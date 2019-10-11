Месть за собаку: россиянин зарезал родителей в Лондоне

Центральный лондонский уголовный суд Олд-Бейли приговорил 48-летнего гражданина России Сергея Кудрявцева к 26 годам тюрьмы за убийство родителей, передает радиостанция LBC.

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Расправился россиянин со своей 68-летней матерью Татьяной Кудрявцевой и 69-летним отцом Владимиром в их квартире, расположенной в лондонском районе Кенсингтон, 20 мая. В тот день между родственниками вспыхнула ссора — мужчине показалось, что его родители плохо относятся к его собаке породы неаполитанский мастиф по кличке Энзо. В гневе 48-летний гражданин РФ нанес родственникам множественные ножевые ранения. Только через три дня после убийства преступник сам позвонил в правоохранительные органы и признался в содеянном. По прибытии полицейские обнаружили лежащее в ванне тело 68-летней женщины, ее мертвый супруг находился в спальной комнате.

Ранее на допросах мужчина рассказывал, что не раз ругался с родителями из-за того, что они постоянно открывают окна дома и устраивают сквозняк в то время, когда на полу лежит собака, состояние которой стало ухудшаться с возрастом, передавало агентство Daily Mail.

Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления мужчина был вменяем. Еще на заседании, прошедшем 3 октября, Кудрявцев заявил, что отдавал себе отчет в происходящем. «Не могу сказать, что я это планировал. Если бы вы спросили меня накануне, собираюсь ли я это сделать, я бы сказал: «Нет, конечно же нет». В то же время в день, когда это случилось, я полностью отдавал себе отчет в том, что я делаю», — рассказывал мужчина на слушании дела, передавало агентство Press Association.

Он признался, что задумывался об убийстве еще за три месяца до расправы. «Я воображал себе сценарии того, как это произойдет, но для того, чтобы успокоиться, пытался справиться с яростью», — добавил Кудрявцев.

Известно, что ранее россиянин 10 лет проработал в студии визуальных эффектов Weta Digital Питера Джексона в Веллингтоне. Там он вместе с командой работал над такими фильмами, как «Властелин колец», «Люди Икс: Последняя битва», «Восстание планеты обезьян», «Кинг Конг» и «Аватар». Однако последняя его работа в качестве специалиста по визуальным эффектам датируется 2012 годом — тогда он создавал визуальный ряд для фильма «Прометей». Кроме того, помимо российского, у Кудрявцева также есть гражданство Новой Зеландии.

Ранее убийство родственника произошло в Саратове. Там 2 октября региональный Следственный комитет завершил расследование дела 34-летнего жителя Ленинского района, которого обвинили в избиении до смерти собственной 53-летней матери.

Преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июля. По версии следствия, в тот день в коммунальной квартире на улице Олимпийской мужчина и его мать распивали алкогольные напитки. В ходе застолья женщина обозвала сына нецензурным словом – в гневе предполагаемый злоумышленник стал избивать ее.

В итоге женщине удалось спастись — она сбежала к соседке. Сын остался в квартире, не придав значения данному конфликту. На следующий день он пришел в соседскую квартиру и увидел, что мать лежит на кровати и не подает признаков жизни. Саратовец сам вызвал скорую помощь — медработники констатировали смерть женщины от травм груди.

Правоохранители задержали мужчину, он полностью признал вину. На данный момент предполагаемый злоумышленник находится под арестом и ожидает суда. Региональный СК опубликовал фотографию со следственного эксперимента, в ходе которого обвиняемый показал, как избивал мать в квартире.

Не менее ужасающий инцидент произошел в городе Балаково Саратовской области. Там 23 сентября 2019 года 22-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 70-летнего отца, сообщали в региональном СК.

По версии следствия, утром 19 сентября предполагаемый злоумышленник находился с пенсионером в одной квартире. Между родственниками вспыхнул конфликт — внезапно мужчина нанес отцу два удара током с помощью самодельного устройства. В результате нападения пожилой мужчина погиб на месте. Тело обнаружила супруга, когда вернулась домой. Региональный СК возбудил против 22-летнего местного жителя дело по статье 105 УК РФ «Убийство».