Аукционы или госуслуги? Власти решают судьбу «красивых» номеров

Автовладельцы при регистрации нового автомобиля смогут выбирать и покупать госномера через платформу госуслуг – с таким предложением выступило МВД.

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«Мы придерживаемся того, чтобы данный механизм [выбор и покупка госномеров] был сделан, опять же, через четко фиксированную пошлину повышенную. Субъекты, по аналогии с транспортным налогом, могут получить право увеличивать или уменьшать базовую пошлину, исходя из особенностей, и определять какой-то объем серий, которые, как они считают, могут вызвать повышенный интерес граждан. И, опять же, делать это все через единый портал [госуслуг]», – сказал начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции МВД Роман Мишуров.

На портале автовладелец сможет выбрать в том числе так называемые «красивые» номера с повторяющимися цифрами, буквами и запоминающимися сочетаниями.

Предложение МВД уже отправлено в Минэкономразвития, сообщил Мишуров. По его мнению, приобретение госномеров именно через портал госуслуг будет наиболее удобным и, главное, безопасным для покупателя.

Однако Минэкономразвития предлагает другой способ выбора и приобретения номеров – аукционы. Это предложение ведомство озвучило в ноябре прошлого года, когда стало известно о намерении правительства разрешить продажу автономеров в интернете.

Тогда в Минэкономразвития обратили внимание на несколько вопросов, которые необходимо будет решить при разработке законопроекта об аукционах. В частности, предлагалось определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти или профессионально занимающиеся проведением торгов организации. Кроме того, нужно определить, кто и как будет устанавливать критерии для аукционов. В министерстве пообещали проанализировать возможные риски и злоупотребления при проведении таких торгов, а также методы борьбы с ними.

Как заявил Роман Мишуров, МВД сомневается в том, что продажа автономеров через аукционы будет эффективной. Он напомнил, что вся процедура будет занимать не менее 30 дней. Предложения Минэкономразвития «разбиваются о то, что практически это работать не будет». Мишуров отметил, что в первую очередь необходимо обеспечить покупку автономера любому человеку, а не только самым предприимчивым покупателям, которые «быстро прибегут и скупят все».

«Мы говорим о том, что в любом случае надо фиксировать реальную цену этого знака. <…> Надо начинать с того, чтобы не получилось, что какой-то быстрый Вася все купил, а потом быстренько в 10-40 раз дороже [продал]», – пояснил Мишуров. Он подчеркнул, что «кривые» процессы приобретения знаков с участием перекупщиков чреваты отменой покупки при выявлении нарушений. 24 октября представители МВД и Минэкономразвития встретятся, чтобы совместно обсудить вопрос.

С 1 января 2020 года в России вступит в силу закон «О госрегистрации транспортных средств», который оставит за автовладельцами право выбирать место получения номеров — в подразделениях ГИБДД или у частных изготовителей номеров.

Таким образом, при покупке новой машины в автосалоне необязательно ехать в ГИБДД за номерами и документами – их можно получить у компании-дилера, если она имеет разрешение на подобную деятельность.

При получении автознака в ГИБДД нужно будет оплатить госпошлину, при печати номера участника – оплатить его услуги. Федеральная антимонопольная служба накладывает ограничение на тариф в размере 2 тыс. руб. Авторы законопроекта отмечали, что сохранение первоначальной схемы получения номеров приведет к тому, что транспортные учреждения будут вынуждены проводить отдельные тендеры по закупке номеров, а это, в свою очередь, создаст дополнительные сложности. То есть после нововведений автодилеры «разгрузят» транспортные предприятия.

Стоит отметить, что это правило не касается машин, приобретенных на вторичном авторынке. В этом случае владелец сможет получить номер только в ГИБДД.

Кроме того, отдельное постановление правительства закрепляет новый принцип при выдаче госзнака автовладельцу. В частности, водитель будет получать номер с кодом именно того региона, где он официально зарегистрирован. Напомним, что сейчас код на автономере соответствует тому региону, в котором машина поставлена на учет. Например, если москвич ставит на учет автомобиль в Ярославской области, то получает номер с кодом 76.

После принятия поправок он будет получать номер с московским кодом 77, 97, 99 и т. д. Авторы поправок отмечают, что эта мера необходима для усиления полицейского надзора, чтобы инспекторы могли понимать, что мимо них едет «неместная» машина. При этом автовладельцы по-прежнему смогут ставить машину на учет в любом регионе, в любом регистрационном подразделении ГИБДД.