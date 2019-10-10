«Спасибо, что отбили меня»: Юзик вернулась в Москву

Российская журналистка Юлия Юзик, ранее задержанная в Иране, прилетела в Москву. Как сообщает РИА «Новости», самолет приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в 6.00 четверга.

Юзик не покинула терминал через основной выход, где ее ожидали корреспонденты российских СМИ. Ее бывший муж Борис Войцеховский сообщил журналистам, что Юлия «точно прилетела», но «вывели ее через какой-то другой выход».

Сама журналистка в своем фейсбуке поблагодарила всех, кто был причастен к ее освобождению.

Реклама

«То, что я здесь сегодня, — это ваша заслуга, что вы подняли шум и буквально отбили меня. Спасибо моей стране, что спасла меня», — написала Юзик. Она также добавила, что по обвинениям, которые ей предъявили, «живыми из иранской тюрьмы не выходят».

«Нам остается всем радоваться, что это случилось и, значит, есть защита прав человека. Она работает уже на более высоком уровне — национальном и зарубежном уровне», — прокомментировала освобождение Юзик уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил ТАСС, что для возвращения Юзик на родину власти России и различные общественные организации предприняли много усилий.

«Главное сейчас, что коллега находится на свободе и возвращена в Москву. К работе было привлечено огромное, колоссальное количество ресурсов, самых разных людей и организаций. Можно сказать, возвращение было главным вопросом всех этих дней», — подчеркнул он.

По словам Шафира, в Союзе журналистов России очень рады, что ситуация разрешилась благополучно.

29 сентября российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран по частному приглашению. В аэропорту у нее по неизвестным причинам отобрали паспорт.

Юзик не проинформировала посольство РФ в Иране ни об изъятии паспорта, ни о каких-либо проблемах в стране, хотя об этом заявляли родственники журналистки.

2 октября россиянку арестовали в отеле, где она проживала. В посольстве России отмечали, что Юзик обвинили в шпионаже и работе на спецслужбы Израиля. Тем не менее в понедельник, 7 октября, представитель правительства Ирана Али Рабии сообщил, что задержание россиянки не было связано со шпионской деятельностью. По его словам, якобы возникли «какие-то проблемы с визой».

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва считает это неприемлемым.

«Надеемся, что в самое ближайшее время она будет освобождена и российская сторона получит необходимые разъяснения», — подчеркнул Песков.

Юзик и ранее работала в Иране. Ее мать в беседе с «Московским комсомольцем» сообщила, что Юлия несколько месяцев была сотрудницей издательского дома со штаб-квартирой в Тегеране.

«Тот же работодатель ее вновь пригласил. Иранская сторона прислала приглашение и полностью оплатила дорогу и проживание. Юля это приглашение приняла и в воскресенье села в самолет», — пояснила мать журналистки.

В последний раз Юзик въезжала в Израиль в 2006 году, опубликовав репортаж о нескольких днях службы в Армии обороны еврейского государства. С тех пор она уже несколько раз ездила в Иран. В связи с этим информация о том, что проблема могла заключаться в израильской визе журналистки, вызывает сомнения.

Знакомый Юзик на условиях анонимности рассказывал «Газете.Ru», что около года назад журналистка поехала в Иран, «где работала на очень ортодоксальном исламском телеканале». «При этом как минимум один раз ее уже задерживали – насколько я знаю, тогда это произошло, поскольку власти страны подозревали, что она якобы не совсем лояльна иранскому режиму», – рассказал собеседник.

По его словам, Юзик подозревала, что и в этот раз ее могут задержать, поэтому, уезжая, она оставила свои данные от страницы в соцсетях и другие контакты для экстренной связи.

Как пояснял источник «Газеты.Ru», Юзик согласилась работать на иранский телеканал, поскольку хотела вернуться в профессию, а ближневосточная тема ей была близка и понятна.

Иран — одна из стран мира с крайне суровыми условиями для работы журналистов. По данным международной организации «Репортеры без границ», после Исламской революции 1979 года и вплоть до 2009-го в стране были задержаны 860 журналистов.

В 70-х годах четырех сотрудников СМИ приговорили в Иране к смертной казни.

В иранской Конституции о свободе прессы говорится следующее: «Пресса пользуется правом на свободу выражения за исключением тех случаев, когда публикации пагубно влияют на фундаментальные принципы ислама или наносят ущерб обществу».