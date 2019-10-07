«Скользкий и своеобразный»: кто убил 17-летнюю студентку

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней студентки в Домодедово. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Московской области. Кроме того, стали известны возможные мотивы убийства.

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Как выяснилось, подозреваемый является родственником убитой Алины (имя несовершеннолетней изменено — «Газета.Ru») – 34-летний мужчина приходится бывшим мужем ее старшей сестре. Как рассказали журналистам знакомые семьи, после свадьбы у пары родилась дочь, а отец Алины устроил зятя к себе на работу. Однако затем семья распалась, и мужчину уволили.

По словам источников, подозреваемый тяжело переносил развод и потерю работы, а в своих бедах винил сестру экс-супруги, с которой у него складывались неприязненные отношения.

«Он раньше был никто, а отец у нее нормальный. Они развелись, его тут же уволили с работы, он нашел крайнюю, видимо, это уму непостижимо», – рассказал знакомый семьи в беседе с телеканалом РЕН ТВ. Он описал подозреваемого как «скользкого и своеобразного» человека.

Соседи семьи погибшей также отметили неприятный характер мужчины, рассказав, что он был вспыльчивым и мог устроить скандал на пустом месте.

«Несколько лет назад пришел ко мне на разборки из-за поцарапанного автомобиля. Мол, мой внук это сделал. Орал на меня. Позже выяснилось, что поцарапала авто погибшая [студентка]. Так он после случившегося даже не извинился», – приводит слова знакомой семьи «Московский комсомолец».

Источники также рассказали, что мужчина якобы злоупотреблял алкоголем и наркотиками, а накануне убийства приехал к бывшей жене на работу и устроил там скандал.

При этом другие собеседники СМИ считают, что подозреваемый в обычной жизни был нормальным человеком: «У всех шок, больше нечего сказать. Был адекватным семьянином, просто не смог смириться с разводом, месяца три назад наверное развелись».

Пока следствие официально не раскрывает, что именно могло толкнуть мужчину на убийство несовершеннолетней. По предварительным данным, Алине не нравился муж ее сестры, и она этого не скрывала. Мужчина об этом знал и тоже делал неприятные замечания в ее адрес.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершенного преступления, назначены судебные экспертизы», – рассказали в следственном управлении.

Сам подозреваемый свою вину не признает и отказывается сотрудничать со следствием. В ближайшее время правоохранители будут ходатайствовать перед судом о его аресте.

Следствие вышло на след предполагаемого преступника спустя пару дней после убийства. Об убийстве стало известно 4 октября – тело студентки обнаружила ее старшая сестра на кухне в коттедже, где Алина проживала вместе с родителями. Сестра не смогла дозвониться до Алины, заподозрила неладное и решила навестить ее. Родители в тот день были в отъезде.

Тело 17-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено на кухне. Старшая сестра вызвала скорую помощь и полицию, однако к тому времени студентка была уже мертва.

По данным СМИ, на ее теле также зафиксированы следы борьбы, а помимо ножевых ранений – следы удушения от ремня. Убийца ничего не украл, хотя в доме хранились деньги. При этом соседи уверяют, что в тот вечер никто не слышал криков девушки.

Следствие сразу предположило, что жертва знала преступника и либо пришла в дом вместе с ним, либо добровольно пустила его в коттедж. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Знакомые убитой были шокированы произошедшим. Как выяснили СМИ, девушка жила в обеспеченной семье предпринимателей – по некоторым данным, у ее отца своя строительная фирма. При этом сокурсники студентки рассказали, что она никогда не хвасталась достатком семьи.

«[В университет] она ездила сначала на электричке, потом пересаживалась на метро. В понедельник мы с ней вместе в метро ехали. А в субботу она на пары не пришла. Нам всем об убийстве сказали на последних парах», – рассказал ее однокурсник сайту kp.ru. По его словам, Алина была очень общительной и неконфликтной.

По данным СМИ, девушка с отличием закончила школу и этим летом поступила в МГТУ им. Баумана на специальность «Биомедицинские технологии». Все ее близкие утверждают, что у Алины не было врагов, потому что она никому не могла навредить.

«Кому она могла перейти дорогу? Вы видели ее? Милая, светлая. Она практически всегда говорила об учебе», – заключила подруга убитой.