«Не обсуждается»: вернут ли в Россию смертную казнь

Отмена моратория на смертную казнь в Кремле не обсуждается, сказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этот вопрос не обсуждается», — ответил он на вопрос о возвращении наказания в виде лишения жизни.

Дискуссия о возможности возвращения смертной казни возникла после резонансного убийства в Саратове. 9-летняя девочка ушла 9 октября в школу в 7.30, но не вернулась домой и в учебном заведении не появлялась. В тот же день добровольцы отправились на поиски ребенка. В итоге в ночь на 11 октября было найдено тело пропавшей школьницы.

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В настоящее время подозреваемый в убийстве девочки 35-летний саратовец заключен по решению суда под стражу, говорится на сайте Следственного комитета. На допросе ранее судимый мужчина признался, что он самовольно сменил замки на заброшенном гараже и поселился в нем. Утром среды девочка, проходившая мимо, якобы спросила у мужчины, его ли это гараж. И злоумышленник, опасаясь разоблачения, задушил ребенка.

Как рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, подозреваемый в убийстве саратовской школьницы привлек внимание психологов во время отбывания своего последнего срока.

«Человек этот непростой — он все осознает, но его тянет на преступления. Психологические тесты показали, что он зациклен на сексуальных темах, у него все упирается в это», — сообщил он, добавив, что все характеристики мужчины были отрицательными.

«Он склонен к обману, хитер и опасен, нуждается в контроле», — добавил замглавы ФСИН.

Он отметил, что специалисты понимали, что «он и дальше будет представлять опасность».

«С ним работали тщательно, но сделать что-либо было нельзя. Здесь нужно было держать его постоянно на контроле: заходить регулярно, проводить опрос соседей», — заключил Максименко.

Когда жители узнали, где произошло убийство девочки, они направились туда и хотели устроить самосуд над мужчиной, несмотря на присутствие правоохранителей. По сообщениям СМИ, стражам порядка пришлось переодеть мужчину в форму полицейского и надеть на него маску, чтобы разъяренные саратовцы не навредили мужчине.

Этот случай всколыхнул общественность и поднял вопрос о возможности возвращения смертной казни в Россию. Так, на платформе Change.org были созданы три петиции, призывающие отменить мораторий на смертную казнь. Однако они не получили сильного отклика.

В то же время на странице Госдумы в соцсетях был размещен опрос, целью которого является выяснение отношения россиян к смертной казни. За сутки в голосовании приняли участие более 107 тыс. человек и большая часть из них (порядка 86 тыс. голосовавших) выбрали ответ «за».

При этом советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила ТАСС, что никаких установок на проведение опроса в Госдуме не давали, а сама история искусственно раскручена СМИ.

«Ребята ведут соцсети, соцсети предполагают опросы, сделали опрос, СМИ раскрутили опрос во «ВКонтакте», как будто это всенародный референдум. SMM живет сам по себе, никаких установок не было. Все устраивают опросы, в том числе и они»,

— сказала собеседница агентства.

В то же время против введения смертной казни выступают родственники убитой девочки. Так, тетя школьницы в комментарии RT призналась, что она и ее родные не хотели бы отмены моратория на это наказание.

«Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерть — за смерть ребёнка», мы бы этого не хотели», — сказала собеседница издания. Она отметила, что наказанием для преступника должно стать пожизненное заключение.

Вместе с тем «категорически против» возвращения смертной казни выступили в Совете Федерации.

«Безусловно, нельзя игнорировать чувства жителей города, вместе с тем, для возвращения смертной казни нет правовых оснований. Я выступаю категорически против возвращения смертной казни в современные правовые реалии», — приводит ТАСС слова главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

По его словам, Конституционный суд РФ неоднократно говорил о том, что невозможно применять смертную казнь, так как уже «сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни».

Парламентария поддержала и уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее мнению, мораторий на смертную казнь является «необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии». Она отметила, что в случае применения такого наказания человек не сможет оспорить «несправедливый приговор и добиться правды и справедливости», написала омбудсмен в инстаграме.