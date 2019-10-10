Родители ответят за детей: чем обернется новый закон о курении

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений разработала инициативу, согласно которой родителям курящих детей может грозить штраф или арест на несколько суток. Речь идет о денежном взыскании в размере 1,5-2 тыс. рублей, уточнили в МВД РФ.

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Глава ведомства Владимир Колокольцев, возглавляющий комиссию, подписал инициативу — вскоре она будет передана на рассмотрение в Минюст.

Отметим, что нововведение может войти в новую редакцию КоАП, которая готовится по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, данному 23 марта 2019 года. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Говоря о возможной реформе, в правительственной комиссии указали на рост потребления табака среди несовершеннолетних. Так, по данным Минздрава РФ, который ссылается на опросы ВЦИОМ и фонда «Общественное мнение», в 2018 году в России курили более 15% подростков в возрасте от 13 до 15 лет — при этом 10 лет назад этот показатель составлял 12%.

При этом если раньше курение детей зависело от того, страдают ли от этой вредной привычки их родители, то теперь это не взаимосвязанные вещи: у взрослых, не пробовавших табак, может быть ребенок-курильщик, подчеркивали в Минздраве.

Но и родителей, регулярно употребляющих сигареты, в России много. Так, по данным Росстата за 2018 год, в стране ежедневно курят 22,5% граждан — в основном в возрасте от 40 до 50 лет. 4,8% респондентов исследования заявили, что курят иногда. Более 74% россиян назвали курение простой привычкой, а 30,6% сообщили, что бросить табак им мешает недостаток силы воли. По словам 5,4% опрошенных, они не могут представить свою жизнь без сигарет.

При этом несмотря на рост курящих в стране людей вероятность принятия поправки к КоАП крайне мала. Ранее с подобной инициативой уже выступали в Госдуме в 2009 и 2014 годах: в первом случае документ был отозван автором, а во втором — отклонен Думой.

Усомнился в принятии нововведения и зампред Комитета по охране здоровья Николай Герасименко.

«Не знаю, насколько это войдет в действие, но ход мыслей о том, что родители должны отвечать за поступки детей, — это правильно. Родителей воспитать таким образом — это логично, чтобы они в свою очередь серьезно занимались воспитанием детей. Это может повлиять на родителей, ведь когда взрослые платят штрафы, они начинают задумываться и смотреть на ребенка по-другому», — заявил он «Газете.Ru».

В свою очередь в Научном центре здоровья детей РАМН инициативу назвали бесперспективной. «Штраф не поможет. Надо с родителями поработать иначе: им надо дать высшее образование, работу, чтобы они могли воспитывать своих детей. Наказание — это не профилактика. Пожалуйста, пусть принимают такие законы, но подобные решения ни к чему не приведут», — сообщил «Газете.Ru» завлабораторией РАМН, занимающейся проблемами охраны здоровья детей, Юрий Лапин.

В Общероссийском движении за права курильщиков считают, что массированная антитабачная кампания лишь приводит к росту курящих детей;

«Раньше первое знакомство детей с табаком происходило в 13 лет — сейчас этот показатель уменьшился до 11 лет. Мы сами настолько раскочегарили эту тему, что несовершеннолетние начинают курить раньше. Давайте штрафовать не родителей, а тех борцов, которые так поборолись, что теперь нужно вводить дополнительные меры», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор движения Андрей Лоскутов.

По его словам, все законы в России, касающиеся курения, основаны на неэффективных запретительных мерах. «Эта инициатива имеет не очень большой смысл. Необходимо начать реальную работу — не запретительную. Перевести это из области запретов в область культуры, воспитания. Федеральный закон тоже построен на запрете, а он должен стать законом общественного согласия», — заключил эксперт.

В настоящее время, согласно административному кодексу, наказание предусматривается только для совершеннолетних курильщиков. Если взрослый употребляет табак в ряде общественных мест, рядом с объектами медицинской и образовательной сферы, а также на детских площадках, то ему грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей или административный арест вплоть до 15 суток.