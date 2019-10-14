«Скорая» за 30 минут: почему дети умирают в школах

11-летний мальчик умер в хабаровской школе №58. По данным регионального Следственного комитета, скончался пятиклассник прямо в медицинском кабинете.

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Согласно версии ведомства, школьник почувствовал себя плохо еще до начала уроков – тогда он находился в окружении своих сверстников в рекреации учреждения. Внезапно мальчик закричал, схватился за голову и потерял сознание, пишет издание «Аргументы и факты». Очевидцы трагедии рассказали «Газете.Ru», что упав на пол, мальчик ударился головой. «Теряя сознание, он начал ударяться о предметы — сначала о подоконник, потом о батарею и лавку», — сообщил один из знакомых мальчика.

После этого, по словам другого очевидца, у мальчика начала идти пена изо рта. Сотрудники учебного заведения сразу перенесли его в медицинский кабинет. «Скорая приехала только через 30 минут, хотя возле здания есть штаб, где базируются машины скорой помощи. Это месте со школой находится буквально на одной остановке»,

— рассказал десятиклассник.

По предварительным данным, все время, пока скорая помощь ехала в учреждение, ребенка пыталась реанимировать мать одного из учеников, работающая фельдшером, а не медик, прикрепленный к школе, пишет «АиФ».

По приезду врачи зафиксировали смерть ребенка. «Возле школы стояли его одноклассники, девочки плакали, потому что у них умер друг», — пояснил ученик «Газете.Ru». Он добавил, что все уроки из-за происшествия были отменены, и детей отправили домой.

Знакомые ребенка предположили, что к смерти мог привести инцидент, произошедший 13 ноября. «Насколько я знаю, мальчик 13-го числа подрался и сильно упал», — рассказал старшеклассник.

Расследованием дела занялся региональный СК. Ведомство возбудило дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Свою проверку также запустила местная прокуратура

Врачей и медкабинетов нет – кто поможет ребенку в школе?

Внезапная смерть ребенка всегда вызывает общественный резонанс: родители других детей пытаются понять, как не допустить повторения трагедии и что могло к ней привести. Особенно пугает, когда ребенок умирает в школе — там, где за него несут ответственность взрослые.

Совсем недавно, 8 октября, мальчик восьми лет скончался во время урока физкультуры на глазах одноклассников в Йошкар-Оле. Когда скорая помощь прибыла на место, было уже поздно. Региональный Следком также возбудил дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», однако в ведомстве отметили, что не считают кого-либо виноватым в случившемся.

В феврале этого года во Владивостоке в школе внезапно умер мальчик 12 лет. В качестве предварительной причины называлась остановка сердца. Как сообщали «Вести Приморья», одноклассникам ребенка пришлось бежать за медицинской помощью в соседнюю поликлинику — в самой школе медработника не оказалось.

Однако общей статистики смертей в учебных заведениях в России нет. «Газета.Ru» запросила в МВД РФ данные о числе скончавшихся школьников — ведомство перенаправило запрос в СК РФ. На момент публикации ответа нет. Однако выявить проблему позволяет другая статистика — она показывает, что в российских школах не хватает медицинских кабинетов, где должны обнаруживать хронические заболевания у школьников во время медосмотра.

По данным Минпросвещения, по состоянию на июль 2019 года, медкабинеты, соответствующие лицензионным требованиям, функционируют лишь в 55,57% школ РФ.

Другие 34,56% учреждений вовсе не имеют оборудованной комнаты или врачей: руководство лишь заключило договор на медицинское обслуживание с какой-либо из ближайших медорганизаций. В таком случае ученик не может обратиться к врачу непосредственно в школе, а обязан выезжать за ее пределы. В то же время в 9,87% школ кабинет есть, но он не соответствует лицензионным требованиям.

Даже наличие кабинета медика не свидетельствует о том, что в школе на постоянной основе дежурит врач или медсестра: они могут находиться также в других подконтрольных им учебных заведениях или вести прием в поликлиниках на момент уроков.

«Сейчас врачи и медкабинеты есть лишь в некоторых школах. Более распространенное явление – приходящие медсестры, но чтобы специалист постоянно сидел в учебном учреждении — это редкость. Так что в случае заболевания либо родители оценивают ситуацию, либо педагог может обратить внимание, что у ребенка снижена концентрация, неестественный румянец на лице, блестящие глаза», — рассказала педиатр Анна Горбунова «Газете.Ru».

Еще в марте 2018 года комитет Госдумы по охране здоровья во главе с председателем Дмитрием Морозовым внес в палату законопроект, в котором предлагается ряд мер по усовершенствованию медицинского сопровождения в школах. В частности это нововведение поспособствует изменению порядка допуска школьников к занятиям физкультурой, а также позволит педагогам оказывать ученикам первую медпомощь.

«Это особенно важно, потому что в данном случае необходимо заключение медика — может ли ребенок получать физическую нагрузку, как и все, или же для него физическая нагрузка должна быть особой», — заявила на круглом столе 19 июля первый зампред комитета по охране здоровья Наталья Санина, передавала «Парламентская газета».

Что могут родители

Врачи подчеркивают, что состояние ребенка должны оценивать не только школьные медики, но и сами родители. Они и должны бить тревогу при симптомах.

«Если ребенок проснулся вялый, цвет кожи бледный или красноватый, глаза припухшие – это признаки, что ребенку плохо. Обращаю внимание, если родители понимают, что ребенок себя плохо чувствует, то ни в коем случае не стоит отводить его в школу. Человек, если он не врач, не может определить степень тяжести заболевания, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалисту»,

— пояснил врач общей практики Юрий Баландин.

Педиатр Горбунова отмечает, что даже самые, казалось бы, простые заболевания могут привести к тяжелейшим последствиям. «Конечно, стоит оставить ребенка дома при любом признаке, даже если это ОРВИ. Хочу отметить, что и не каждое ОРВИ может закончиться благополучно – оно может осложниться бактериальной инфекцией, если дать тому повод. Если ребенок будет все время на ногах и еще восемь уроков к этому, то, конечно, это повлияет на тяжесть течения заболевания», — заключила она.