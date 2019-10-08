Во ФСИН из ФСБ: что известно о приемнике Корниенко

О назначении Калашников на пост главы ФСИН сообщается на сайте ведомства. По информации газеты «МК», указ о назначении Калашникова подписал президент России Владимир Путин, однако на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются соответствующие документы, такого указа пока нет.

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Издание «Коммерсант» ранее называло Калашникова одним из основных кандидатов на должность директора ФСИН. Ему 55 лет, он родился в Новосибирской области, окончил академию ФСБ и начал службу с должности оперуполномоченного. В дальнейшем, как уточнил источник «МК», он служил в контрразведке. В органах госбезопасности начал работать в 1985 году.

Как сообщают СМИ, Калашников порядка пяти лет работал в службе «М», которая занимается контрразведывательным обеспечением всех правоохранительных структур РФ. После этого стал заместителем начальника Управления «М», а затем занимал руководящий пост в Контрольной службе центрального аппарата ФСБ.

С 2011 по 2017 год Калашников возглавлял управление ФСБ по Республике Коми, после чего стал главой управления в Красноярской области. Он запомнился жестким и решительным стилем работы, пишет «МК».

На счету Калашникова — ряд громких задержаний, в том числе губернатора Коми Вячеслава Гайзера с его командой и руководителя УФСИН по Республике Коми Александра Протопопова. Гайзера в итоге приговорили к 11 годам колонии строгого режима, Протопопова — к семи.

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева выразила надежду, что новый глава ФСИН не будет воспринимать правозащитников как врагов и поймет, что они хотят помочь ему устранить ряд имеющихся в системе проблем.

Пост главы ФСИН Калашников занял после Геннадия Корниенко. О том, что он должен покинуть должность, еще до официального указа говорил в том числе основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он утверждал, что теперь уже бывший глава ФСИН сам хотел написать заявление об уходе незадолго до своего юбилея.

Осечкин тогда отмечал, что с наибольшей долей вероятности должность директора ФСИН должен занять заместитель Корниенко Анатолий Рудый.

«В начале сентября, перед отставкой [экс-руководитель ведомства Геннадий] Корниенко ушел в отпуск, и тогда его первый зам стал врио», — сказал РБК собеседник, близкий к правоохранительным органам. По информации ТАСС, Корниенко был в отпуске со 2 сентября.

В числе претендентов на пост главы ФСИН РБК также называл выходца из ФСБ, начальника управления «Л» ФСИН Вадима Баланина, заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, а также статс-секретаря и заместителя главы Росгвардии Олега Плохого.

Владимир Путин 3 октября освободил от должности директора ФСИН генерал-полковника Геннадия Корниенко. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Эта информация не стала неожиданностью для общественности, поскольку за некоторое время до этого ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Корниенко покидает свой пост из-за предельного возраста пребывания на службе.

По данным ТАСС, такое решение было принято в конце сентября, когда директору ФСИН исполнилось 65 лет, а это предельный возраст работы в уголовно-исполнительной системе для сотрудника в звании генерал-полковника внутренней службы.

Источник, близкий к уголовно-исполнительной системе сообщал ТАСС, что решение об отстранении Корниенко от занимаемой должности было принято еще 30 сентября — в его день рождения.

На сайте ФСИН сообщается, что он родился в поселке Лахденпохья Карельской АССР в 1954 году, получил высшее техническое и высшее специальное образование. Корниенко обладает ученой степенью кандидата юридических наук, государственными наградами и званием генерал-полковника. В 2012 году указом президента России он был назначен на должность директора ФСИН. До этого он служил в органах государственной безопасности, работал замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) России и занимал пост директора Государственной фельдъегерской службы.