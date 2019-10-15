«Звери, звери!»: убийцам многодетной матери вынесли приговор

Рассмотрение дела об убийстве 40-летней многодетной матери Натальи Дмитриевой длилось на протяжении девяти месяцев. За это время Мостовский районный суд в закрытом режиме исследовал 35 томов уголовного дела и допросил более 60 свидетелей.

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Фигурантами дела стали 17-летний житель поселка Псебай и его 20-летний знакомый, который приехал к подростку из Краснодара. Их обвиняли по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное по предварительному сговору», части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», части 2 статьи 131 УК РФ «Изнасилование» и части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с особой жестокостью».

В итоге несовершеннолетнего преступника приговорили к 10 годам лишения свободы. Часть срока он проведет в воспитательной колонии, а с наступлением совершеннолетия его переведут в колонию общего режима. Его 20-летнему сообщнику назначили 19 лет колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Правоохранители вели расследование всех обстоятельств произошедшего на протяжении полугода. Дело взяли на контроль в Центральном аппарате СК и ФСБ.

Об убийстве многодетной матери в Псебае стало известно 13 мая 2018 года. В тот вечер 40-летняя многодетная мать отдыхала в кафе «Ивушка» вместе со своей подругой — там же находился 16-летний юноша с 20-летним товарищем Савелием Никифоровым. После того, как женщина засобиралась домой, нетрезвые молодые люди предложили проводить ее — та не отказала.

По дороге они напали на нее. По заключению судебно-медицинской экспертизы, парни нанесли Наталье Дмитриевой не менее 19 ударов камнем по голове. Они надругались над телом, а затем выбросили труп в кусты. Односельчанка погибшей рассказала правоохранителям, что в день ЧП слышала тихие крики, после чего сразу вызвала полицию.

«Сначала кто-то обнаружил женские туфли, рядом — мобильный телефон, чуть подальше сумочку, одежду. Все было в крови. А потом полицейские наткнулись на обезображенное тело», — отмечал сосед убитой в разговоре с сайтом kp.ru.

Просмотрев записи с городских камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили злоумышленников. Молодых людей арестовали — в их отношении возбудили несколько уголовных дел. Местные жители подчеркивали, что преступление совершила группа подростков, которая держала в страхе весь поселок. Они якобы нападали на людей и отбирали у них деньги.

После убийства многодетной матери в поселке начались массовые акции протеста. Односельчане требовали от силовых структур справедливого расследования в отношении молодых людей. Митинговавшие утверждали, что молодых людей прикрывает полиция — якобы отец несовершеннолетнего злоумышленника работает в органах. Однако эта информация подтверждена не была. «Я не верю, что я похоронила своего ребенка, свою красавицу. Звери, звери, звери!», — кричала мать погибшей Раиса Иванова в ходе протестной акции.

Между тем жестокого убийства матери пятерых детей можно было избежать.

Как установило следствие, в апреле 2018 года одна из сотрудниц ОМВД по Мостовскому району проводила проверку по сообщению о хищении куртки у несовершеннолетнего двумя его сверстниками в поселке Псебай. В краже принимал участие фигурант дела об убийстве Натальи Дмитриевой. По версии Следкома, правоохранительница уговорила потерпевшего подростка отказаться от претензий в адрес двух предполагаемых злоумышленников, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Из-за убийства Дмитриевой досталось и главе Псебая Павлу Жаркову, который возглавлял сельский муниципалитет с 2009 года. Решение о его отстранении с должности было принято на сессии местного Совета депутатов.