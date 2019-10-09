«Быдло и бичевня»: скандальная чиновница нашла работу в музее

Бывшая глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, ранее сделавшая несколько резких высказываний в адрес пострадавших от паводка россиян, нашла новую работу. Об этом сообщает «Пятый канал».

Теперь Алашкевич работает заместителем директора по развитию Иркутского областного государственного автономного учреждения культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы».

По словам директора музея Владимира Тихонова, экс-чиновница была принята на работу, потому что обладает «достаточной квалификацией».

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Месяц назад чиновница была отстранена от службы из-за опубликованной в соцсетях аудиозаписи, на которой слышно, как она называет пострадавших тулунчан «бичевней» и «быдлом».

Поначалу Алашкевич отказалась от комментариев по данному вопросу, заявив, что они будут звучать неубедительно. Кроме того, она заявила, что будет ожидать результатов экспертизы, которая была назначена губернатором Сергеем Левченко в рамках проверки.

Впоследствии Алашкевич написала заявление на увольнение. «Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — заявила она в своем фейсбуке.

По словам Алашкевич, она обсуждала ситуацию в затопленном Тулуне «грубо и эмоционально», но искренне.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ранее начал служебное расследование относительно слов подчиненной. Предварительная экспертиза показала, что запись действительно была смонтирована.

Скандал привлек внимание президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, если чиновница действительно говорила оскорбительные вещи про сограждан, пострадавших от паводка, то она «непорядочный человек».

«Я не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — заявил тогда российский лидер.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за обильных дождей. В Российской академии наук заявили, что существенное влияние оказали изменение климата в Восточной Сибири и редкое сочетание природных факторов. Среди них — нетипичные крупномасштабные воздушные массы и аномально высокие температуры в июне.

С начала паводка в регионе было подтоплено почти 10,4 тыс. жилых домов с населением 34 тыс. 674 человека в 107 населенных пунктах. В результате наводнения погибли 22 человека, несколько десятков были объявлены пропавшими без вести. Впоследствии число погибших возросло до 25 человек.

Скандалы вокруг неосторожных и грубых слов российских чиновников в последнее время стали весьма популярной темой.

В начале апреля экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких стала заместителем директора дворца игровых видов спорта «Уралочка». Чиновница стала известна после своей фразы о том, что государство ничего не должно молодежи, поскольку власти не просили их родителей рожать.

Работу для Глацких в регионе подыскали после поручения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который попросил «не бросать даму и найти ей хоть какое-то место».

Чиновница «прославилась» на всю страну, когда в Сети появился сюжет свердловского телевидения о встрече Глацких с представителями молодежных организаций в администрации Кировградского городского округа. В ходе беседы глава департамента заявила о «ненужности» нынешней молодежи.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители. Потому что они вас родили. Государство не просило вас рожать»,

— сказала Глацких.

В конце мая сотрудница администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Любовь Иванцова получила дисциплинарное взыскание после того, как посоветовала местным жителям «поднять пятую точку» и «езжать в другие поселки». Так она ответила на жалобу о закрытии единственной переправы через Обь.

Чиновнице сделали замечание, что повлекло лишение премии в полном объеме. Скандал разразился в начале мая, когда Иванцова комментировала в соцсети «ВКонтакте» пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами региона.

Вскоре Иванцова в фейсбуке извинилась за свои высказывания. Она признала, что была «неоправданно резка», и назвала эту ситуацию большим уроком, добавив, что определенную роль в ее поведении сыграла обида, так как специалисты проделали большой объем работы, чтобы обеспечить безопасность в ледоход.