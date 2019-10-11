От Чукотки до Татарстана: как спиваются регионы

За медицинской помощью из-за алкоголизма в 2018 году обратились более 2 млн россиян — это число составляет 1,4% населения страны. Эта информация следует из статистических данных Минздрава, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.

При этом первичный диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз» за минувший год был установлен почти у 76 тыс. жителей нашей страны. По данным ведомства, лидером по доле новых выявленных случаев оказался Чукотский автономный округ — 29 случаев на 10 тыс. жителей, достигших совершеннолетнего возраста.

Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения — всего это больше тысячи человек, уточняет издание. На третьем месте — Ненецкий автономный округ: там среди каждых 500 взрослых нашелся один человек с первичным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

Реклама

Как выяснили специалисты, каждый десятый новый больной алкоголизмом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. При этом, как уточняет Минздрав, в последней количество новых пациентов выросло с 15 до 18 на 100 тыс. человек за год, заняв одну из самых высоких позиций в России.

Ранее, согласно статистическим данным Росстата, самый высокий уровень смертности от злоупотребления алкоголем среди российских регионов был зафиксирован на Чукотке и в Магаданской области.

«Лидируют по смертности из-за алкоголя регионы Дальнего Востока. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения», — говорилось в анализе ведомства. Там также уточняется, что за минувший год смерть каждого девятого человека на Чукотке была связана с воздействием алкоголя.

Согласно данным, собранным Росстатом, в Магаданской области коэффициент «алкогольной» смертности составил 10 человек на 10 тыс. жителей. Эту тенденцию объяснил министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Сергей Чеканов.

«Магаданская область является приполярной территорией. Высока доля в численности населения лиц коренных народов Крайнего Севера, имеющих низкую толерантность к алкоголю. Практически треть работающего мужского населения области работает вахтовым методом, в отрыве от семьи, а в межвахтовый период имеет слишком много свободного времени», — отметил он.

На третьем и четвертом местах расположились Ивановская и Новгородская области, где показатель «алкогольной» смертности составляет около 9 человек на 10 тыс. населения. Причем чаще всего от связанных с алкоголем причин умирают мужчины трудоспособного возраста, отмечалось в статистике.

Самым «сухим» регионом России за 2018 год была признана республика Ингушетия. Показатель смертности от алкоголя там пришел к нулю.

В целом в начале октября в Европейском региональном бюро Всемирной организации здравоохранения также поспешили обрадовать россиян — жители страны стали в целом реже умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.

За 16 лет, с 2003 года, употребление алкоголя на душу населения снизилось в среднем на 43%. Кроме того, за 15 лет сократилась смертность, связанная с употреблением спиртного — на 39% у мужчин и 36% у женщин.

Такие изменения в частности повлияли и на продолжительность жизни в России, отметили в ЕРБ ВОЗ. Этому способствовал строгий контроль в области производства и реализации спиртных напитков: увеличение акцизов на алкоголь, повышение розничной цены на водку и запрет на продажу алкоголя «с собой» в ночное время суток.

Во Всероссийский день трезвости, который отмечается в сентябре, положительные данные привел и заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай. По его словам, потребление алкоголя в стране действительно снизилось.

«Сегодня потребление алкоголя в нашей стране составляет около 9,7 литра на человека. Это все еще немало, но это не 18 литров, как было раньше», — заявил Салагай. Он также отметил, что принимаемые меры позволили снизить число заболеваний, ассоциированных с избыточным потреблением алкоголя.

Как бы ни снижались общие цифры по стране, злоупотребление алкоголем по-прежнему является причиной 70% смертей у мужчин трудоспособного возраста, указала министр здравоохранения Вероника Скворцова в феврале 2019 года.

«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — заявила глава Минздрава.

Тем не менее, совсем списывать мужчин со счетов не стоит — с 2013 года смертность представителей сильного пола трудоспособного возраста в России снизилась на 18%. Как уточнили в Минздраве, на количество смертей напрямую влияют «факторы риска»: алкоголь, курение табака, низкий уровень физической культуры и активности.