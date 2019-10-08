Суицид в СИЗО: погиб экс-глава якутского рудника «Мир»

В СИЗО Алексей Бурксер вместе с и.о. главного инженера Александром Манном были доставлены накануне, 7 октября. Их заключили под стражу в связи с тем, что Бурксер предпринимал активные попытки скрыться от следствия, а Манн — воспрепятствовать расследованию уголовного дела.

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По версии следствия, Бурксер и Манн могут быть виновными в гибели восьми горняков рудника «Мир». Как считают в СК, руководители предприятия знали, что в день ЧП прорвало дамбу, однако не остановили работу и не вывели сотрудников из опасной зоны, когда в шахту начала подступать вода.

Отметим, что информация об обнаружении тела Бурксера «с признаками суицида» поступила в правоохранительные органы 8 октября. «По данному факту УФСИН России по Республике Саха (Якутия), а также следственными органами проводится проверка. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметили в якутском управлении ФСИН.

Напомним, что авария на руднике «Мир», принадлежащем алмазодобывающей компании «Алроса», произошла 4 августа 2017 года. В тот день около 16.30 по местному времени (10:30 мск) произошел прорыв воды из чаши отработанного карьера на 210-м горизонте. В нем было около 300 тыс. кубометров воды. Во время аварии 151 шахтер находились на своем рабочем месте — со многими удалось сразу установить связь.

«Хлопок, гул, появился синий смог. Потом произошел перепад давления — било по ушам. Через 30 секунд сработала система оповещения об аварии. Навстречу нам бежали работники, они махали и кричали: «Там вода!». Все направились к запасному выходу. Тяжелые железные двери под напором воды было очень сложно открыть, сильный поток воздуха отбрасывал нас в воду»,

— рассказывал спустя год после трагедии один из шахтеров порталу YakutiaMedia.

Спустя 5,5 часов из шахты подняли более 130 человек. Изначально руководство горнодобывающей компании сообщало, что связь потеряна с 16 шахтерами, а 135 человек спасены. Позже там уточнили, что всего в шахту спустились 142 человека и девять из них не выходят на связь.

В ночь на 5 августа стало известно, что в шахте остались девять человек: Алишер Мирзаев, Михаил Неустроев, Глеб Миронцев, Игорь Степанов, Виталий Куликов, Дмитрий Марьин, Алексей Власенко, Дмитрий Жуков и Валентин Мисник. Тем временем самый нижний горизонт — 427 — был полностью затоплен. После этого сотрудники ВГСЧ (военизированной горноспасательной части) решили прекратить поиски на данном участке, поскольку решили, что живых там нет. Однако там оставался Алишер Мирзаев — спустя некоторое время ему удалось дозвониться до диспетчера.

15 августа были прекращены поиски и по 310-му горизонту. Полностью поисково-спасательные работы на аварийном руднике «Мир» прекратили 25 августа из-за угрозы дальнейшего затопления. Спасатели признали, что остальные восемь пропавших шахтеров скорее всего погибли.

Ростехнадзор установил, что основными причинами аварии стали ошибки в проектных решениях и нарушения правил промышленной безопасности. Изначально комиссия определила 16 должностных лиц, ответственных за аварию.

«Основные выводы заключаются в следующем. Первое: добыча на руднике «Мир» проводилась в аномально сложных горно-геологических условиях, опыта проектирования и эксплуатации подобных объектов ранее не было. Проектировщики не смогли учесть все эти сложности. Поэтому в самих проектах наши эксперты нашли ошибки… Также не обошлось и без того, что были нарушены правила промышленной безопасности», — уточнял РИА «Новости» глава ведомства.

После трагедии президент компании Сергей Иванов подписал приказ о дисциплинарных взысканиях в отношении руководителей, допустивших нарушения требований промышленной безопасности. В итоге всего в перечень ответственных лиц попали 24 человека.

Как рассказывал порталу YakutiaMedia Иванов, всего в результате аварии травмы получили девять шахтеров — им была оказана материальная помощь. Часть также получили выплаты по страхованию от несчастных случаев. Кроме того, всем шахтерам, которые в момент аварии находились под землей, была предоставлена возможность за счет компании пройти санаторно-курортное лечение вместе с семьями. Общая сумма компенсаций составила 2,9 млн рублей.

Между тем после трагедии на руднике «Мир» шахта была законсервирована, однако добычу алмазов там намерены возобновить. Компания рассматривает несколько вариантов восстановления рудника. Предложений также ждут от профильных научных и проектных организаций России.

Однако руководство горнодобывающей компании отметило, что есть большие риски по данному проекту, так как существует угроза деформации бортов карьера. Ранее количество сотрудников, которые мониторят состояние рудника, было увеличено с 21 до 33 человек.