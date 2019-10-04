Головой в унитаз: что творится в московской школе

Директор столичной школы №1536, где ученики издевались над своим сверстником, Марина Акатова написала заявление об увольнении, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

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«Департамент образования и науки города Москвы считает недопустимым подобные инциденты в школе. С классным руководителем 8 класса Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения.

Директор школы №1536 Марина Акатова написала заявление об уходе, Департамент удовлетворил ее просьбу», — заявили в ведомстве.

Кроме того, там отметили, что сотрудники соцзащиты работают с детьми и семьями. С учащимися этого учебного заведения беседуют социальные педагоги и психологи.

Ранее телеграм-канал «Московские новости» сообщил, что в московской школе №1536 школьники издевались над сверстником, опуская его головой в унитаз. Видео, подтверждающее это, появилось в сети 1 октября. На кадрах видно, как парни толкают мальчика со словами: «Давай, иди, пупсик!».

Позже выяснилось, что мальчик, терпевший издевательства, — певец ансамбля Народного артиста РФ Ильи Резника и неоднократно снимался в качестве актера во многих ТВ-передачах.

По словам матери ребенка, ее сын в тот день вернулся весь в слезах. «Он сказал, что классный руководитель ему сказала: «Ты больше никогда на концерты и на репетиции ходить не будешь, так и передай своим родителям», — сообщила женщина телеграм-каналу Life Shot.

Бывший директор школы отмечала: администрация учебного заведения после того, как узнала об инциденте, незамедлительно сообщила о нем родителям школьников и «в компетентные органы». «Подобные ситуации недопустимы, и мы примем все необходимые меры для их предотвращения», — говорила ранее Авакова РИА «Новости».

Московский СК возбудил уголовное дело по факту издевательств подростков, обучающихся в школе №1536, в отношении ученика младших классов. Им инкриминируют совершение преступления по статье 116 УК РФ «Побои».

Вместе с тем проверку запустили и в Департаменте образования и науки Москвы, а также в столичном МВД. Сотрудники органов совместно с сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав устанавливают причины произошедшего. Как ранее рассказали в Департаменте образования, служебная проверка продолжается.

Как рассказала телеканалу «360» преподаватель школы, где произошел инцидент, Наталья Любарская, ей и ее близким уже поступают угрозы.

«Меня сейчас и мою семью преследуют во всех социальных сетях, угрожают. Я уже второй день живу в каком-то кошмаре. Люди с незнакомых номеров, с разных городов, вплоть до того, что на корпоративную почту. Потоки грязи на всю мою семью, моих детей, всех», — пожаловалась классная руководительница потерпевшего.

Учительница объяснила, что пыталась заблокировать свою страницу в социальных сетях, но у нее это пока не получилось. В то же время она отметила, что родители юного певца не идут на контакт.

Генеральный директор театра Резника Ирина Романова написала в своем твиттере, что над мальчиком якобы «издевались 2,5 года», и Любарская об этом знала. Сама же учительница утверждает, что написанное в посте – неправда.

Против потерпевшего мальчика началась травля — об этом Романова рассказала каналу «360». «Там дети говорят, шлют ему такие проклятья. Может, они на митинг с плакатами выйдут сейчас к его дому в защиту учительницы и школы, что якобы они ни при чем», — рассказала гендиректор театра, в котором занимался мальчик. Ирина Романова считает, эти волнения среди учеников поднимает сама классная руководительница.

На эту историю уже обратила внимание омбудсмен Москвы Татьяна Потяева. Она сообщила РИА «Новости», что намерена разобраться в произошедшем.

«Конечно, будем разбираться. У меня пока нет уполномоченного по правам ребенка, но управление по детству в обязательном порядке с выездом на место будет разбираться в ситуации, что произошло, каким образом были допущены такие упущения, обязательно будем разбираться», — сказала Потяева. Она отметила, что необходимо поговорить со всеми участниками инцидента, в том числе с классным руководителем и с руководством школы.