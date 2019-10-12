Смерть после укола: от чего умер школьник в Приозерске

В Приозерске после оказания скорой медпомощи умер 14-летний подросток. В связи с гибелью юноши СУ Следственного комитета РФ по Ленинградской области проводит доследственную проверку, говорится на сайте ведомства.

Тело школьника было обнаружено в его квартире.

«По предварительным данным, днем 11 октября 2019 года юноша вернулся со школы домой, на самочувствие не жаловался. К вечеру состояние мальчика резко ухудшилось, в связи с чем родители вызвали бригаду скорой помощи, сотрудники которой провели реанимационные мероприятия, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался», — сообщили правоохранители.

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В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В частности, изымается и изучается медицинская документация. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает местный портал 47news.ru со ссылкой на правоохранительные органы, о трагедии в полицию сообщили сами сотрудники скорой помощи. По информации издания, примерно за полчаса до смерти у ученика 9 класса начался рвотный рефлекс. Прибывшие медики сделали мальчику укол, после чего школьник перестал подавать признаки жизни, отмечает СМИ.

Вместе с тем изданию удалось выяснить, что незадолго до трагедии подросток лежал в центральной больнице Приозерска с подозрением на гастрит. Мальчика выписали из медучреждения за неделю до смерти, так как диагноз не подтвердился. Труп школьника направлен в морг для установления причины смерти.

В начале октября после двухнедельного курса лечения в петербургской клинике «Федерального медико-биологического агентства» умер 15-летний житель Мурино, передает 47news.ru. Тело школьника обнаружил его 8-летний брат, когда вечером 2 октября вернулся с отцом домой. Как рассказала мать погибшего, в комнате все было залито кровью.

«Все забрызгано кровью и пеной. Он долго и мучительно умирал. Совсем один. Вы понимаете?! Один. Его две недели не от того лечили, вы понимаете? И хоть бы кто сказал, я бы всех врачей подняла. Как же так? Как так?! 15 лет, отличник, в походы ходил, не пил, не курил. За что?» — задалась вопросом женщина в разговоре с 47news.ru. Издание отмечает, что юношу две недели лечили от менингита, а судебно-медицинская экспертиза показала, что у мальчика произошел разрыв аорты.

Плохое самочувствие у школьника появилось еще вечером 14 сентября, передает СМИ. Родители отмечают, что у него сильно болела голова, как будто ее ударили. При этом температуры не было. Обезболивающие лекарства сделали только хуже – подростка вырвало. Ночью приехала бригада скорой помощи. Медики предположили, что это симптомы возрастных изменений и вкололи обезболивающее. В итоге подросток уснул, а на утро он не мог согнуть шею, отмечает издание.

В больнице, куда школьника привезли родители, врачи поставили диагноз «серозный менингит неустановленной этиологии». Вместе с тем были отмечены проблемы с дыханием. На протяжении двух недель медики проводили необходимые исследования, кололи лекарства. При этом врачи заметили «положительную динамику» на фоне проводимой терапии, сообщает 47news.ru.

1 октября подростка выписали, хотя он жаловался на боли в голове.

Медики рекомендовали побыть ему две недели дома, наблюдаться у врачей. Они выписали ему витамины и освобождение от физкультуры на полгода. «Он в среду [2 октября] утром погулял с собакой, младшего отвел на автобус. Я, когда на работу уходила, спросила, что будешь делать, а он улыбнулся и сказал, пойду полежу. Я ему писала днем, он не отвечал, я думала спит», — поделилась с изданием мать погибшего.

По мнению родственников мальчика, когда у него появились боли в голове, он перенес инсульт. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В январе этого года в Дагестане умер школьник из-за неправильно поставленного диагноза, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава. В ведомстве отметили, что медики частной клиники вместо того, чтобы лечить 13-летнего пациента от менингококковой инфекции, проводили терапию против другого заболевания.

«Врачи клиники, полностью исключив инфекционные заболевания и предположив, что это геморрагический васкулит, тем самым введя в заблуждение родителей, направляют ребенка, который находился в тяжелом состоянии и не мог самостоятельно передвигаться, в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после проведения всех необходимых обследований был выставлен диагноз — менингококковая инфекция», — отметили в пресс-службе министерства.

Но несовершеннолетнего не успели спасти. «Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу», — говорится в сообщении.