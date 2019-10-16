«Педофилы растят своих жертв»: как дети становятся жертвами насильников

Количество преступлений против половой неприкосновенности россиян, не достигших совершеннолетия, выросло на 42% за последние пять лет. За минувший 2018 год было зарегистрировано более 14 тыс. случаев изнасилований. При этом пострадавшими от деятельности педофилов признали 11 тыс. детей. Это следует из статитических данных МВД РФ, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

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«Особо отмечу, что каждое шестое преступление совершается в семье, а каждое двенадцатое — родителями», — пояснил представитель МВД России Вадим Гайдов, подчеркнув, что «нужны кардинальные меры» для разрешения сложившейся ситуации.

«Педофил может растить свою жертву, чтобы потом ее изнасиловать»

Действительно, многие специалисты говорят о том, что чаще всего педофил – это человек, проживающий рядом с жертвой. «Самый большой процент педофилии — в семье. Насильником становится отец, брат, дядя. Они долго выслеживают, высматривают жертву, которую собираются изнасиловать», — рассказал «Газете.Ru» сексопатолог Андрей Орландов (имя изменено по просьбе спикера).

Подтверждением его словам является резонансная история сестер Хачатурян. 21 августа в Следственном комитете РФ подтвердили информацию о многолетних истязаниях и домогательствах 57-летнего Михаила Хачатуряна в отношении трех дочерей. Не выдержав насилия со стороны отца, девушки расправились с ним. На теле мужчины насчитали 30 ножевых ранений.

По результатам расследования, сестрам Хачатурян предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ранее в Сети были опубликованы стенограммы допросов девушек, на которых они подробно рассказали о своей жизни с отцом-тираном. В ходе первого допроса средняя сестра Ангелина сообщила, что Хачатурян якобы домогался ее еще в 15-летнем возрасте во время совместной поездки в Израиль. Тогда он заставил ее раздеться и лечь на кровать.

«Я со страху это сделала, после чего он также разделся и провел своим половым органом по моим половым органам, затем сказал, что я не его дочь, и когда мне будет 18 лет, я должна стать его женой»,

— следует из стенограммы допроса, опубликованной телеграм-каналом Mash.

Старшая сестра Крестина также рассказала, что в 2016 году, во время семейного отдыха в Адлере, Михаил Хачатурян зашел к ней в комнату, разделся, приказал лечь рядом и якобы заставил заниматься оральным сексом. «Мне стало плохо, стала задыхаться, плакать, я выбежала», — вспомнила девушка. После этого случая она попыталась совершить суицид, однако ее удалось спасти.

Почему преступникам удается скрыться

Несмотря на рост насильственных преступлений правоохранители все еще испытывают сложности в поиске педофилов. Так, в Мытищах Московской области продолжают разыскивать мужчину, который обманным путем проникает в квартиры и насилует детей, сообщали в СК.

Как уточнил телеканал РЕН ТВ, 14 октября неизвестный надел на лицо медицинскую маску и постучал в одну из мытищинских квартир, в которой в одиночестве находилась 11-летняя девочка. Мужчина представился врачом — доверившись медработнику, школьница открыла дверь. В итоге злоумышленник заставил девочку трогать его тело, а после этого скрылся.

По факту инцидента возбуждено дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Иногда правосудие настигает педофилов слишком поздно, когда за их плечами уже находятся десятки пострадавших детей. 14 октября в Астраханской области был осужден 58-летний местный житель — по данным регионального СК, мужчину признали виновным по 43 эпизодам изнасилований и домогательств в отношении несовершеннолетних.

Согласно материалам суда, в период с марта 2013 года по декабрь 2017 года астраханец искал на улице детей в возрасте от 9 до 14 лет – после того, как мужчина находил ребенка, рядом с которым не было взрослых, он звал его в гости поиграть в приставку. Уже в квартире злоумышленник насиловал детей.

Кроме того, мужчина снимал происходящее на видео. Помимо 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима суд назначил педофилу амбулаторное лечение в связи с имеющимся расстройством сексуального предпочтения.

Выходят по УДО, не вылечившись

Однако, как сообщил «Газете.Ru» психолог Владимир Рубашный, проработавший в системе ФСИН почти 20 лет, работа с педофилами по искоренению отклонений не осуществляется в местах заключения должным образом.

«Никакой реабилитации, никакой коррекции поведения, никакой специфической формы воздействия ни со стороны психологической службы, ни со стороны психиатрических подразделений. Они там присутствуют, но у них нет таких компетенций»,

— пояснил эксперт.

Он также добавил, что, даже если злоумышленника определяют в медучреждения для заключенных, полностью искоренить склонность к насилию над детьми не удается. «Невозможно просто пичкать их таблетками и инъекциями для так называемой химической кастрации, как это делается в большинстве случаев. Преступник должен сам прийти к тому, что у него болезнь и его надо лечить. В противном случае он всегда найдет способы увильнуть от лечения и остаться при своем», — уверен тюремный психолог.

По мнению Рубашного, педофилы очень легко приспосабливаются к условиям тюрьмы и чаще всего быстро выходят по УДО, не достигнув положительных результатов в лечении – в связи с чем после освобождения они продолжают вести криминальную деятельность.

«Тут уже надо испугаться»

Росту числа преступлений способствует и отказ самих несовершеннолетних жертв насилия или их родителей свидетельствовать против педофилов. Как отмечала старший научный сотрудник ФГКУ «ВНИИ МВД России» Елена Тимошина, некоторые школьницы в возрасте 12-15 лет нередко добровольно – за деньги или подарки — вступают в интимные отношения со взрослым мужчиной и разрешают себя фотографировать в откровенных позах.

«В таких случаях, естественно, сами девочки не имели желания сообщать об этих фактах кому-либо, тем более в полицию, а их родители при обнаружении фактов половой жизни дочерей, вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы, также пытались скрывать это», — подчеркивала Тимошина.

Отметим, что, по данным СК, из 6,4 тыс. уголовных дел, возбужденных по факту преступлений против половой свободы детей, только 3,4 тыс. были направлены в суд.

Тем временем, считают в аналитическом центре МВД РФ, число преступлений против половой неприкосновенности детей продолжит расти. Виной этому — недостаточный контроль со стороны взрослых за виртуальной̆ жизнью несовершеннолетних в соцсетях, где дети легко становятся жертвами педофилов.

«Никакой здравомыслящий взрослый мужчина не будет писать ребенку с благими намерениями – это значит, что он либо хочет заполучить интимные фотографии несовершеннолетнего, либо, что еще хуже, назначить встречу. Тут уже надо испугаться. Сейчас педофилы создают ложные аккаунты, в которых представляются ровесниками своих жертв. Они предлагают детям встретиться. При этом поймать их в соцсетях практически невозможно», — объяснил сексопатолог «Газете.Ru».

За страницами в интернете, на которых детей склоняют или вовлекают в совершение противоправных действий, следит Росмолодежь. По данным ведомства, за 2018 года в реестр запрещенной информации были включены более 282 тыс. сайтов.