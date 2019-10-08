Сделка сорвалась: фигурант «Нового величия» вышел на свободу

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, которого ранее осудили на 2,5 года колонии по делу «Нового величия». Как постановила судья Наталия Симагина, дело будет направлено на новое рассмотрение.

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Вместе с тем точно неясно, будет ли суд первой инстанции рассматривать дело Ребровского отдельно или соединит его с делами других фигурантов. Молодому человеку по-прежнему инкриминируют создание экстремистского сообщества, однако обвинение в участии деятельности запрещенной организации с него сняли.

Дело Ребровского рассматривалось в особом порядке в закрытом режиме, слушателей пустили только на оглашения приговора. При этом ранее осужденного за создание экстремистского сообщества выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Согласно материалам дела, «Новое величие» было создано в декабре 2017 года. По версии следствия, участники этого движения расклеивали листовки по Москве с антиправительственной информацией. Кроме того, следователи считают, что «Новое величие» участвовало в организации оппозиционных акций.

10 участников движения были задержаны 15 марта 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации с целью свержения конституционного строя (ст. 282 УК РФ), среди них был и Павел Ребровский. По данным стороны обвинения, активисты хотели «совершить преступления по мотивам ненависти к действующей российской власти».

Как рассказал адвокат Павла Ребровского Иван Сустин, его подзащитный сначала заключил досудебное соглашение и дал показания против остальных фигурантов. «После этого его дело отделили и слушали в особом порядке. Давали ему 2,5 года реального срока», — отметил он в разговоре с RT.

Приговор ему вынесли в апреле этого года, при этом сделка со следствием позволила ему освободиться из-под домашнего ареста и воспользоваться особым порядком принятия судебного решения. Кроме того, она гарантировала ему более мягкое наказание. Молодой человек, как передает РИА «Новости», рассчитывал получить условный срок.

После этого Ребровский отказался от ранее данных показаний и заявил, что на него было оказано давление — в том числе психологическое, сообщил его юрист. «Я ему доверяю по этой части: на него могли оказать давление — и сегодня [8 октября] суд это подтвердил», — продолжил адвокат фигуранта.

По его словам, прокуратура потребовала отмены приговора в связи с нарушением досудебного соглашения. «Сегодня прокуратура на первом судебном заседании первой апелляционной инстанции требовала оставить его под стражей. Защита, то есть мы, со своей стороны потребовали отмены приговора с самооговором нашего подзащитного и попросили суд освободить его из-под стражи», — рассказал Сустин RT.

Он отметил, что суд поддержал второе его требование и отпустил Ребровского из СИЗО.

Теперь, по словам стороны защиты, дело будет рассматриваться заново с новым судейским составом. «Павел будет доказывать свою невиновность. Будет ли его дело рассматриваться отдельно или снова в общем деле «Нового величия», будет ли основное дело «Нового величия» тоже возвращено прокурору для объединения дел с последующим рассмотрением их вместе — какое будет принято решение на этот счет, пока не знаем. Решение будет принято где-то в течение месяца», — заключил адвокат Ребровского.

Помимо Ребровского, фигурантами дела значатся Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин, Вячеслав Крюков, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Рустам Рустамов. Некоторым их них на момент арест не было 18 лет. В зависимости от роли некоторым вменяется создание экстремистской группировки, а другим — участие в таком объединении. В первом случае обвиняемым грозит от 400 до 800 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 10 лет, а во втором — штраф от 300 до 600 тыс., или принудительные работы от одного года до четырех лет, или лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. При этом участники «Нового величия», которые на момент ареста были несовершеннолетними, могут рассчитывать на более мягкое наказание.

Тем временем общественники считают, что молодые люди стали жертвой провокации: к ним якобы внедрился агент силовых структур, который подтолкнул их к нарушению закона. Данные сведения были приобщены к материалам дела, пишет РИА «Новости».

«Защита считает данное дело результатом полицейской провокации. У нас есть данные, что засекреченный свидетель Руслан Данилов — это агент полиции Родион Зелинский. Его целью было искусственно создать организацию для ее последующего разоблачения», — сообщал адвокат Максим Пашков в суде, добавив, что данные действия запрещены законом об оперативно-розыскной деятельности.