18 дней комы: как в Польше бьют за иностранный язык

В Польше в одном из ночных клубов города Владыславово местные жители избили двух украинцев за то, что те говорили на родном языке. Об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.

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По данным СМИ, инцидент произошел в конце августа 2019 года, однако известно о нем стало только в октябре. В Польшу украинцы прибыли на заработки. Так, в один из вечеров они решили посетить местный ночной клуб. На протяжении длительного времени все было спокойно, однако, когда мужчины вышли на улицу, охранники развлекательного заведения услышали, что они разговаривают на украинском языке.

После этого сотрудники заведения подошли к гастарбайтерам и стали оскорблять их. Между потерпевшими и охраной начался конфликт.

Затем охранники применили слезоточивый газ и стали избивать украинцев — один из мужчин получил серьезные травмы и после инцидента впал на 18 дней в кому.

Когда потерпевший пришел в себя, он узнал, что после драки у него парализовало половину тела и была частично потеряна память. Долгое время мужчина не мог разговаривать. Родственники пострадавшего, которые проживают на территории Украины, начали оперативно собирать деньги на его лечение.

Тем временем полиция Польши начала расследование по факту инцидента. По делу в качестве обвиняемых проходят два сотрудника ночного клуба. Одного из них на время следствия отпустили под подписку о невыезде, а другого арестовали на три месяца.

Ранее за разговоры на родном языке пострадал инвалид Вячеслав Рожков. 5 июля 2018 года в украинском селе Буймер его избили за разговоры на русском языке. Как уточняло издание Donpress, пенсионер 20 лет проработал на шахте Донбасса, после чего получил инвалидность второй степени и переехал в Буймер.

Тем не менее односельчане сразу невзлюбили его семью, разговаривающую на русском языке. В июле местные жители сначала избили Рожкова, а затем вытащили на дорогу и попытались переехать на машине. Мужчине удалось убежать от злоумышленников.

После ЧП он направился в больницу, где медики зафиксировали, что у него порван рот. «Мы выходим из магазина: А почему вы разговариваете на русском языке? Ну как почему? Ну, разговариваем. Вы должны разговаривать на украинском. Я говорю: так подожди, но ведь никто никому ничего не должен,» — рассказывала Donpress супруга потерпевшего.

По данному факту правоохранительными органами Украины было заведено уголовное дело. Однако расследование ведется до сих пор.

В 2018 году 5 канал (принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко, — «Газета.Ru») показал сюжет, в котором говорилось, что в Польше наблюдается рост числа избиений приехавших в страну украинцев местными жителями.

Телеканал вспоминал инцидент, случившийся в марте 2018 года. Тогда поляки избили украинца, приехавшего на заработки, за разговоры на родном языке.

«Поехал в Польшу на строительство. Вечером я возвращался с пакетами из супермаркета и разговаривал с женой. Ребята, стоявшие возле супермаркета, услышали украинский язык, начали кричать вслед», — делился впоследствии потерпевший.

Мужчина также отметил, что всеми силами старался избежать конфликтной ситуации — он не реагировал на оскорбления в свой адрес. Однако спустя какое-то время украинец обернулся, чтобы посмотреть на злоумышленников — их было около четырех человек. «Где-то через секунд 10, я только услышал, как меня в спину толкнули. Пакеты разлетелись, и начали, как говорится, танцевать на голове», — отметил приезжий.

После инцидента мужчина не стал подавать заявление в полицию, поскольку посчитал, что ему никто не поможет.

Тем не менее в Польше все же выносятся обвинительные приговоры за насилие в отношении иностранцев. Так, в апреле 2019 года троих жителей польского города Голдап приговорили к реальным срокам за избиение группы белорусов, которые говорили на русском. Одному из злоумышленников дали год колонии, а еще двоим — по 10 месяцев, сообщал местный портал Onet.

Инцидент произошел в начале апреля 2018 года. Тогда местные жители напали на белорусов, которые проживали и работали в Голдапе. Услышав русскую речь трое злоумышленников напали на них — наносили удары кулаками, одного из потерпевших ударили по голове бутылкой и распылили слезоточивый газ. После ЧП полицейским удалось быстро задержать нападавших, те сразу признали свою вину. Они рассказали правоохранителям, что мужчины им не понравились, так как разговаривали на русском языке.

Прокуратура города Сувалки предъявила злоумышленникам обвинение за применение насилия в отношении иностранцев на почве национализма. На время следствия обвиняемых не арестовали — им вынесли запрет на приближение к местам проживания белорусов.