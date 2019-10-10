Убийство в Пакистане: россиянки расправились с надзирательницей

Три гражданки РФ совершили заранее спланированное нападение на надзирательницу Центральной тюрьмы «Гаддани», расположенной в провинции Пакистана. В результате женщина погибла, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

По данным ведомства, нападение произошло 8 октября. «Против них (россиянок — «Газета.Ru») возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство РФ в городе Карачи проясняет обстоятельства произошедшего», — сообщили представители дипмиссии.

Как уточнили в МИДе, все три гражданки РФ были задержаны пакистанскими правоохранительными органами в октябре 2018 года в городе Кветта. По сведениям ведомства, они собирались отправиться в Афганистан и примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Вместе с ними также находились восемь несовершеннолетних детей.

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«Упомянутые росгражданки были задержаны за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы и вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми ожидали депортации в Россию», — заявили в министерстве.

В настоящий момент российские дипломаты поддерживают связь с правоохранительными органами Пакистана для прояснения обстоятельств случившегося.

Отметим, что в мае 2019 года на территории Южной исправительной колонии №51 в Одессе вспыхнул бунт после того, как одного из надзирателей ранили ножом. Об этом сообщало местное издание «Думская».

В общей сложности в беспорядках приняли участие около 500 человек. При этом один осужденный и четверо сотрудников колонии пострадали, уточнил советник главы областной Нацполиции Руслан Форостяк.

Как сообщал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, заключенные действовали по указанию «воров в законе». Тем не менее, по данным «Думской», которая ссылается на источник в правоохранительных органах, изначально толчком к развитию событий послужило ранение сотрудника колонии, отвечавшего за длительные свидания. После этого в качестве наказания были отменены свидания, а также общие приемы пищи в столовой.

Такое положение дел не устроило арестантов, которые решили протестовать. В ответ на это начальник одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал им «учения» спецназа — иначе говоря, массовое избиение. Мероприятие было назначено на понедельник, 27 мая, однако заключенные решили предупредить побои и устроили бунт.

«Думская» опубликовала несколько видеозаписей, снятых заключенными на территории колонии.

«Вот так они (правоохранители и сотрудники колонии — «Газета.Ru») делают в лагере, что хотят. Вот так мужики страдают. Они разбивают головы мужикам ни за что», — рассказывает автор записи и снимает, как заключенные строят баррикады из подручных средств.

По факту бунта было возбуждено уголовное дело по статье «О действиях, дезорганизующих работу учреждений исполнения наказаний».

За неделю до событий в Одессе кровавые разборки также произошли в колонии строгого режима на западе Таджикистана – тогда в результате бунта погибли 32 человека, среди них трое надзирателей. Об этом РИА «Новости» сообщал замминистра юстиции, начальник главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджон Умаров.

По данным пресс-службы Минюста, изначально целью бунтовщиков было освобождение.

«В беспорядках, возникших примерно в 20.30 местного времени (18.30 мск), группа заключенных, примерно 30 человек, отбывающих наказание за членство в «Исламском государстве», вооруженные ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей и убили их, потребовав своего освобождения», — говорилось в сообщении.

После убийства надзирателей заключенные освободили восемь других сторонников ИГ, а затем избили и ранили десятки других заключенных. Кроме того, бунтовщики также подожгли медчасть и взяли в заложники несколько заключенных.

Как сообщили в минюсте, для стабилизации ситуации была проведена спецоперация, по результатам которой были обезврежены 24 члена этой группы. Еще 35 заключенных были задержаны, а заложники освобождены.

По факту беспорядков Генпрокуратурой Таджикистана было возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В тот же день в колонии был восстановлен обычный режим работы.