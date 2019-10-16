«Нереально боялся собак»: как потеряли кота-наркокурьера

В Туле перед заседанием суда сбежал важный вещдок — кот, с помощью которого заключенным в колонию передавались наркотики. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката подсудимых адвоката Дмитрия Сотникова.

«Нам разрешили выпускать кота из клетки, потому что ему было холодно. Мы его выпускали. Но как-то раз к нам забежали чужие собаки, а собак он нереально боялся и убежал», — пояснила сотрудница зооуголка.

По данным издания, животное является вещественным доказательством, а также орудием преступления. Его исчезновение, считает адвокат обвиняемых, лишает сторону защиты возможности провести следственный эксперимент. Юрист утверждает, что кот не проносил наркотики в тюрьму. По его словам, теперь из-за оплошности правоохранителей дело может полностью развалится.

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Следствие ранее выдвинуло версию о том, что кот должен был попасть в колонию через дыру в заборе. Однако, по мнению правозащитника, таковой в исправительном учреждении нет — животное можно было лишь перекинуть через забор.

«Утеря вещдока — это частая практика. Вещественные доказательства постоянно или теряются, или их подменяют. Главное, чтобы факт приобщения этого доказательства был зафиксирован. Служебная проверка должна в первую очередь исключить возможность умышленной кражи вещдока», — отметил адвокат Александр Попков.

Еще в июле 2018 года региональный портал «ТулаСМИ» сообщал об истории, которая произошла в одной из тульских исправительных учреждений. По версии следствия, предполагаемый наркоторговец Эдуард Долгинцев решил создать доставлять наркотики заключенным. Для этого он использовал кота, который проживал на территории колонии и мог покидать ее. Отмечалось, что один из бывших осужденных забрал животное с собой после освобождения и передал Долгинцеву.

Подозреваемый сделал специальный ошейник с потайным карманом, куда и поместил запрещенные вещества. Однако при первой же попытке импорта наркотиков в тюрьму правоохранители заметили кота. В результате Долгинцева с двумя сообщниками отправили в СИЗО. Им предъявили обвинения по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»

«В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 32-летний житель Киреевского района и его сообщница — 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным, 5,79 г наркотического средства гашиш и 1,56 г амфетамина», — уточняла представитель МВД РФ Ирина Волк.

После этого правоохранители начали расследование уголовного дела. По данным «Коммерсанта», обвинение строится на показаниях трех неизвестных свидетелей-заключенных, которые якобы заказывали запрещенные вещества у Долгинцева и его подельников, а также точно знают, как выглядел кот-курьер.

Вокруг истории поднялось много шумихи, поскольку при рассмотрении дела судья всячески препятствовала участию адвоката подсудимого Дмитрия Сотникова в процессе. Когда тот попытался задать вопросы тайному свидетелю, судья не позволила ему этого сделать;

В перерыве приставы подошли к мужчине и с применением физической силы не допустили на вторую часть заседания — сотрудники заявили, что он пытался напасть на судью. Затем его доставили в отделение Следственного комитета, где, как заявлял Сотников, его сильно избили. Медики зафиксировали у юриста сотрясение головного мозга.

После инцидента в Новомосковском суде Федеральная палата адвокатов, а также сенатор Андрей Клишас потребовали от правоохранителей детально разобраться в случившемся.

Тем временем следующее заседание по делу состоится в среду, 16 октября. В этот день Сотников планирует пригласить альтернативного свидетеля линии защиты. «Мы нашли подполковника, бывшего инспектора ФСИН, который проводил проверки в колонии, где сидел Долгинцев, и многое знает о канале наркотиков этой колонии. Думаю, что моего подзащитного оговорили сотрудники колонии, которые сами крышуют наркотрафик», — заключил адвокат.