ты что смотришь? Не ****** [бил] никого давно? Я буду. Утырки».

После того, как запись попала в руки директора школы, молодого преподавателя сразу уволили. Также по данному факту Следственный комитет по Тюменской области начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как удалось выяснить региональным СМИ, Садлинский устроился на работу в это образовательное учреждение еще зимой 2019 года, однако к работе приступил только с сентября.