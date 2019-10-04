«Порно-героиня»: как дети жестоко подшутили над учителем

Ученики одной из школ Красноярска опубликовали фото своей 64-летней преподавательницы под видео с эротическим содержанием. Дети заявили, что в порноролике снялась педагог из их учреждения – на нем она якобы вступает в интимную связь со старшеклассниками.

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«Кажется, ученики достигли дна и еще умудрились снизу постучать. Абсолютно не скрываясь, они выложили в сеть фотографию педагога и видео 18+. В ролике женщина с похожей на учительскую прической. Пишущие сообщают, что старшеклассники надругались над учителем. Вот, мол, фотка «героини» и видео действа », — заявила представитель управления образования города Евгения Тимашева на своей странице в фейсбуке.

Распространяли ученики видео, подписывая его фразой: «Восьмиклассники поспорили, что займутся сексом с завучем». После этого 64-летняя преподавательница обратилась в полицию по факту распространения ложной информации — подразделение ведомства по делам несовершеннолетних уже запустило проверку, сообщили в краевом главке МВД РИА «Новости».

«Я больше 40 лет проработала в школе. Это, видимо, мне подарок ко Дню учителя. Я даже не знаю, кто распространил эту грязь. То, что это не я, — видно же сразу. Почему это случилось со мной?»,

— рассказала преподавательница сайту kp.ru.

Женщина уверена, эта выходка — не месть со стороны учеников, так как со всеми школьниками она поддерживает хорошие отношения. «Сегодня пришла девочка не из нашей школы извиняться. Говорит, ей из Центрального района города тоже какой-то подросток это переслал», — добавила 64-летний педагог.

Преподаватель одной из красноярских школ Оксана Глискова отметила, что ученики из ее учреждения не одобрили поступок сверстников. «Единственное, что меня радует, что детки в моем окружении это действо не одобрили. Все-таки хороших детей больше, даже если на первый взгляд они такими не кажутся», — написала учитель в фейсбуке.

Истории неподобающего поведения учеников по отношению к своим педагогам попадают в сводки новостей реже, чем сообщения об издевательствах учителей над детьми. Однако это не означает, что педагоги в школах никогда не страдают не только от грубых шуток, но и от побоев.

В Комсомольске-на-Амуре на одном из уроков ученик школы №37 ударил педагога стулом. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации.

Инцидент произошел в феврале, накануне Дня защитника Отечества. Тогда учительница технологии предложила сделать детям открытки для пап в честь праздника – один из школьников отказался выполнять задание, заявив, что у него нет отца, писал местный портал Komsity.

Педагог напомнила ученику, что у него есть отчим, которому будет не менее приятно получить подарок. «Он не унимался, встал и подошел к двери со словами: «Ничего делать не буду, я пошел», — рассказала директор школы Светлана Тамбовская сайту kp.ru.

Преподаватель попыталась успокоить ребенка – в ответ школьник схватил стул и замахнулся на нее. «Он сказал, что, мол, его дома бьют, поэтому и он может. Учитель только и успела отвернуться спиной, когда он ударил ее стулом»,

— сообщила глава школы.

В результате происшествия мальчику назначали консультацию с психологом, а также перевели на домашнее обучение. Знакомые школьника говорили, что ранее ребенок уже применял насилие в отношении преподавателей. Так, осенью прошлого года он сильно ударил учительницу дверью, а также пнул ее и кинул портфель, передавал портал Komsity. После инцидента женщина долгое время находилась на больничном из-за полученных травм. Ученики школы №37 рассказали, что называют этого мальчика хулиганом, который постоянно срывает уроки и ведет себя неадекватно.

От издевательств со стороны учеников пострадала и преподаватель школы, расположенной в городе Сызрань Самарской области. Там дети напали на педагога и стали его избивать, сообщает телекомпания «КТВ-Луч» со ссылкой на источник в образовательном учреждении.

Инцидент произошел 10 января 2019 года. В тот день один из восьмиклассников сорвал урок физкультуры, ударив своего сверстника. «Учительница встала перед нападавшими и вытянула руки, закрывая собой пострадавшего ученика», — сообщил очевидец происшествия.

В гневе школьник ударил учительницу по лицу – в результате она упала на пол, потеряв сознание. После этого к однокласснику присоединились еще двое подростков – они стали пинать ногами лежавшего на полу педагога.

Женщину доставили в местную больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и множеством гематом. Пострадавшего в драке ученика опросили правоохранители – выяснилось, что он является известным спортсменом по хоккею на траве, писала «КТВ-Луч».