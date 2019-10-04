«Учредители поругались»: налетчики расстреляли людей на заводе

МВД проводит проверку по факту вооруженного конфликта со стрельбой на консервном заводе «Кубанские деликатесы» в Краснодарском крае. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация стала следствием спора между хозяйствующими субъектами и возникла между лицами, претендующими на право управления одним из городских предприятий», — указано в тексте сообщения.

Как отметил глава Славянского района Роман Синяговский, конфликт между двумя учредителями длится уже год, однако только сейчас перешел «в острую фазу».

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«Там два учредителя поругались, поссорились, делят между собой завод. Один свой ЧОП поставил, другой свой попытался привести»,— заявил Синяговский.

В ходе нападения серьезные ранения получили трое охранников завода, сообщает местное издание «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона.

По данным СМИ, группа из восьми вооруженных налетчиков приехала на предприятие на четырех автомобилях. Во время захвата завода они успели ранить троих охранников — 24, 31 и 27 лет. Позже молодые люди были госпитализировали в Славянскую ЦРБ с огнестрельными ранениями головы, шеи, кисти руки и предплечья. После оказания своевременной медицинской помощи их жизни ничего не угрожает.

Проникнув на территорию завода, захватчики также попытались взять в заложники находившихся внутри людей, однако позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.

Позже, согласно информации пресс-службы отдела МВД по Славянскому району, семерых нападавших, принимавших участие в перестрелке, удалось задержать, сейчас ведутся допросы.

«Уточняется количество пострадавших. Никакой речи не может идти о захвате заложников. Сейчас идут следственные действия. Они будут доставлены в полицию, сейчас с ними работают сотрудники, — подчеркнули представители ведомства. — Личности всех участников конфликта установлены».

Сразу после того, как преступники были обезврежены, на место прибыло руководство ОМВД России по Славянскому району Краснодарского края. Там также работает следственно-оперативная группа. На самом заводе на звонки «Газеты.Ru» не ответили.

По информации сайта «Кубанские деликатесы», предприятие производит консервированные овощи в Краснодарском крае. По данным системы СПАРК, совладельцами ООО «Кубанские деликатесы» выступают в равных долях Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Ранее вооруженное нападение — но с целью ограбления — произошло в Брянске. Там 20 сентября, полицейские задержали сотрудника Службы специальной связи Александра Ефимова, которого подозревают разбое и убийстве при атаке на отдел специальной связи около местного железнодорожного вокзала.

Задержанного 31-летнего Александра Ефимова подозревают в том, что он застрелил двух коллег — Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского — с целью похищения у них 7,5 млн рублей. По данным регионального управления Следственного комитета России, он совершил нападение на них в ночь на пятницу, 20 сентября.

Об этом стало известно после того, как дежурный не смог выйти на связь с сотрудниками по заведенному регламенту. После этого он отправился проверить помещение, обнаружил тела мужчин с огнестрельными ранениями головы и груди и сразу же вызвал медиков и оперативные службы.

Закрытая комната была была полностью забрызгана следами крови. При этом после совершения нападения преступник попытался замести следы. Он поджег комнату, однако огонь не распространился на все помещение и вскоре потух.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц из корыстных побуждений», «Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное уничтожение имущества».

«Благодаря согласованным действиям следователей, криминалистов и оперативных сотрудников региона, обнаруженным следам на месте происшествия, а также результатам судебных экспертиз следствием получены неопровержимые доказательства причастности к совершенному преступлению 31-летнего коллеги потерпевших сотрудников спецсвязи», — сообщили следователи.

Как удалось установить позже, убийца работал водителем спецсвязи. Убитые сотрудники, доставлявших деньги, хорошо его знали, поэтому открыли ему дверь в свое служебное помещение, вопреки правилам, сообщает портал «Брянск Today».

Сейчас правоохранители по-прежнему ищут деньги, которые находились в банкоматных кассетах. Вместе с ними также пропали два пистолета и видеозаписи, однако убийца не сообщает об их местонахождении.