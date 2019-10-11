Катастрофа в Африке: Ан-72 с россиянами потерпел крушение

На борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего крушение в Демократической Республике Конго, находились россияне, передает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в республике.

«Мы подтверждаем, что среди членов экипажа были российские граждане, на данный момент мы уточняем их фамилии и точное число», — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, на воздушном судне были четыре члена экипажа и четыре пассажира. Как уточняет издание Actualite, среди последних были три сотрудника службы охраны президента Конго Феликса Чисекеди и его личный водитель.

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По данным ТАСС, связь с самолетом была потеряна утром, а спустя несколько часов стало известно, что он разбился на востоке страны. Вместе с тем РИА «Новости» сообщает, что самолет вылетел накануне в 13:32 (14:32 мск) из аэропорта Гомы и направлялся в Киншасу.

«Связь с транспортным самолетом Ан-72 ВВС ДРК была потеряна через 59 минут после его вылета из города Гома», — приводит ТАСС слова генерального директора Управления гражданской авиации ДР Конго Жана Мпунги. По его словам, военно-транспортный самолет осуществлял логистическую поддержку перемещениям президента ДРК.

Сам глава государства, как отмечает агентство, в течение четырех дней был в поездке по восточным районам ДР Конго и вернулся в этот четверг в столицу страны Киншасу.

Ан-72 был разработан на украинском предприятии имени Олега Антонова. Первый полет этого военно-транспортного самолета состоялся в 1977 году. В экипаж самолета могут входить от трех до пяти человек. В настоящее время воздушное судно состоит на вооружении ВКС России и ряда других стран.

Линейка «Ан» состоит из нескольких десятков видов. В частности, туда входят самолеты Ан-12, которые только за текущий месяц потерпели крушение дважды.

Так, 10 октября военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга при совершении планового полета из Челябинска. По предварительной версии, причиной происшествия стал невыход шасси, рассказывали в пресс-службе Центрального военного округа.

Вместе с тем во время посадки, как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Свердловской области, на борту воздушного судна произошло задымление без открытого горения.

«Предварительно, причиной стала техническая неисправность шасси. Экипаж предупредил наземные службы о неисправности», — добавил собеседник.

Сначала СМИ сообщили о 17 находившихся на борту, однако после речь шла о 10 людях, которые были в самолете. Пострадавших в результате происшествия нет.

По информации проекта «Baza», пилоты были вынуждены посадить самолет на «брюхо». Вместе с тем экипаж судна не сообщил диспетчерам о проблемах на борту, поэтому не была подготовлена полоса для аварийного приземления. Тем не менее самолет пострадал не сильно. Как сообщил представитель авиаотрасли региона, после ремонта Ан-12 снова поднимется в небо.

Диспетчеры вовремя увидели, что у самолета перед посадкой, за 50 метров до ВПП, не выпустились шасси. Пожарные оперативно приехали к самолету и потушили небольшой пожар в нижней части фюзеляжа. По словам очевидцев, прибыли также четыре кареты скорой помощи.

Из-за того, что в аэропорту «Кольцово» только две посадочных полосы, одна из которых на ремонте, в воздушном порту перестали принимать и отправлять пассажирские самолета до разрешения внештатной ситуации.

«В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту «Кольцово» временно прекращены взлетно-посадочные операции. Данное судно не является пассажирским. Аэропорт ведет работы по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию», — рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Вторая аварийная посадка произошла 4 октября на Украине. Самолет Ан-12 авиакомпании «Украина Аэроальянс» сел на грунт в селе Сокольники вблизи аэропорта «Львов». ЧП произошло во время чартерного грузового рейса Виго (Испания) – Львов.

На борту были восемь человек, пять из которых погибли. Троих в тяжелом состоянии госпитализировали — в тот же день их прооперировали в городской клинической больницы Львова, отмечало РИА «Новости».

По словам замглавврача по хирургической работе Игоря Стояновского, у пострадавших зафиксировали переломы, а у одного из них — черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

Причины аварии выясняет специальная следственная комиссия, расследование может продлиться от двух месяцев до полугода и больше.