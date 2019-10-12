Смерть по путевке: в «Артеке» погиб школьник

В ялтинской больнице скончался школьник из Санкт-Петербурга, который отдыхал в Международном детском центре «Артек». После этого сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного СУ СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.

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«Следствием установлено, что днем 11 октября из ФГБОУ «МДЦ «Артек» в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом «пневмония» госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребенок умер», — рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе ведомства, как передает издание, сообщили, что делопроизводство открыто по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По словам Постновой, в «Артеке» и ялтинской больнице правоохранители произвели выемку необходимых для расследования медицинских документов. Вместе с тем она отметила, что уже назначены все необходимые экспертизы, а также допрошено руководство и сотрудники детского лагеря.

Кроме того, сотрудники следственных органов изучат условия, в которых проживал умерший несовершеннолетний. Помимо этого, они выяснят, как была организована и оказана медицинская помощь, какие причины привели к трагическим последствиям.

Вместе с тем расследованием происшествия занимается специально созданная Минпросвещением России комиссия. «Министерство просвещения и МДЦ «Артек» приносят соболезнования родным и близким ребенка. Приказом министерства создана комиссия по расследованию несчастного случая, в состав которой вошли представители министерства и «Артека». Ситуация находится на личном контроле министра просвещения РФ Ольги Васильевой», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

По данным агентства, проверку оказания медпомощи ребенку проведет по поручению главы Минздрава Вероники Скворцовой Росздравнадзор.

В сообщении пресс-службы также указывалось, что правительство Санкт-Петербурга и Министерство просвещения РФ оказывают необходимую помощь семье погибшего ребенка, который находился в лагере с 23 сентября по путевке и был госпитализирован 11 октября после жалобы на плохое самочувствие.

Летом этого года под Хабаровском погибли четверо детей в результате возгорания палаточного городка горнолыжного комплекса «Холдоми».

Трагедия произошла в ночь на 23 июля. Тогда сгорели 20 палаток из 26-ти. В результате ЧП один ребенок погиб на месте, трое скончались позже, получив тяжелейшие ожоги.

Один из погибших во время пожара помогал сверстникам выбраться из огня. Впоследствии президент России Владимир Путин подписал указ о его посмертном награждении орденом Мужества, сообщает ТАСС. «За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно», — говорится в сообщении.

Всего в лагере находились 189 детей. Ранены были пятеро взрослых и семеро детей. Всех пострадавших госпитализировали в региональные медучреждения.

Сначала в качестве причины трагедии назывался сломанный обогреватель, на котором сушившаяся одежда воспламенилась. Однако позже, 7 октября, в МЧС заявили, что ЧП произошло из-за аварийной работы электросетей, передает ТАСС со ссылкой на главного государственного инспектора России по пожарному надзору Игоря Кобзева.

Из-за пожара в лагере было возбуждено несколько уголовных дел. Одно из них правоохранители открыли в отношении начальника надзорного отдела по Солнечному муниципальному району ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.

Новгородцева обвиняют в том, что он знал, что дети размещены в палатках с нарушением норм пожарной безопасности. Однако чиновник не предпринял никаких мер. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ «Преступная халатность», повлекшая за собой гибель двух и более человек, рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Кроме того, по делу о пожаре задержаны директор управляющей компании лагеря ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Они проходят по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Также возбуждено дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Дела объединены в одно производство, добавила Петренко.