Взрослый ответ: воспитатель объяснила детям, как сажают на кол

В Таганроге Ростовской области воспитательницу детского сада уволили за психическое насилие над детьми. Об этом сообщается на сайте Таганрогского городского суда.

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По данным СМИ, инцидент произошел 22 февраля 2019 года в коррекционной группе таганрогского детского сада №43. На занятии женщина читала детям сказку Ершова «Конек-Горбунок», после чего один ребенок поинтересовался, что означает фраза «посадить на кол». Педагог ответила: «Человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал»».

Родители, узнав об этом, подали коллективную жалобу заведующей детским садом и потребовали увольнения педагога за психическое насилие над детьми.

В итоге после служебного расследования женщину уволили. Однако она попыталась обжаловать такое кадровое решение руководства через суд. На слушании дела воспитательница заявила, что злого умысла у нее не было — сказка изучалась согласно плану занятий.

Тем временем родители предоставили суду результаты психологической экспертизы одного из детей.

Там указано, что после того, как ребенку в подробностях рассказали о пытках средневековья, это нанесло ему серьезную психологическую травму. Она выражалась в резких перепадах настроения, истериках, навязчивом страхе смерти и тревожности. Также малолетний таганрожец отказывался идти в детский сад.

Ростовский областной суд отклонил жалобу педагога и признал увольнение законным.

Между тем после инцидента воспитательница заявила, что дети во время служебного расследования не опрашивались, а те показания, которые предоставлялись суду, являются поддельными. Женщина потребовала восстановить ее на работе, компенсировать зарплату за три месяца с момента увольнения (220,7 тыс. рублей) и выплатить моральный ущерб в размере 30 тыс. рублей.

Ранее, в декабре 2018 года, свой пост едва не покинула воспитательница из Таганрога. Как писал сайт kp.ru, она показала детям документальный фильм «Суровая жизнь в тундре» — в нем фигурировали кадры, на которых оленям отрезают часть уха или убивают их, а потом и взрослые, и дети едят сырое мясо и пьют еще не остывшую кровь, черпая ее кружками прямо из туши.

Одна из воспитанниц педагога с 30-летним стажем пришла домой и рассказала родителям, какой фильм им показывали. Мать девочки пошла в учебное учреждение к воспитательнице, чтобы прояснить ситуацию. «Я ее попросила сказать название фильма или показать его. На что мне было сказано: «А вам зачем?», — рассказала родительница.

Тогда женщина решила написать заявление на проведение внутренней проверки инцидента. Кроме того, она обратилась в прокуратуру, а также местный комитет по образованию.

«Моей дочери была нанесена травма. Ей снятся кошмары. Я специально не выезжаю с ней в санаторий, где есть олень, чтобы она не вспоминала о фильме», — заявляла родительница.

Чтобы урегулировать ситуацию, между взрослыми в детском саду состоялось общее собрание. Вину воспитателя никто отрицать не стал, однако многие родители посчитали, что ситуацию можно было решить мирным путем.

Некоторые даже написали заявление на имя заведующей садом с просьбой вернуть женщину к работе. Обращения также были направлены в комитет по образованию и уполномоченному по правам ребенка в Мурманской области.

Руководитель садика предоставила огромную стопку бумаг, которые касались случившегося: объяснительная воспитателя, список мероприятий, которые были проведены из-за всей этой истории. Согласно проведенному психологическому тестированию детей, которых после фильма попросили нарисовать запомнившиеся сцены, ни один из них никаких ментальных травм не получил — никто не изобразил кровь или убитого оленя.

«15 декабря я написала приказ, по которому Надежду Александровну сняли с группы и перевели на другую. За то, что она некачественно подготовилась к занятию, я ей вынесла выговор. Потому что материал, который показываешь детям, надо просматривать обязательно. Ошибку мы признали — по-другому было нельзя», — заключила заведующая детсадом №101 Марина Трубникова.