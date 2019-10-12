«Добрый, работящий»: что известно об убийце 9-летней девочки

Суд избрал меру пресечения для 35-летнего Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки, в виде заключения под стражу. По данным регионального Следственного комитета, на данный момент сотрудники ведомства занимаются сбором и закреплением доказательств — также в отношении предполагаемого злоумышленника назначены необходимые судебные экспертизы.

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Ранее сообщилось, что правоохранители тайно вывезли мужчину из Саратова в город Энгельс — они опасались, что местные жители нападут на предполагаемого злоумышленника в процессе переезда, сообщал телеграм-канал Mash.

Отметим, что мать предполагаемого злоумышленника Ольга Туватина заявила, что не знает о том, где находится ее сын. 12 октября к ней в квартиру пришли полицейские – долгое время женщина не пускала их в дом. Когда силовикам все-таки удалось проникнуть внутрь, родственница задержанного высунулась из окна и стала громко кричать о помощи.

Через некоторое время женщина пустила к себе журналистов: на вопросы о криках и обысках полицейских она отвечать не стала. «Ничего не нашли у меня, что тут найти-то можно. Сын мой замечательный, добрый, умный, работящий. Он работал простым рабочим. Он и работает. Просто разберутся там»,

— сообщила саратовчанка репортерам.

Соседи семьи предполагаемого злоумышленника говорят о неадекватном поведении его матери. «У меня ребенок ехал на велосипеде, ему еще лет 12 было, спускался с горы, и она ему палку в колесо воткнула. Он у меня кубарем покатился», — сообщила одна из жительниц многоквартирного дома Наталья Скиданова телеканалу «Звезда».

По ее словам, женщина регулярно грозила соседям расправой от сына, который ранее отбывал срок в колонии. «Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: «Выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим, что с твоими детьми будет!». Потому, что мои дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову», — добавила Скиданова.

Кроме того, соседи утверждают, что сам предполагаемый злоумышленник не отличался спокойным поведением – до прошлого тюремного заключения он приставал к малолетним девочкам, когда те шли в школу.

«Все сразу на него, в общем, подумали. Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый. Вышел года полтора назад, не больше. Он, когда вышел, я вообще в шоке был. Я думал, что после этого он уже не выйдет», — рассказала саратовец телеканалу «360».

То, что у 35-летнего подозреваемого есть за плечами обвинения в педофилии, подтвердил и его товарищ – при этом, по словам знакомого, Туватин воспитывает дочь. «Всегда работал — что-то связанное со строительством. Спокойный вроде, весь на понтах. Любил секс с разными партнершами», — отметил местный житель.

Однако судимость, о которой рассказывают знакомые, не единственная на счету предполагаемого злоумышленника: ранее он был признан виновным по делам о разбое, кражах и изнасиловании.

Об этом сообщала «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частности в 2001 году мужчина получил административное наказание за мелкое хулиганство. В 2004 году его осудили за взлом и воровство в размере 36 тыс. рублей, а в 2011 – за изнасилование женщины и кражу ее телефона и фотоаппарата, сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

Пока идет расследование по делу об убийстве школьницы, жители Саратова устроили в память о ней мемориал около гаража, где, по словам Туватина, он и задушил ребенка. Горожане приносят к постройке, опечатанной региональным Следственным комитетом, цветы, мягкие игрушки и свечи.

Позже следствию удалось установить весь путь девочки до этого гаража, который она совершила в день трагедии, 9 октября.

В 7.30 школьница вышла из дома, чтобы пойти на уроки – по дороге она остановилась поиграть с собакой местного жителя, подтвердил сам хозяин питомца. «У него там гараж, он гуляет с собакой каждое утро, а собака у гаража бегает. Он говорит, что она, как обычно, поиграла и пошла. И получается, до того места, где убийца ее заманил, схватил или еще чего-то — 25-30 метров», — рассказал крестный отец погибшей РИА «Новости».

По его словам, в классе убитой почти все девочки ходят на учебу такими путями. В связи с этим мать 9-летней девочки Елена Киселева потребовала от властей города организовать безопасный подход к школе – она рассказала, что выдвинула свои пожелания на встрече с губернатором области Валерием Радаевым и мэром Саратова Михаилом Исаевым. «Потребовала хорошую освещенную дорогу с камерами и высоким забором от гаражей», — сообщила женщина RT.

В итоге 12 октября глава региона поручил создать во всех муниципалитетах в течение недели комиссии по вопросам безопасности на территориях школ и детских садов, а также вблизи образовательных учреждений.

«В состав комиссий войдут представители правоохранительных структур и общественных советов учреждений образования», — сообщили в пресс-службе губернатора области «Интерфаксу».