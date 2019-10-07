Дорогие окурки: какая судьба ждет курящих на балконах россяин

Возгорание на одном из балконов многоэтажки в городе Изобильном случилось 3 октября. Как установили в региональном управлении МЧС, причиной пожара стал окурок, который попал на балкон с соседней площадки, где курил местный житель.

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В итоге на виновника инцидента составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Его обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. руб.

В конце сентября на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации». Этот документ запрещает россиянам пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступили в силу с 1 октября. Таким образом, жители многоквартирных домов не могут жарить на балконе шашлыки, курить, зажигать свечи или петарды. Инициатором реформы выступило МЧС.

При этом в ведомстве пояснили: новое постановление не запрещает россиянам курить на балконах собственных квартир, но ужесточает ответственность гражданина в случае, если непотушенный окурок привел к возгоранию на его собственном или соседнем балконе.

«Курить на балконе можно, если это не угрожает возникновением пожара», – подчеркнули в МЧС. В ведомстве отметили, что изменения не направлены на борьбу с курильщиками, а призваны повысить культуру безопасности.

В случае если курение привело к возгоранию на балконе или лоджии, нарушителю может грозить предупреждение, штраф на сумму до трех тыс. руб или до пяти тыс. руб. Если же из-за брошенного непотушенного окурка в жилом здании возник серьезный пожар, гражданина могут привлечь и к уголовной ответственности.

Сторонники инициативы считают, что она поможет пострадавшим от пожаров законно требовать с нарушителей возмещения вреда и получать от них компенсации.

«Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», – рассказали в МЧС.

Запрет уже поддержали в Минздраве РФ. «На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов – пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении», – написал в соцсетях замминистра здравоохранения Олег Салагай.

При этом в Госдуме заявили, что документ необходимо доработать — в частности, конкретизировать термин «открытый огонь». Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов высказал опасения, что изменения могут привести к злоупотреблениям со стороны сотрудников МЧС.

«Если пожарный инспектор увидит курящего на балконе жилого дома человека или праздничный торт со свечами, это может послужить поводом для избыточных надзорных действий», – пояснил депутат.

При этом он напомнил, что, согласно правилам совместного проживания и санитарно-эпидемиологическим нормам, в России уже действует запрет на курение в жилых помещениях. Однако на практике его применить затруднительно.

По данным МЧС, количество возгораний на балконах в жилых домах растет из года в год. В 2017 году таких случае было 1478, в 2018 – 1964, в нынешнем году, за прошедшие девять месяцев уже произошло 1823 пожара. Причем в большинстве случаев их причиной стало неосторожное курение на балконе.

«За последний год число погибших от пожаров на балконе составило 12 человек, 135 человек получили травмы. 60% случаев — неосторожность при курении, 40% — запуск петард, использование мангала, неисправности с проводкой или электроприборами», — сообщили в МЧС.

Накануне вступления в силу новых правил пожар, который чуть не привел к гибели ребенка, произошел в городе Набережные Челны в республике Татарстан. 30 сентября там загорелась лоджия на втором этаже жилого дома. Когда пожарные прибыли на место, из окна балкона валил черный дым, а из смежного окна девятилетняя девочка просила о помощи. Ребенка спасли и доставили в больницу с отравлением продуктами горения. Вскоре ее выписали домой.

Как выяснилось, девочка с детства является инвалидом, в момент возгорания ее матери не было дома – она отправилась за старшим сыном. Как рассказали в МЧС республики, по предварительным данным, причиной пожара мог стать окурок, попавший на балкон из окна соседей сверху.

Юрист Александр Иноядов считает, что курящие россияне адаптируются к новым изменениям так же, как ранее привыкли к административному запрету на курение в общественных местах.

«Я не думаю, что стоит ждать огромного количества штрафов. Просто люди станут больше задумываться о безопасности и будут меньше кидать окурки с балкона. Изменения правильные, потому что, во-первых, неприятно, когда идешь у дома, а земля завалена окурками.

Во-вторых, человек, который выкидывает сигарету, редко заботиться о том, чтобы ее потушить – она часто еще дотлевает и может, например, попасть кому-то в капюшон», – сказал адвокат компании BMS Law Firm «Газете.Ru».

При этом он обратил внимание, что в самом документе напрямую ничего не написано про запрет курения. Речь идет о запрете разводить на балконах открытый огонь, который в частности образуется при зажженнии сигареты. Несмотря на заверения МЧС, по словам адвоката, теоретически правоохранитель все же сможет оштрафовать гражданина за сам факт курения на балконе.

«Другой вопрос, что инспектора просто не пустят в квартиру подозреваемого для беседы. Хотя, конечно, правоохранитель может достать камеру и записать правонарушение на видео, тогда никакая беседа и не понадобится», – отметил юрист.

Чтобы точно понять, что именно привело к пожару и где был очаг возгорания, следователи проводят пожарно-техническую экспертизу, поквартирный обход и опрос свидетелей, добавил Иноядов. В то же время он отметил, что и до постановления правительства человек, действия которого повлекли за собой пожар, должен был нести гражданскую ответственность и полностью возместить нанесенный хозяину собственности ущерб.