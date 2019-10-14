«Звонят со всей России»: откровения матери убитой девочки

Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города. Женщина поблагодарила всех за поддержку — она заметила, что предложения о помощи поступали со всех городов России.

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«Я сделала для себя колоссальный вывод. Саратов оказался наполнен очень добрыми, сильными и надежными людьми, на которых можно положиться, на которых можно опереться в трудную минуту», — подчеркнула мать погибшей школьницы в видео, опубликованном на ее странице в фейсбуке.

Кроме того, женщина рассказала о своей встрече с руководством Саратова, на которой она потребовала от чиновников организовать безопасный проход к школе.

«Дети полдня проводят в школе, дети проходят через такие дебри — даже мы не знаем, где они ходят. Об этом я сообщила саратовским властям, они готовы нам содействовать в этом», — заключила Киселева.

14 октября мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил намерение привести в порядок дороги для школьников, подчеркнув, что в городе действительно много мест, «которые несут собой потенциальную угрозу», передавала газета «Аргументы и факты». Опасными путями глава города назвал те, что лежат через гаражные кооперативы и стройки.

В одном из таких гаражных кооперативов 35-летний обвиняемый Михаил Туватин и расправился со школьницей. На данный момент решается вопрос с его защитой. 14 октября стало известно, что никто из адвокатов Саратова не соглашается представлять интересы Туватина в суде. Об этом рассказали сами юристы местному изданию «Подъем». Они пояснили, что в итоге суд все равно будет вынужден самостоятельно назначить адвоката мужчине. О том, кто будет защищать Туватина, станет известно 15 октября.

Родители обвиняемого неоднозначно реагируют на арест сына – его отец Максим Туватин признался, что испытывает горечь из-за его поступка, но не удивлен тем, что он оказался способен убить ребенка. «Вот сколько себя помню, столько он и воровал. Не хотел ни учиться, ни работать. Хотели на повара его отдать. Ничего не получилось», — рассказал мужчина телеграм-каналу Mash.

По его словам, 35-летний Туватин заслуживает высшей меры наказания. «Что это такое? Ребенка лишил жизни! Я считаю, надо расстрелять. Как на фронте. Конечно, лучше бы этого не было ничего», — подчеркнул отец.

В конце интервью он добавил, что меряет давление чуть ли не каждые пять минут в связи с трагедией.

Мать обвиняемого, Ольга Туватина, отзывается о сыне исключительно положительно. 12 октября к ней в дом с обыском нагрянули полицейские — долгое время женщина не пускала их в квартиру. В итоге правоохранителям удалось войти, после чего саратовчанка стала громко кричать о помощи, высунувшись из окна, передавал телеканал RT.

После того, как силовики покинули квартиру, женщина пустила к себе журналистов. «Ничего не нашли у меня, что тут найти-то можно. Сын мой замечательный, добрый, умный, работящий. Он работал простым рабочим. Он и работает. Просто разберутся там», — пояснила Ольга Туватина репортерам.

Соседи, проживающие в одном многоквартирном доме с женщиной и ее сыном, отмечают неадекватное поведение матери обвиняемого в убийстве. «У меня ребенок ехал на велосипеде, ему еще лет 12 было, спускался с горы, и она ему палку в колесо воткнула. Он у меня кубарем покатился», — рассказала одна из жительниц Наталья Скиданова телеканалу «Звезда».

Как пояснила соседка, женщина постоянно грозила знакомым своим сыном, который недавно освободился из мест лишения свободы. «Она мне всегда кричала: «Выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим, что с твоими детьми будет!». Потому что мои дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову»,

— сообщила саратовчанка.

Известно, что на счету у предполагаемого злоумышленника несколько судимостей: ранее он был признан виновным по делам о разбое, кражах и изнасиловании, сообщала «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в силовых структурах. В частности, в 2001 году Туватин отделался штрафом за мелкое хулиганство, в 2004 году – привлекался к уголовной ответственности за взлом и воровство в размере 36 тыс. рублей, а в 2011 его осудили за изнасилование женщины и кражу ее имущества, писало РИА «Новости».

Соседи отметили, что знали о криминальном прошлом местного жителя, поэтому, когда в их районе пропала девятилетняя школьница, сразу подумали о Туватине. «Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он, когда вышел, я вообще в шоке был. Я думал, что после этого он уже не выйдет», — рассказал один из жителей Саратова телеканалу «360».