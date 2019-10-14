Новый список: кому не достанется лекарств

В список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года войдут еще 23 позиции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Сейчас перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции», — заявил Медведев на регулярной встрече с вице-премьерами.

По словам главы правительства, список пополнят препараты, которые смогут получать льготники. Он уточнил, что речь идет о дорогостоящих средствах для лечения так называемых «сложных высокозатратных нозологий».

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«Они достаточно дорогие, но в них особо нуждаются люди с орфанными заболеваниями», — пояснил Медведев.

Отдельно премьер-министр подчеркнул, что тема обеспечения лекарственными средствами является особенно важной для правительства. Над ней ведется системная работа, чтобы все препараты, которые продаются в России или выдаются в рамках бесплатной медицинской помощи, отвечали необходимым критериям.

В ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что к концу 2019 года в перечне ЖНВЛП будет 516 лекарств отечественного производства.

Как отметила Голикова, среди нововведенных препаратов будут восемь противоопухолевых, четыре лекарства от бронхиальной астмы, три антибиотика и противогрибковых средства, а также два препарата для лечения гепатита С и два — для терапии ревматоидного артрита. В списке также окажутся лекарства для лечения инсулинозависимого сахарного диабета, псориаза, избытка гормона роста, шизофрении, а также средства для МРТ-диагностики.

Увеличение списка жизненно важных лекарств было бы хорошей новостью, однако, по мнению экспертов, сейчас он не совпадает с реальными потребностями пациентов. Как поделился с «Газетой.Ru» президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, о том, что нужно гражданам, знают только практикующие врачи, а составители списка формируют его, исходя из своих собственных представлений.

«Перечень ЖВНЛС должен автоматически формироваться из лекарств, которые попали в стандарты и рекомендации врачей. А у нас выходит так, что специалисты формируют свой список, а комиссия, принимающая решения по ЖВНЛС, — свой», — посетовал Саверский.

По мнению эксперта, «для начала стоит отрегулировать взаимодействие между этими двумя департаментами, чтобы они работали над созданием единого документа». Сейчас же оценить, насколько улучшится жизнь россиян благодаря расширению списка, невозможно. «Совершенно не известно, что дает введение этих 23 препаратов: может на самом деле их в этом списке должно быть более двух тысяч, если свериться со стандартами», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

Саверский считает, что в настоящий момент государство само создало себе кучу проблем, которые нужно преодолеть.

Например, противосудорожный препарат «Фризиум», в котором нуждается столько больных, не может быть включен в список ЖВНЛС, так как он до сих пор не зарегистрирован и входит в список психотропных веществ, оборот которых в стране ограничен.

В конце сентября Министерство здравоохранения России объявило, что 3 тыс. детей, нуждающихся во «Фризиуме», будут полностью им обеспечены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что на данный момент идет процесс сбора информации о пациентах.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, Московский Эндокринный Завод уже закупил 10 тыс. упаковок «Фризиума». Кроме того, компания-производитель препарата в октябре должна подать заявление на его регистрацию.

Продвижение в вопросе обеспечения больных «Фризиумом» началось после того, как летом 2019 года правоохранительные органы задержали двух женщин, заказавших препарат для своих больных детей за границей. Против одной из них даже было возбуждено уголовное дело, которое позже признали незаконным.

В августе обе женщины отправили письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили главу государства решить вопрос с незарегистрированными противоэпилептическими лекарствами. Результатом их действий стало распоряжение правительства о выделении денег для закупки «Фризиума».

Помимо «Фризиума», проблемы с обеспечением возникли и у пациентов, которые нуждаются в препарате для лечения рассеянного склероза (РС) — окрелизумабе (зарегистрирован как «Окревус»). Он был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с начала этого года. Однако получить его пациентам из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Челябинской, Архангельской областей, Пермского края, а также Тувы и Башкортостана удалось только через суд. Об этом сообщал принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как объяснил «Газете.Ru» президент Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) Игорь Цикорин, ответственность за закупку окрелизумаба несут региональные власти, а не федеральный Минздрав.

«Этот процесс довольно длительный, и затягивания могут быть понятны чиновникам, однако пациенту важно как можно быстрее получить препарат. В случае с окрелизумабом срочный рецепт пациента должен быть удовлетворен в течение месяца», — пояснил глава организации пациентов.

Цикорин уточнил, что наиболее сложная ситуация с обеспечением препаратом сложилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По данным организации, в городе полторы сотни пациентов в рассеянным склерозом не могут получить доступ к жизненно необходимым препаратам, и 128 из них нуждаются именно в окрелизумабе.

В ОООИБРС также подчеркнули, что по состоянию на 3 октября только два пациента из Петербурга выиграли суды по иску прокуратуры к городскому комитету здравоохранения — чиновников обязали обеспечить истцов окрелизумабом. Однако никаких результатов за этим пока не последовало, отметили представители организации.